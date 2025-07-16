蕾哈娜2萌娃穿Jonathan Anderson操刀Dior童裝走紅毯！焦點全被搶走

記者鮑璿安／綜合報導

天后Rihanna 蕾哈娜近期為《The Smurfs》電影中的角色藍妹妹（Smurfette） 獻聲，而她本人也自然不能錯過首映典禮，日前帶著2個兒子Riot 與RZA一同登上紅毯，焦點也被兩個萌娃搶走，因為兩人穿著的童裝來自 Dior 創意總監Jonathan Anderson以2026夏季時裝為設計底蘊的訂製服，秀服比例直接完整縮小！

▲天后Rihanna 蕾哈娜帶著2個兒子Riot 與RZA一同登上電影首映紅毯。（圖／路透）





▲Riot 穿著 Dior 綠色羊毛 Bar Jacket、白色棉質襯衫、白色棉質 Delft 工裝短褲，並搭配白色絲質蝴蝶結領結 。（圖／品牌提供）





▲RZA 穿著 Dior 粉紅色棉質襯衫、綠色棉質工裝長褲、粉紅色絲質領帶，並搭配一雙黑色皮革 Dior Heir 牛津雕頭皮鞋 。（圖／品牌提供）







▲Jonathan Anderson執掌Dior後的首秀， 2026 夏季男裝系列 。（圖／品牌提供）

Jonathan Anderson執掌Dior後的首秀， 2026 夏季男裝系列的開場造型想必大家還歷歷在目，沒想到Jonathan已經準備好驚喜彩蛋環節，為蕾哈娜兒子打造了縮小版的童裝訂製服，完美還原秀服的Bar Jacket標誌性腰身西裝，搭配飄逸的多口袋寬褲，另一套也是延伸秀上概念設計的粉色襯衫，一看就知道是出自Jonathan之手的復古學院風。





▲ 天后Rihanna 蕾哈娜身穿Saint Laurent 深棕色連身裙。（圖／路透）

蕾哈娜本人當然是孕婦的最佳時尚範本，她以 Saint Laurent 深棕色連身裙，孕肚上的緞帶猶如禮物一般夢幻浪漫，再搭配一件短版皮革飛行夾克，洋溢率性和柔美氛圍。