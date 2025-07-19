fb ig video ETtoday search mobile

2025童玩節宜蘭美食攻略！6間超人氣店家吃貨必訪

>

文／MENU美食誌

童玩節不只要玩得開心，吃也要吃得精彩！這6家宜蘭超夯美食，從正餐到甜點，讓你一口接一口。

小島日和
宜蘭縣羅東鎮

位於羅東夜市附近的網美日式刨冰店，老闆在裝潢和擺設上非常用心，主打繽紛的浮誇系冰品，推薦藍色富士山，法國藍柑橘醬和優格醬的清爽滋味，適合悶熱的夏日！

▲宜蘭美食。（圖／美食客提供）

▲小島日和是羅東夜市附近的網美日式刨冰店。（圖／美食客土的美食地圖提供）

新月紅樓
宜蘭縣宜蘭市

有台灣最好吃的櫻桃烤鴨之稱，鴨料理變化極為豐富，每桌都是由一位主廚和一位廚師級的副手合作完成，推薦慢火白菜煲鴨湯、片皮鴨卷三星蔥餅和櫻桃鴨握壽司。

▲宜蘭美食。（圖／美食客提供）

▲新月紅樓有台灣最好吃的櫻桃烤鴨之稱。（圖／美食客REX提供）

小山丘刨冰
宜蘭縣冬山鄉

藏身於宜蘭冬山鄉的日系質感刨冰店，提供伯爵蘋果、野莓鳳梨、椰漿芒果等三到四種口味，醬汁是店家每日手工熬製而成，甜度適中，不會過於甜膩！

▲宜蘭美食。（圖／美食客提供）

▲小山丘刨冰。（圖／美食客GraceW提供）

定邦咖啡
宜蘭縣礁溪鄉

隱藏在三合院中的咖啡廳，主打各式特色飲品，使用自家農場產的水果製作成超浮誇的飲料和甜點，推薦荔挽狂藍、陽光水果茶、櫻桃李派和洋香瓜捲。

▲宜蘭美食。（圖／美食客提供）

▲定邦咖啡。（圖／美食客小肥仔提供）

杉杉來茈
宜蘭縣礁溪鄉

裝潢融合波西米亞元素和韓系清新風格色調感，主要販售甜點和咖啡，甜點還結合宜蘭小吃，十分特別，推薦西西里咖啡、伯爵芋泥巴斯克乳酪和威士忌柑橘氣泡飲。

▲宜蘭美食。（圖／美食客提供）

▲杉杉來茈。（圖／美食客MMJ提供）

叁拾-30年老店檸檬愛玉
宜蘭縣宜蘭市

店家主打不使用合成果汁，檸檬汁新鮮現榨才不會苦澀，完整保留新鮮美味。還有隱藏版招牌檸檬奧利多，清爽好喝十分解渴。

▲宜蘭美食。（圖／美食客提供）

▲30年老店檸檬愛玉。（圖／美食客Ying Chou 提供）

延伸閱讀

壽喜燒控必收藏！湯底香、肉超嫩，台北必吃六間人氣壽喜燒名店大公開，趕快收藏起來吧！

最強天母美食特輯！連在地人都讚不絕口的必訪名單

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 2025童玩節, 宜蘭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【台網美遊大馬驚魂】她被黑警勒索逼陪酒爆哭

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

相處起來壓力山大！「最顧人怨」星座排行榜Top 5

相處起來壓力山大！「最顧人怨」星座排行榜Top 5

「心機綠茶系」星座Top 3 ！第一名裝無害讓人暈船　內心全是劇本

「心機綠茶系」星座Top 3 ！第一名裝無害讓人暈船　內心全是劇本

痘痘冒不停？5個「致痘壞習慣」趕快改掉　飲食不當也有關

痘痘冒不停？5個「致痘壞習慣」趕快改掉　飲食不當也有關

愛過不代表適合！感情中出現「5大警訊」你該放生了 Jisoo穿Dior訂製蝴蝶結裙甜炸全場　GD演唱會換四套Valentino極繁新裝 歐米茄潛水錶黑橘配吸睛　不只好看也為安全性 aespa Karina成為Nike代言人美照公開！「親曝最愛鞋款」粉絲準備入手 衣物發黃、汗臭洗不乾淨？3招必學清洗技巧　重現潔白如新 85度C指定飲品「第二杯半價」　 7／19起限時兩天喝起來 喬治傑生台灣限定款寵藏家　彩寶搖曳好吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面