2025七夕禮物清單公開！GD愛用香水、YSL粉色大理石彩妝都超推

▲七夕禮物清單。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

圖文／CTWANT

不論你想為摯愛送上一抹甜蜜妝容、療癒香氣，或是高顏值又實用的日常好物，這篇幫你精選2025話題新品、限定包裝與明星香氛，從SUQQU的單色眼影、YSL七夕限定彩妝，到IPSA香氛凝膠與GD愛用的馥馬爾香水，每一樣都值得收入七夕禮物清單。

七夕情人節禮物推薦：SUQQU 全新單色眼影

彩妝控絕對會愛爆的就是SUQQU全新眼影，2025彩重ね「色彩層疊」秋冬彩妝系列以全新的單色眼影為主軸，盡情享受專屬自己的層次疊色、不同質感的交織堆疊，打造出獨有的自我光彩秋冬主題ー疊色，四款質地分別為PRISM TOUCH稜鏡光、LUSTER璀璨光、SATIN綢緞光、Matt霧光，其中稜鏡光更是耗費最久時間研發，不僅光澤細緻服貼，偏光感的珠光能讓眼妝更加閃耀，彩妝師超推！

▲SUQQU 晶采單色眼影（新色18色、限定色2色）／各1,450元。（圖／品牌提供）

▲PRISM TOUCH稜鏡光蘊含能隨角度與動作而規律變化的偏光珠光，以及添加能錯綜散射色彩的彩色珠光，疊擦的層次越多，釋放出如金屬般流動的亮澤，賦予發色更顯鮮麗明亮。（圖／廖怡婷攝）

▲LUSTER璀璨光存在感極高的大顆粒珠光，喜歡打亮或者臥蠶眼影的人不可錯過，這款增加含油量讓大顆粒的珠光完美服貼於肌膚，不掉粉、不脫落，打造猶如寶石般高雅華麗的眼眸。（圖／廖怡婷攝）

▲SATIN綢緞光宛若綢緞般柔順光滑散發高雅的光澤感。MATTE霧光採用純淨無珠光處方，能在肌膚上保有眼影原有的色澤，呈現亮麗的顯色度。（圖／廖怡婷攝）

七夕情人節禮物推薦：YSL 2025七夕情人節限定版 奢粉怦然系列

女孩們最期待的禮物就是YSL限定包裝彩妝！這次七夕推出金屬玫瑰搭配裂紋粉色大理石，全新包裝展現品牌對極致細節的工藝執著，展現大膽且時尚、優雅而前衛的設計理念。今年七夕精選四款熱賣明星品項換上絕美新衣，包括搶手的烏龍奶茶ー奢華印記鎖心光唇釉#610、微醺紅茶ー奢華印記鎖心光唇釉#442、注入60%水光精華、完美融合遮瑕與裸透的超模光感精華水氣墊，以及為七夕量身打造的限量新品，2025情人節限定時尚四色眼影盤#825 心動烙印。

▲YSL奢華印記鎖心光唇釉#610／1,650元、 #442／1,650元、時尚四色眼影盤#825 心動烙印／3,100元、超模光感精華水氣墊#B10／3,180元（圖／品牌提供）

七夕情人節禮物推薦：IPSA 平衡保養調香凝膠

這款禮物專為忙碌、壓力大的上班族或學生所設計，IPSA以芳香療法為靈感研發出平衡保養調香凝膠，共推出6款專屬香氣，藉由氣味傳遞、精準調節身心節奏。透過嗅覺信號進入大腦，幫助舒緩情緒、安定心理，在需要專注或提振精神時也能喚醒內在能量。不論是繁忙工作中或想放鬆沉澱的片刻，這款隨身香氛凝膠都能成為貼心陪伴，隨時隨地注入香氣帶來的平衡、舒適與愉悅。

▲IPSA 平衡保養調香凝膠 共6款 25ml／1,000元。（圖／品牌提供）

七夕情人節禮物推薦：歐舒丹 馬鞭草居家織物香氛噴霧

送禮物選「限量」單品能讓人充分感覺到心意，這款禮物尤其適合喜歡待在家裡的另一半，輕輕噴灑馬鞭草居家織物香氛噴霧，彷彿為居家空間灑下南法暖陽，讓家一秒轉場到普羅旺斯馬鞭草田，享受片刻平靜與無憂！可噴灑於室內空間，留下細膩而清新的經典馬鞭草柑橘香氣，營造舒適放鬆氛圍，也可適量噴灑於寢具、地毯、窗簾等居家織物上，使其散發清甜柑橘香。

▲歐舒丹 馬鞭草居家織物香氛噴霧 100ml／1,180元（限量）。（圖／品牌提供）

七夕情人節禮物推薦：馥馬爾 獵心麝香 Musc Ravageur

如果對方是GD鐵粉送這款香水絕對沒錯啦！這款香水如烈焰般炙熱，濃烈得毫不掩飾，卻又高級得令人著迷。正因如此，獵心麝香 MuscRavageur（原名：狂野麝香）成為韓國藝人權志龍（G-Dragon）心中無可替代的香氣標誌。如他在舞台上張揚閃耀、私下卻風格獨具的雙面特質，也深受氣場型人格者與香氛愛好者喜愛。它不僅是一款香水，更是一場對自我風格的極致宣言。

▲Frédéric Malle 獵心麝香10ml／2,100元、30ml／5,400元、50ml／7,300元、100ml／10,500元。（圖／品牌提供）



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