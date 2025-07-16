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楊紫《錦繡芳華》8金句：天下浩闊並非只一人可愛，只一事可求

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記者鮑璿安 ／綜合報導

由楊紫、李現領銜主演的陸劇《錦繡芳華》於2025年6月底起播出，延續第一季《國色芳華》的背景，講述商賈之女何惟芳（楊紫飾演）攜手雅冠長安的投資人蔣長揚（李現飾演）一同譜寫盛世繁華的勵志傳奇故事，當中的大女主金句台詞更是再度引發討論，一起來看看。

▲《錦繡芳華》楊紫、李現「浴池裸吻」突破古裝尺度。（圖／翻攝自台灣大哥大MyVideo）

▲《錦繡芳華》楊紫、李現。（圖／翻攝自台灣大哥大MyVideo）

1. 我們明明可以兩全的，你為何要為了未知的恐懼，而去放棄我們本就可以擁有的幸福。

2. 很多時候我們沒得選擇，既如此，在有選擇的時候為何不為自己而活，反而要互相為難呢？

3. 我們女子安身立命本就不易，有的被當作是爭權奪利的棋子，而有的只能做供男子取樂的玩物，甚至還有連人都稱不上被棄之如敝履的女子。

▲楊紫（左）、李現主演《錦繡芳華》開播話題熱度爆表。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲楊紫（左）、李現主演《錦繡芳華》開播話題熱度爆表。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

4. 過剛易折執則生妄，天下浩闊，並非只有一人可愛，只一事可求，還望縣主好自為之莫再害人害己。

5. 你記住，任何東西都沒有你的性命重要。

6. 為了一個不愛你的人，偏執至此，不覺得可悲嗎？

7. 世人多愛滿月，但我覺得圓月不如弦月動人，你知道為何嗎？因為弦月彎彎亮亮，很像一物，它像是愛笑之人的眼睛。

8. 從前我只敢將真心託給明月，往後，你不用再夜夜遙望天上月，我願與明月一同奔向你。

關鍵字：

陸劇, 楊紫, 李現, 金句, 勵志

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