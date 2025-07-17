fb ig video ETtoday search mobile

別再當社群奴！滑手機根本不是在放鬆

>

▲妹子,滑手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲很多人下班後猛滑手機以為是休息，殊不知可能反而讓隔天上班更累。（圖／PAKUTASO、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

下班之後許多人都想找出一個能夠恢復精力的方式，然而卻有90%的人是在手機裡找放鬆，有專家提醒，下班後選擇用手機瀏覽社群媒體找放鬆的人，會落入一個「更新輪迴」，反而讓你越來越累，倦怠感浮現，工作效率不但更加低落，也打不起精神。

▲▼滑手機。（圖／取自pakutaso）

無論你是否為老闆眼中總是配合加班的好員工，請切記人都是需要休息的，不僅是因為身體上的需求，而是長時間與長期的加班，都會讓心靈產生疲累，進而變成工作倦怠，倦怠感只要出現惡化，效率就會明顯降低，此時若再拉長工時，只會陷入無止境的輪迴。

而就算在休息時間選擇了錯誤的放鬆方式，不但沒有效果還會更累，最常見的情況下就是「一直滑手機」。

▲▼租屋,噪音,買房,滑手機。（圖／Pixabay）

神經科學家亞當提醒，如果休息時所做的事讓你感覺無聊，反而還因此更加想休息，瀏覽社群媒體在朋友ＰＯ文底下留言，往往得不到即時的回饋，然後你就會更常查看手機看是否有人回覆，陷入一個「更新輪迴」，達不到休息效果。

▲▼ 手機,滑手機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

而所謂好的休息，就是可以打斷特定腦區運作，達到「強制關機」再重開機的效果，像是負責記憶、專注力與分析的前額皮層最好別用，走進大自然去散步、登山、進行運動就是很好的方式，此外，包括泡澡、散步、看電影的休閒都可以減少壓力賀爾蒙。

▲爬山會傷膝蓋嗎？。（圖／pixabay）

如果時間不多或是正在上班中，給自己一段午茶時間，約莫半小時做閱讀、聽Podcast或是玩數獨遊戲，都可以暫時跳脫工作情境，增加正向情緒並減少疲憊，之後回到崗位上會更有精神。

▲▼喝茶時間表。（圖／Unsplash）

關鍵字：

手機, 休息方式, 工作倦怠, 放鬆, 更新輪迴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【見路邊有秋田犬超興奮】鏡頭一轉...自家狗勾滿臉氣噗噗XD

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

不想老在等！5種「延緩老化食物」吃起來　減齡超有感

不想老在等！5種「延緩老化食物」吃起來　減齡超有感

別出門前才擦！體香膏「最佳使用時機」公開　這樣塗更持久

別出門前才擦！體香膏「最佳使用時機」公開　這樣塗更持久

清新療癒！夏季「5款身體香氛噴霧」推薦　一噴消暑補水

清新療癒！夏季「5款身體香氛噴霧」推薦　一噴消暑補水

「窗戶液態隔熱紙」室內降4度熱銷　6招輕鬆幫家降溫 韓韶禧機場穿搭超平價！2顆小CK話題包、聯名上衣女神同款一次看 Seiko無釉有田燒錶面好優雅　菱形飾紋象徵吉祥 史努比復古首飾卡哇伊　簡單擦拭保仿舊質感 宋雨琦牽手孟子義曬FENDI「閨蜜鞋」！厚底運動鞋加可愛吊飾圈粉無數 陸劇男神檀健次官宣代言Roger Vivier！黑西裝手拿飾扣包新造型太迷人 超強社牛三大星座！TOP 1不怕冷場、不管眼光　哪裡有人往哪衝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面