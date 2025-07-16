四肢很細、肚子卻瘦不下來？4招減去內臟脂肪　讓肥肚迅速消風

記者李薇／綜合報導 圖／pexels、品牌提供

夏天即將到來，穿搭越來越精簡，但肚子很快就遮不住了，有些人的肥胖更是肚子大、四肢瘦的內臟脂肪偏高，到底要怎麼樣才可以幫助自己瘦下來？以下就提供4個方法，不用動，只要控制攝入的飲食，就可以輕鬆擺脫大肚婆！

1.選對肉品

再吃三餐的時候，盡量選擇吃原型肉，中餐可以補充營養價值高的紅肉，像是牛肉、豬肉、羊肉等等，晚餐的時候就比較建議吃好消化的白肉，像是魚肉、雞肉或是蝦肉等等，同時也可以達到熱量的控制。

2.蔬菜大量攝取

建議主食可以從精緻的白米飯改成粗糧，像是紫米、燕麥、麥麩之類的食材，可以幫助更好的消化，當然蔬菜也是要大量攝取，建議可以用簡單的水煮或是清蒸的烹調方式，不放入過多的醬料，大量攝取多樣性的蔬果，可以讓熱量整個降下來，同時幫助消化。

3.高脂肪、含糖量減少

像是飲料、水果、炸物、蛋糕等等之類的食物，在消化的過程中，很容易轉變成內臟脂肪，因此建議絕對要少吃，不僅容易變胖，有些糖分更容易造成肌膚快速老化，因此盡量可以避免就去減少這類型的單品攝取。

4.增加Omega3的攝取

可以在日常生活中，增加深海魚類、動物內臟的攝入，平衡身體裡面的營養。

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