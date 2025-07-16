史努比復古首飾卡哇伊　簡單擦拭保仿舊質感

▲vacanza「SNOOPY & TICKLE CHARLIE BROWN多戴式垂掛耳環」為可拆解的垂掛耳環結構設計，可隨心情變換。（圖／vacanza提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

史努比粉絲注意，又有漂亮首飾可收藏了！台灣品牌vacanza × PEANUTS™聯名系列第二波來襲，以1950年代SNOOPY為主角設計復古風格純銀飾品，925純銀結合硫化工藝創造仿舊質感，同時保留低過敏性，而保養方式也有別於一般純銀飾品，僅需使用乾淨棉布或拭銀布擦拭即可，避免使用洗銀水以保復古色澤。





▲vacanza SNOOPY＆PIANO復古純銀手鍊，串上鋼琴、音符、史努比與天才兒童音樂家謝勒德造型墜飾。





▲vacanza SNOOPY＆CHARLIE BROWN祈願純銀手鍊。

vacanza × PEANUTS™聯名系列囊括項鍊、手鍊、戒指、耳環以及鑰匙圈與飾品盤等周邊商品。最具穿戴變化性的是SNOOPY & TICKLE CHARLIE BROWN多戴式垂掛耳環，拆掉墜飾後變身為角色台詞的個性圓圈耳環，可隨心變換；而手鍊設計也饒富童趣，SNOOPY & PIANO手鍊墜飾分別為鋼琴、音符、1950年代史努比還是四肢著地小狗與天才兒童音樂家謝勒德造型，款款都吸引史努比粉絲目光。





▲vacanza HAPPINESS & CHARLIE BROWN復古純銀項鍊。

台灣飾品品牌BONNY&READ 則攜手日本三麗鷗推出聯名系列，三麗鷗大耳狗、布丁狗、帕恰狗、Melody等明星角色分別以具象或線條勾勒出輪廓的樣式亮相，各有耳環、手鍊、戒指、項鍊、髮夾，以及零錢包吊飾，戴上卡哇伊設計魅力十足。





▲BONNY&READ × Sanrio Characters聯名系列涵蓋首飾與髮飾。（圖／翻攝BONNY&READ官網）

▲BONNY&READ × Sanrio Characters聯名系列帕恰狗戒指。（圖／翻攝BONNY&READ官網）