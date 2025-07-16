fb ig video ETtoday search mobile

百貨未來5年再開40家　遠百總座徐雪芳：樂觀面對

>

▲遠百總座徐雪芳與經營團隊。（圖／記者蔡惠如攝）

▲遠百總經理徐雪芳（中）、遠百營運長林彰豐（右2）、副總經理陳佑任（左2）、副總經理詹萃華（左1）、副總經理劉儀婷（右1）。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導 

據統計，台北是百貨業密度最高的地區之一，未來五年預計還有超過40間的百貨與購物中心投入市場，加上後疫情時代消費模式的轉變、近期國際市場的波動與 AI 趨勢等，台百貨業正處於關鍵的轉型期。遠東百貨總經理徐雪芳表示，對此狀況持續樂觀面對，積極擁抱 AI 與數位化，並深化核心服務力與觀察力，百貨業才能在競爭激烈的市場中站穩腳步。

除了遠百總經理，也身兼百協理事長 8 年的徐雪芳，在卸任前推動多項重要里程碑，包括首度與日本百貨協會建立官方交流、整合台灣主要百貨平台形成策略聯盟、推動百貨人才創新獎項制度等。她回想最難忘的就是疫情期間，與公私部門協調水電減免、口罩供應等問題。

她也分享，在百協時首度跟日本百貨深度交流，也參觀他們的貴賓室，發現他們用心經營 VIP，包括舉辦聚餐、電影欣賞會等，像是一個緊密社團，也希望這樣的概念能在未來導入百貨經營。而面對 AI 的未來趨勢，徐也表示：「要面對、擁抱AI。」百貨餐飲廠商這幾年已導入機器人送餐、數位點餐系統，平均可節省2至3名人力需求。不過她也坦言：「AI 還是比較『呆』，細部的服務還是得靠人來完成。」

相較於日本東京的2000萬人口、僅有十多家大型百貨公司，台灣僅2300萬人口，百貨數量卻超過百家，5年內還要再增加40多間，競爭極為激烈。對此徐雪芳也強調，這樣的環境更凸顯服務與體驗的重要性。外來百貨如三井集團積極布局台灣大型購物中心，徐也認為：「我們不能阻止人家來，看人家哪裡好我們就再學習，加快自己的步伐。」

她也觀察「現在的高中生、大學生，消費觀念跟以前完全不一樣了。」從之前政府發放6,000元現金可以觀察到，許多年輕人早就鎖定好要買的品牌與商品，購物意識甚至超越不少成年人；越來越多男性開始主動選購鞋子、服飾、配件、保養品等，「他們知道自己想穿什麼、用什麼」，過去百貨的主顧客多為媽媽與太太，但現在慢慢在轉變，尤其在時尚、美妝、3C、潮流品牌等領域。百貨業務的經營策略也要跟著調整。

關鍵字：

台北, 百貨業, 徐雪芳, AI, 轉型

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

超強社牛三大星座！TOP 1不怕冷場、不管眼光　哪裡有人往哪衝

超強社牛三大星座！TOP 1不怕冷場、不管眼光　哪裡有人往哪衝

分手秒交新對象！「假乖系星座Top 3」第一名無縫接軌早有備胎

分手秒交新對象！「假乖系星座Top 3」第一名無縫接軌早有備胎

汶萊王子妃驚人愛馬仕收藏再+1　拎鱷魚皮凱莉包賞溫布頓決賽

汶萊王子妃驚人愛馬仕收藏再+1　拎鱷魚皮凱莉包賞溫布頓決賽

摩納哥王妃千萬鑽飾上身閃爆　轉過身美背全都露 宋雨琦牽手孟子義曬FENDI「閨蜜鞋」！厚底運動鞋加可愛吊飾圈粉無數 韓韶禧機場穿搭超平價！2顆小CK話題包、聯名上衣女神同款一次看 陸劇男神檀健次官宣代言Roger Vivier！黑西裝手拿飾扣包新造型太迷人 UNIQLO話題新品懶人包！日韓最愛短袖針織衫、590元收萬用迷你包 男神陳柏霖公開凍齡「3大要訣」　常敷面膜帥到無極限 最容易內耗三大星座！TOP 1情緒敏感、同理心強　很容易受外在傷害

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面