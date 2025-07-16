「窗戶液態隔熱紙」室內降4度熱銷　6招輕鬆幫家降溫

▲一年最熱的節氣「大暑」即將到來，幾招降溫方法不但更省電也能讓室內更舒適。（圖／業者提供、unsplash、pixabay、Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

夏季即將邁入大暑最高溫，許多家庭面臨屋內熱氣難散、冷氣費用直線上升的雙重壓力。特力屋提出一系列降溫建議，從遮光窗簾、循環風扇，到屋頂隔熱漆與奈米級液態隔熱紙，都能找到對應的改善方式，即使不在依賴冷氣的情況下，也能讓生活空間降溫幾度，體感更加舒適。

遮陽窗簾

當太陽光直射進屋，室內溫度也隨之攀升，特別是東曬與西曬強烈的窗戶區域。最簡單且立即見效的作法就是拉上遮光窗簾。特力屋建議選用淺色、遮光率超過 80% 的布料，或具有銀色塗層的遮光款式，能反射陽光熱能，避免輻射熱滯留室內。這種作法特別適合租屋族，不須改動建築結構就能快速降溫。

通風對流

夏日白天緊閉門窗防曬，到了傍晚至清晨，則是打開對角窗戶創造空氣流動的好時機。搭配循環扇放置於窗邊、將熱氣向外排出，或改用吊扇吸頂燈讓冷空氣均勻擴散，不但節能，也讓全室氣流更順暢。這種方式不僅有助於體感降溫，也減輕冷氣的工作負擔，是電費節省與空氣品質兼顧的做法。

更換燈具與減少熱源

其實許多人沒注意到，室內燈具也是隱性熱源之一，傳統白熾燈與鹵素燈會產生大量廢熱，建議汰換為低溫、高效率的 LED 燈具。另一方面，白天高溫時段盡量避免長時間使用烤箱、熨斗、傳統電鍋等高熱電器，能有效減少室內累積熱量。

屋頂與牆面隔熱

特別針對頂樓住戶或陽光曝曬嚴重區域，屋頂隔熱是降低整體室內溫度的關鍵。特力屋推薦使用淺色調防水隔熱漆，例如自潔彈性冰漆，塗抹於屋頂或外牆，可有效反射陽光、降低建築吸熱程度。若條件允許，也可考慮打造屋頂花園或設置攀爬植物牆，不僅降溫，也增添綠意與生活感。

窗戶隔熱升級

窗戶作為熱能主要進入點，去年熱賣的「USii 液態隔熱紙」延續口碑，今年成為熱銷冠軍，主打高透光奈米薄膜技術，不影響採光卻能有效隔絕紫外線與熱能，經實測平均降溫可達 4 至 6 度。操作簡單、可自行塗擦，加上近年 DIY風潮帶動，銷量較去年同期成長超過 40%，成為居家隔熱熱門選擇。

陽台與窗外綠化

除了硬體建材外，植物也是不容忽視的隔熱元素。陽台種植綠色植栽或攀爬植物如黃金葛，不僅可遮陽、吸熱，還能提供心理上的舒緩效果。適合空間有限但想增添涼感與自然氣息的家庭。

業者表示，針對夏季降溫主題也推出多項優惠商品，例如隱形吊扇 LED 吸頂燈原價 15,990元，特價 8,990 元、USii 液態隔熱紙原價 990 元，特惠價 890元、DC 循環風扇現折後特價 3,790元，以及多款涼感寢具、麻將蓆與遮陽網等，也都可依居家需求靈活搭配，提升夏季居住舒適度。

▲IKEA絕版品出清下殺至3折起，包括不到 2,000 元的SMÅSTAD 兒童收納組合，以及 600 元有找的 STRANDÖN 戶外折合桌椅組。（圖／品牌提供）

今年 IKEA 絕版品出清出現誠意 3 折起優惠，原價 6,490 元的 SMÅSTAD 兒童收納組合，3 折只要 1,990 元，設計採低檯面與外掛鉤，把衣服、玩具都收納在孩子伸手可及的位置，想訓練自主整理的爸媽可以先筆記；露營族必看 STRANDÖN 戶外折合桌椅組，從 1,799 元直降到 539 元，金屬網面加耐候烤漆，不論陽台或營區都能扛。

▲BURVIK 邊桌不到 400 元、ÖBONÄS 壁架附吸盤特價 49 元。

其他 3 折好物還有輕巧方便移動的 BURVIK 邊桌，加高邊更適合小坪數，原價 1,299 元特價 389 元、附有吸盤不用被房東唸的 ÖBONÄS 壁架附吸盤，原價 149 元，特價 49 元輕鬆入手。

▲INGATORP／DANDERYD 延伸餐桌加四椅，特價 11,995 元；BACKSÄLEN 三人座沙發現省 4,200 元。

除了 3 折戰區，5 折左右的熱門品仍是搶手貨。 若家裡缺一組正式餐桌椅，INGATORP／DANDERYD 延伸餐桌加四椅現特價 11,995 元，算下來等於原價不到一半，六人聚餐也夠用。BACKSÄLEN 三人座沙發現省 4,200 元，以 12,790 元帶走整張厚坐墊高背沙發；電競玩家可鎖定 MATCHSPEL 人體工學椅，特價 3,995 元就有可調節頭枕與腰靠。

▲BUMERANG 實木吊褲架，特價一支 9 元。

▲黃色兔子造型的 TJÄRLEK 蛋杯，特價 99 元。

今年 IKEA 也把「銅板價」門檻壓到更低，BUMERANG 實木吊褲架一支 9 元就能帶回家，一人限購十支；小朋友最愛的 JÄTTELIK 雷龍玩偶 99 元，家長續收也不會心疼；想幫餐桌換點新鮮感，黃色兔子造型的 TJÄRLEK 蛋杯只要 99 元就能入手。