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四肢很細、肚子卻瘦不下來？4招減去內臟脂肪　讓肥肚迅速消風

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記者李薇／綜合報導　圖／pexels、品牌提供

夏天即將到來，穿搭越來越精簡，但肚子很快就遮不住了，有些人的肥胖更是肚子大、四肢瘦的內臟脂肪偏高，到底要怎麼樣才可以幫助自己瘦下來？以下就提供4個方法，不用動，只要控制攝入的飲食，就可以輕鬆擺脫大肚婆！

▲肚子,瘦身,減肥,。（圖／pexels）

1.選對肉品

再吃三餐的時候，盡量選擇吃原型肉，中餐可以補充營養價值高的紅肉，像是牛肉、豬肉、羊肉等等，晚餐的時候就比較建議吃好消化的白肉，像是魚肉、雞肉或是蝦肉等等，同時也可以達到熱量的控制。

▲肚子,瘦身,減肥,。（圖／pexels）

2.蔬菜大量攝取

建議主食可以從精緻的白米飯改成粗糧，像是紫米、燕麥、麥麩之類的食材，可以幫助更好的消化，當然蔬菜也是要大量攝取，建議可以用簡單的水煮或是清蒸的烹調方式，不放入過多的醬料，大量攝取多樣性的蔬果，可以讓熱量整個降下來，同時幫助消化。

▲肚子,瘦身,減肥,。（圖／pexels）

3.高脂肪、含糖量減少

像是飲料、水果、炸物、蛋糕等等之類的食物，在消化的過程中，很容易轉變成內臟脂肪，因此建議絕對要少吃，不僅容易變胖，有些糖分更容易造成肌膚快速老化，因此盡量可以避免就去減少這類型的單品攝取。

▲肚子,瘦身,減肥,。（圖／pexels）

4.增加Omega3的攝取

可以在日常生活中，增加深海魚類、動物內臟的攝入，平衡身體裡面的營養。

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＃ALL IN全食理念 全方麵

▲全方麵。（圖／品牌提供）

針對飲食控制的人設計，採用專利微米化技術，將整顆南瓜、毛豆等天然全食物，以高速離心工法細化為綿密食材泥，並完整揉合進麵糰中，可以取代高達50%的杜蘭小麥粉，大幅提升了膳食纖維與植物性蛋白含量，更保留麵條該有的彈性與韌性，在營養與口感之間取得真正的黃金平衡，同時又不用擔心澱粉過量。

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▲全方麵。（圖／品牌提供）

瑜伽比起一般運動更為溫和，可以透過不同的拉筋或是伸展，讓身體更為輕盈；瑭琪經筋瑜伽整合東方古老智慧《黃帝內經》十二經筋理論、古印度瑜伽與西方肌肉學，打造出新概念的經筋瑜伽，透過系統化的練習可以幫助身體放鬆，更深層的舒緩全身壓力。

關鍵字：

ALL IN, 全食理念, Ginyoga, 瑜伽, 運動, 健身, 減肥

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