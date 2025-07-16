百貨未來5年再開40家　遠百總座徐雪芳：樂觀面對

▲遠百總經理徐雪芳（中）、遠百營運長林彰豐（右2）、副總經理陳佑任（左2）、副總經理詹萃華（左1）、副總經理劉儀婷（右1）。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

據統計，台北是百貨業密度最高的地區之一，未來五年預計還有超過40間的百貨與購物中心投入市場，加上後疫情時代消費模式的轉變、近期國際市場的波動與 AI 趨勢等，台百貨業正處於關鍵的轉型期。遠東百貨總經理徐雪芳表示，對此狀況持續樂觀面對，積極擁抱 AI 與數位化，並深化核心服務力與觀察力，百貨業才能在競爭激烈的市場中站穩腳步。

除了遠百總經理，也身兼百協理事長 8 年的徐雪芳，在卸任前推動多項重要里程碑，包括首度與日本百貨協會建立官方交流、整合台灣主要百貨平台形成策略聯盟、推動百貨人才創新獎項制度等。她回想最難忘的就是疫情期間，與公私部門協調水電減免、口罩供應等問題。

她也分享，在百協時首度跟日本百貨深度交流，也參觀他們的貴賓室，發現他們用心經營 VIP，包括舉辦聚餐、電影欣賞會等，像是一個緊密社團，也希望這樣的概念能在未來導入百貨經營。而面對 AI 的未來趨勢，徐也表示：「要面對、擁抱AI。」百貨餐飲廠商這幾年已導入機器人送餐、數位點餐系統，平均可節省2至3名人力需求。不過她也坦言：「AI 還是比較『呆』，細部的服務還是得靠人來完成。」

相較於日本東京的2000萬人口、僅有十多家大型百貨公司，台灣僅2300萬人口，百貨數量卻超過百家，5年內還要再增加40多間，競爭極為激烈。對此徐雪芳也強調，這樣的環境更凸顯服務與體驗的重要性。外來百貨如三井集團積極布局台灣大型購物中心，徐也認為：「我們不能阻止人家來，看人家哪裡好我們就再學習，加快自己的步伐。」

她也觀察「現在的高中生、大學生，消費觀念跟以前完全不一樣了。」從之前政府發放6,000元現金可以觀察到，許多年輕人早就鎖定好要買的品牌與商品，購物意識甚至超越不少成年人；越來越多男性開始主動選購鞋子、服飾、配件、保養品等，「他們知道自己想穿什麼、用什麼」，過去百貨的主顧客多為媽媽與太太，但現在慢慢在轉變，尤其在時尚、美妝、3C、潮流品牌等領域。百貨業務的經營策略也要跟著調整。