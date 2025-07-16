行李箱變超可愛迷你蛋糕！白巧克力包裹提拉米蘇內餡藏精緻巧思

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

科技取代人力大量製作，傳統手工技藝的溫度更顯寶貴；1952年成立於義大利的頂級製箱品牌BRIC'S從創始至今70逾年，依舊透過職人精心打造出具質感的旅行單品，這次更攜手台北信義區最美高空景觀餐廳MiraWan Eatery打造「箱遇甜蜜之旅」下午茶，由主廚Tony精心設計的「行李箱提拉米蘇」可愛創新義大利經典甜品，滿滿精緻細節更呼應BRIC'S精神。

從7月19日至8月17日登場的箱遇甜蜜之旅聯名下午茶，最具看頭的就是迷你版行李箱蛋糕，是以BRIC'S具代表性的Bellagio行李箱款為靈感，奶油米白色箱體被焦糖色皮革包覆，透過白巧克力包覆巧克力蛋糕、馬斯卡彭咖啡慕斯內餡，外層更使用餅乾重現皮革包邊與金屬鑲嵌，細節滿分，吃進口更是甜入心坎。

在餐點上也應用義大利元素：萊姆外型的檸檬塔、地中海風情的胭脂蝦塔還有異國風情的西西里捲等，每一個細節都一再呼應傳統文化與重視細節的精神，同時又富有創新思維，有如Bellagio 20吋 前開拉鍊登機箱在保留義式旅行生活態度之餘，也不忘跟上時尚流行，採用前拉鍊掀蓋式收納空間，更符合旅人需求。





不只是充滿優雅歐洲風情的設計，來自美國的機能型箱包品牌Samsonite在最近也與比利時當代塗鴉藝術家Vexx攜手，打造出充滿個性街頭風格的C-Lite x Vexx限量聯名系列，大膽的用色更巧妙地將箱體貝殼曲線與塗鴉結合，讓人在充滿態度的旅程中又充滿趣味細節，絕對是不喜歡撞箱的旅行首選。