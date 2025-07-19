fb ig video ETtoday search mobile

極簡控必收超美洋裝、訂製香氛！ear快閃店超過40款新品亮點一次看

>

記者鮑璿安／綜合報導

女裝品牌ear 迎來創立7週年之際，於2025年7月18日至7月29日，在台北信義區國泰世華文教基金會藝術中心打造品牌首座「沉浸式快閃空間」，以主題「The Self, The Scent, The Sea」為名，集結服飾、香氛與空間美學，共同感受 ear 式的盛夏節奏。

▲▼ ear 。（圖／品牌提供）

▲▼ ear 。（圖／品牌提供）

▲▼ ear 。（圖／品牌提供）

▲女裝品牌ear 迎來創立7週年之際，於2025年7月18日至7月29日，在台北信義區國泰世華文教基金會藝術中心打造品牌首座「沉浸式快閃空間」 。（圖／品牌提供）

此次展覽空間特別規劃三大主題展區，「The Self」以光影與聲音導引觀者進入服裝語境，展示包含串珠綁帶洋裝、平口抽皺泳衣與綁帶bra上衣等核心單品，以低飽和棕、白、黑為主調，延續品牌一貫的柔韌線條與極簡廓形。「The Scent」則首次揭露 ear scent 香氛系列，亮點為香氛噴霧「000」，揉合佛手柑、黑胡椒、檀香與雪松，打造可用於衣物、空間的多功能香氣提案。「The Sea」象徵品牌邁向風格生活的全新篇章，展出泳裝與海洋選物，體現海岸色系與流動剪裁的盛夏語言。

▲▼ ear 。（圖／品牌提供）

▲▼ ear 。（圖／品牌提供）

▲▼ ear 。（圖／品牌提供）

▲ ear夏季新品   。（圖／品牌提供）

▲▼ ear 。（圖／品牌提供）

▲▼ ear 。（圖／品牌提供）

現場設有期間限定 POP-UP STORE，販售超過40款夏季新品，另有生活選品如條紋大帆布包、耳飾、香氛蠟燭、絲巾與墨鏡，讓穿著者從身體延伸至感官，全方位感受 ear 所建構的「風格日常」。此外，快閃首三日（7/18–7/20）設有品牌專屬拍貼機，留下與 ear 相遇的瞬間。

▲▼夏日泳裝推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼夏日泳裝推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼夏日泳裝推薦 。（圖／品牌提供）

▲Studio Doe 攜手KOL莫莉（Molly）推出「Summer, In Your Light」系列，將西西里島的光影與熱情轉化為鮮明色塊與輕盈剪裁 。（圖／品牌提供）

同時，Studio Doe 攜手KOL莫莉（Molly）推出「Summer, In Your Light」系列，將西西里島的光影與熱情轉化為鮮明色塊與輕盈剪裁。系列亮點包括雙色比基尼三件組、美背繞頸背心與鬚邊刷破丹寧短褲，主打隨性、輕鬆卻自成一格的造型。採三件式設計的比基尼，內含兩色上身與一色下身，將撞色與層次感融合，適合泳池、沙灘亦可作為日常造型內搭。可以外搭天絲露背罩衫洋裝，展現身材曲線的同時，將海邊極簡造型完美呈現。服裝多以彈性布料與立體剪裁為主，提供舒適又具個性的夏日穿搭解方。

關鍵字：

ear, 品牌, 展覽, 夏季, 西西里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

相處起來壓力山大！「最顧人怨」星座排行榜Top 5

相處起來壓力山大！「最顧人怨」星座排行榜Top 5

「心機綠茶系」星座Top 3 ！第一名裝無害讓人暈船　內心全是劇本

「心機綠茶系」星座Top 3 ！第一名裝無害讓人暈船　內心全是劇本

痘痘冒不停？5個「致痘壞習慣」趕快改掉　飲食不當也有關

痘痘冒不停？5個「致痘壞習慣」趕快改掉　飲食不當也有關

歐米茄潛水錶黑橘配吸睛　不只好看也為安全性 aespa Karina成為Nike代言人美照公開！「親曝最愛鞋款」粉絲準備入手 Jisoo穿Dior訂製蝴蝶結裙甜炸全場　GD演唱會換四套Valentino極繁新裝 愛過不代表適合！感情中出現「5大警訊」你該放生了 85度C指定飲品「第二杯半價」　 7／19起限時兩天喝起來 衣物發黃、汗臭洗不乾淨？3招必學清洗技巧　重現潔白如新 「窗戶液態隔熱紙」室內降4度熱銷　6招輕鬆幫家降溫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面