2025童玩節宜蘭美食攻略！6間超人氣店家吃貨必訪

文／MENU美食誌

童玩節不只要玩得開心，吃也要吃得精彩！這6家宜蘭超夯美食，從正餐到甜點，讓你一口接一口。

小島日和

宜蘭縣羅東鎮

位於羅東夜市附近的網美日式刨冰店，老闆在裝潢和擺設上非常用心，主打繽紛的浮誇系冰品，推薦藍色富士山，法國藍柑橘醬和優格醬的清爽滋味，適合悶熱的夏日！

▲小島日和是羅東夜市附近的網美日式刨冰店。（圖／美食客土的美食地圖提供）

新月紅樓

宜蘭縣宜蘭市

有台灣最好吃的櫻桃烤鴨之稱，鴨料理變化極為豐富，每桌都是由一位主廚和一位廚師級的副手合作完成，推薦慢火白菜煲鴨湯、片皮鴨卷三星蔥餅和櫻桃鴨握壽司。

▲新月紅樓有台灣最好吃的櫻桃烤鴨之稱。（圖／美食客REX提供）

小山丘刨冰

宜蘭縣冬山鄉

藏身於宜蘭冬山鄉的日系質感刨冰店，提供伯爵蘋果、野莓鳳梨、椰漿芒果等三到四種口味，醬汁是店家每日手工熬製而成，甜度適中，不會過於甜膩！

▲小山丘刨冰。（圖／美食客GraceW提供）

定邦咖啡

宜蘭縣礁溪鄉

隱藏在三合院中的咖啡廳，主打各式特色飲品，使用自家農場產的水果製作成超浮誇的飲料和甜點，推薦荔挽狂藍、陽光水果茶、櫻桃李派和洋香瓜捲。

▲定邦咖啡。（圖／美食客小肥仔提供）

杉杉來茈

宜蘭縣礁溪鄉

裝潢融合波西米亞元素和韓系清新風格色調感，主要販售甜點和咖啡，甜點還結合宜蘭小吃，十分特別，推薦西西里咖啡、伯爵芋泥巴斯克乳酪和威士忌柑橘氣泡飲。

▲杉杉來茈。（圖／美食客MMJ提供）

叁拾-30年老店檸檬愛玉

宜蘭縣宜蘭市

店家主打不使用合成果汁，檸檬汁新鮮現榨才不會苦澀，完整保留新鮮美味。還有隱藏版招牌檸檬奧利多，清爽好喝十分解渴。

▲30年老店檸檬愛玉。（圖／美食客Ying Chou 提供）

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