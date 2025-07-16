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韓韶禧機場穿搭超平價！2顆小CK話題包、聯名上衣女神同款一次看

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記者鮑璿安／綜合報導

韓星韓韶禧日前現身仁川機場，啟程展開個人首次世界巡迴粉絲見面會「Xohee Loved Ones,」，而她的機場穿搭也引發討論，以一身黑系造型展現神秘感，並搭配CHARLES & KEITH（小CK）兩顆全新包款亮相，女神同款十分親民！

在出境造型中，韓韶禧選穿 CHARLES & KEITH x PH5 聯名系列短版針織上衣，黑色底色交織淡綠色霧光波紋線條，勾勒出神秘又現代的視覺層次。貼身布料展現身形曲線，波浪剪裁下襬為整體增添柔美韻味。搭配黑色Lyla中型托特包，皮革質地與俐落包型彰顯都會女性率性風格，磁釦設計與可調背帶兼顧機能，既時髦又實用。


返韓造型則轉為更休閒的「低調甜酷風」，她以斜肩設計的薰衣草紫色上衣搭配短裙，小巧的黑色皮革側背包，正是CHARLES & KEITH的 Bryna 肩背包，經典黑色與皮帶釦細節，凸顯低調中的個性。整體造型看似不經意，卻處處藏有巧思。

同場加映

▲▼fila 。（圖／品牌提供）

▲▼fila 。（圖／品牌提供）

▲▼fila 。（圖／品牌提供）

▲韓韶禧換上甜酷兼具的穿搭演繹FILA夏日涼鞋 。（圖／品牌提供）

在最新一波廣告中，韓韶禧換上甜酷兼具的穿搭，演繹新款PEITO SD v2機能涼鞋，鞋履搭載可調節束帶與包覆鞋頭設計，搭配中筒襪或單穿皆可，輕鬆演繹剛柔並濟的戶外甜美系造型。而FILA另一款PEITO SD芭蕾風涼鞋則更顯甜美許多，以斜邊交叉束帶、鋸齒厚底與優雅輪廓受到矚目，掀起Balletcore穿搭熱潮。

關鍵字：

韓星, 韓韶禧, 機場穿搭, CHARLES&KEITH, 設計包

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