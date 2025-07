極簡控必收超美洋裝、訂製香氛！ear快閃店超過40款新品亮點一次看

記者鮑璿安/綜合報導

女裝品牌ear 迎來創立7週年之際,於2025年7月18日至7月29日,在台北信義區國泰世華文教基金會藝術中心打造品牌首座「沉浸式快閃空間」,以主題「The Self, The Scent, The Sea」為名,集結服飾、香氛與空間美學,共同感受 ear 式的盛夏節奏。





此次展覽空間特別規劃三大主題展區,「The Self」以光影與聲音導引觀者進入服裝語境,展示包含串珠綁帶洋裝、平口抽皺泳衣與綁帶bra上衣等核心單品,以低飽和棕、白、黑為主調,延續品牌一貫的柔韌線條與極簡廓形。「The Scent」則首次揭露 ear scent 香氛系列,亮點為香氛噴霧「000」,揉合佛手柑、黑胡椒、檀香與雪松,打造可用於衣物、空間的多功能香氣提案。「The Sea」象徵品牌邁向風格生活的全新篇章,展出泳裝與海洋選物,體現海岸色系與流動剪裁的盛夏語言。





▲ ear夏季新品 。(圖/品牌提供)

現場設有期間限定 POP-UP STORE,販售超過40款夏季新品,另有生活選品如條紋大帆布包、耳飾、香氛蠟燭、絲巾與墨鏡,讓穿著者從身體延伸至感官,全方位感受 ear 所建構的「風格日常」。此外,快閃首三日(7/18–7/20)設有品牌專屬拍貼機,留下與 ear 相遇的瞬間。





▲Studio Doe 攜手KOL莫莉(Molly)推出「Summer, In Your Light」系列,將西西里島的光影與熱情轉化為鮮明色塊與輕盈剪裁 。(圖/品牌提供)



同時,Studio Doe 攜手KOL莫莉(Molly)推出「Summer, In Your Light」系列,將西西里島的光影與熱情轉化為鮮明色塊與輕盈剪裁。系列亮點包括雙色比基尼三件組、美背繞頸背心與鬚邊刷破丹寧短褲,主打隨性、輕鬆卻自成一格的造型。採三件式設計的比基尼,內含兩色上身與一色下身,將撞色與層次感融合,適合泳池、沙灘亦可作為日常造型內搭。可以外搭天絲露背罩衫洋裝,展現身材曲線的同時,將海邊極簡造型完美呈現。服裝多以彈性布料與立體剪裁為主,提供舒適又具個性的夏日穿搭解方。