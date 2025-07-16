PP X MONSTER與COFFEE LAW聯名店　一杯咖啡打開潮玩宇宙

▲PP X MONSTER與COFFEE LAW聯名店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

TOYZEROPLUS 攜手插畫角色「PP X MONSTER」與台北 COFFEE LAW，於敦南概念店展開一場風格實驗，從招牌西瓜咖啡出發，把夏日色彩與日系怪趣角色融合，端出一場視覺與味覺同步解鎖的微型旅行。聯名主題店自即日起營運至 8 月底，從限定飲品、角色吊飾、雙層玻璃杯，到盲盒玩具、聯名服飾與掛耳咖啡，讓一杯日常咖啡多了收藏與探索的理由。

這次聯名以「A Cup of Coffee is a Mini Trip」為核心概念，藝術家 AAAZ 特別為合作設計了全新貓頭角色，結合 COFFEE LAW 西瓜飲品元素與美式戶外風格，打造出兼具復古與活力的新視覺風格。PP X MONSTER 一直以懷舊日式調性吸引粉絲，這次則首次導入「城市休閒感」，讓角色與咖啡館空間有了更立體的對話，也讓粉絲看到角色創作宇宙的延展與變化。

走進敦南店，不只是喝咖啡，更像進入一個角色設定完整的療癒小宇宙。牆面、杯身、展示空間皆以聯名視覺佈置，主打飲品如「西瓜冰美式」與「西瓜冰拿鐵」盛裝於 PP X MONSTER 限定雙層玻璃杯中，清涼有型。飲品本身帶有水果香氣與濃厚咖啡風味，是符合台北悶熱夏天的清爽解方。

聯名周邊也有不少亮點。喜歡療癒小物的讀者，不妨留意敦南店首賣的「悠活漫漫貓吊卡」售價 800 元，以慵懶貓與城市色調為主題，風格鮮明；另外還有 COFFEE LAW 獨家販售的「PP X MONSTER 吊飾」、聯名 T 恤、以及以 PP BABY 為主角的限量咖啡掛耳包、冷萃瓶裝、研選豆系列等，每一款都設計精細且具收藏價值。

潮玩迷期待的盲盒系列亦有新作登場：「閃閃個性小貓盲盒」以鮮明配色搭配角色卡，延續 TOYZEROPLUS 的細節美學，現場購買還可獲得隨機貼紙一張。其他過往人氣款「招招好運小貓」、「霓彩達摩」盲盒也能於店內同步入手，滿足從新粉到老玩家的蒐藏慾。

為配合聯名，COFFEE LAW 三間門市推出一系列優惠，包含水果系列飲品 85 折、購買玻璃杯享加價升級飲品、平日美式咖啡特價等，敦南店則為本次唯一完整販售潮玩與聯名品項的門市。

PP BABY 是藝術家 AAAZ 筆下的招牌角色，設定為來自屁屁星球的神秘寶寶，帶著童趣與突發奇想的氣質，因而與潮玩品牌 TOYZEROPLUS 展開長期合作。其創作風格介於日系與美式之間，並保有手繪質感與角色故事設定，讓作品除了外型討喜，更具溫度與連結感。此次聯名，也可視為 PP X MONSTER 世界觀擴展的重要一站。

▲CASETiFY × 村上隆「KAIKAI AND KIKI」聯名系列將登場。（圖／各品牌提供）

CASETiFY 再次攜手日本當代藝術家村上隆，推出「KAIKAI AND KIKI」主題的配件聯名，把手機、行李箱都變成潮流畫布；而 Samsonite 則聯手塗鴉藝術家 Vexx，把經典行李箱變身為「日與夜」雙面風格的行動藝術品。兩款聯名均採限量發售，從設計到功能都不馬虎，也有不少讓人忍不住想入手的小亮點。



這次主角換成了他筆下活潑又帶點淘氣感的雙生角色「KAIKAI」與「KIKI」。兩位角色靈感來自日本傳統藝術的「怪怪奇奇」美學，外型可愛又帶點衝突感。這次聯名系列不只是單純圖樣印刷，而是從配色到材質都細節滿滿，首次登場的粉色相機環手機殼實在太可愛，馬上成亮點，還有限定粉紅色 Bounce 行李箱，讓熱愛藝術風格的人能一次擁有。

系列商品包括耳機保護殼、手機吊飾、收藏卡卡套、Apple Watch 錶帶還有造型人偶盲盒。 「KAIKAI AND KIKI 手機造型人偶盲盒」內含原色、經典黑白、及復古棕色調的獨家人偶，分別推出 KAIKAI 和 KIKI 兩個角色造型、各三種顏色共 6 款，可輕鬆黏貼在手機殼或任何裝置上，放在手機上吸睛度百分百，兼具收藏跟實用功能。

「KAIKAI AND KIKI Snappy 收藏卡卡套」以限定版粉紅色作為設計主色，展現 KAIKAI 和 KIKI 的鮮明個性，隨時都能吸附於手機背面方便使用。「KAIKAI AND KIKI」限定系列將於 7／17 正式開賣，單品售價從1,600元至30,300元不等。