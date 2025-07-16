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白色眼影超強大7種用法！妝容除錯、幼態打亮都行

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

很多眼影盤裡面都會有一塊霧面的純白色眼影，但很多人看到這塊都不會用，其實它有7種用法超級方便，不但可以當作修補工具、還可以當作打亮，有這一塊簡直就是妝容開掛，説有多好用就有多厲害。

▲眼影,彩妝,妝容,。（圖／pexels）

1.眼皮打底消暗沉

可以在上眼影之前，先使用啞光白色的眼影輕刷一層在眼皮上，這樣不但可以幫助提亮，還有淡化黯沉、膚色不均的效果，同時幫助後續眼妝更好上色，做到顯色的打底作用。

2.拯救眼影暈不開

有時候上眼影的時候，會出現某些色暈不開的狀況，這時候就可以沾一點白色的眼影，在邊界處給它暈染開，淡化邊際感，這樣眼妝就會變得自然很多。

3.拯救眼影太深

經常發生在使用眼影棒的時候，一下子沾太多，顏色一塊就上去了，這時候可以使用白色眼影去中和淡化，幫助眼影顏色不要過深，打造出比較淡雅的妝容效果。

▲眼影,彩妝,妝容,。（圖／pexels）

4.臥蠶提亮

不想要使用亮晶晶的臥蠶提亮單品，怕看起來變成眼妝變髒，但同時又想要臥蠶的話，就可以使用這類型的白色眼影，打亮在臥蠶的位置，製造出澎潤的眼妝效果。

5.拯救塊狀腮紅

常常有人上腮紅的時候，就是一整塊往臉上撲，導致妝容看起來顯髒，這時候就可以使用白色眼影，在腮紅的邊界處自然的暈染開來，就會像是肌膚透出的紅暈一樣，乾淨清爽。

6.遮瑕被蹭掉

上妝常常會不小心把原本的底妝或是遮瑕摸掉，遇到這樣的狀況如果在遮粉底，就會顯得厚重，這時候就可以出動白色眼影，把蹭掉的地方用刷具輕壓上妝，立刻還原變成自然的遮瑕的樣貌。

▲眼影,彩妝,妝容,。（圖／pexels）

7.粉霧打亮

白色的眼影擁有膨脹、立體的效果，可以使用來作為臉部的打亮餅使用，加強在臉部鼻翼、兩頰或是下巴的位置，打造出自然感的澎潤妝容，同時又不會顯得太過亮澤，非常自然。

關鍵字：

眼影, 彩妝, 妝容

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