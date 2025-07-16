夏季頭皮問題多！醫師提醒：「洗對頭」才是改善關鍵

▲國人夏季頭皮煩惱之冠維頭皮出油、髮根扁塌。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

炎熱夏季，讓許多人面臨頭皮油膩、髮根扁塌及異味等困擾，髮肌保養品牌juliArt 發布 2025 年最新《國人頭皮健康調查白皮書》，指出約 4 成民眾飽受頭皮問題困擾，即使勤洗頭也難以根本解決。專業生植髮醫師陳詠婷指出，這些現象往往反映頭皮進入「亞健康」狀態，若不及時調理，可能引發頭皮發炎、毛囊堵塞甚至落髮風險。

台灣夏季氣候濕黏悶熱，不僅讓人心煩氣躁，也讓頭皮壓力倍增。juliArt 《國人頭皮健康調查白皮書》指出，消費者最常面臨的頭皮困擾之冠為出油過多、髮根扁塌（38%），即使天天洗頭，過午後仍難擺脫油膩與頭皮異味，讓整體形象大打折扣；其次則為油性頭皮屑、乾性敏感（22%）及髮絲養護（9%），顯示夏季髮肌問題已成為多數人的隱性壓力。

▲juliArt 「頭皮健康月」活動提供線上與實體頭皮檢測雙軌計畫，鼓勵民眾每年炎夏定期檢測頭皮健康。

生植髮專業醫師陳詠婷提醒，這些微小警訊若未及時改善，可能進一步導致毛囊堵塞、頭皮發炎，甚至造成落髮等問題，並因夏季高溫與汗水加速頭皮油脂分泌失衡，更進一步導致頭皮問題惡化。陳詠婷醫師指出，定期進行頭皮檢測，有助於了解自身頭皮狀態，並可依個人出油狀況與生活型態，適時調整洗頭頻率；同時建議選用溫和、低刺激的洗髮產品，避免使用過高水溫洗頭，從日常清潔習慣著手才是根本之道。

▲juliArt 為炎夏推出全新沁涼茶樹系列。

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▲阿葵亞淨水賦活洗髮精（控油型），600ml，259元。