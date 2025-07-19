極簡控必收超美洋裝、訂製香氛！ear快閃店超過40款新品亮點一次看

記者鮑璿安／綜合報導

女裝品牌ear 迎來創立7週年之際，於2025年7月18日至7月29日，在台北信義區國泰世華文教基金會藝術中心打造品牌首座「沉浸式快閃空間」，以主題「The Self, The Scent, The Sea」為名，集結服飾、香氛與空間美學，共同感受 ear 式的盛夏節奏。





▲女裝品牌ear 迎來創立7週年之際，於2025年7月18日至7月29日，在台北信義區國泰世華文教基金會藝術中心打造品牌首座「沉浸式快閃空間」 。（圖／品牌提供）

此次展覽空間特別規劃三大主題展區，「The Self」以光影與聲音導引觀者進入服裝語境，展示包含串珠綁帶洋裝、平口抽皺泳衣與綁帶bra上衣等核心單品，以低飽和棕、白、黑為主調，延續品牌一貫的柔韌線條與極簡廓形。「The Scent」則首次揭露 ear scent 香氛系列，亮點為香氛噴霧「000」，揉合佛手柑、黑胡椒、檀香與雪松，打造可用於衣物、空間的多功能香氣提案。「The Sea」象徵品牌邁向風格生活的全新篇章，展出泳裝與海洋選物，體現海岸色系與流動剪裁的盛夏語言。





▲ ear夏季新品 。（圖／品牌提供）

現場設有期間限定 POP-UP STORE，販售超過40款夏季新品，另有生活選品如條紋大帆布包、耳飾、香氛蠟燭、絲巾與墨鏡，讓穿著者從身體延伸至感官，全方位感受 ear 所建構的「風格日常」。此外，快閃首三日（7/18–7/20）設有品牌專屬拍貼機，留下與 ear 相遇的瞬間。





▲Studio Doe 攜手KOL莫莉（Molly）推出「Summer, In Your Light」系列，將西西里島的光影與熱情轉化為鮮明色塊與輕盈剪裁 。（圖／品牌提供）



同時，Studio Doe 攜手KOL莫莉（Molly）推出「Summer, In Your Light」系列，將西西里島的光影與熱情轉化為鮮明色塊與輕盈剪裁。系列亮點包括雙色比基尼三件組、美背繞頸背心與鬚邊刷破丹寧短褲，主打隨性、輕鬆卻自成一格的造型。採三件式設計的比基尼，內含兩色上身與一色下身，將撞色與層次感融合，適合泳池、沙灘亦可作為日常造型內搭。可以外搭天絲露背罩衫洋裝，展現身材曲線的同時，將海邊極簡造型完美呈現。服裝多以彈性布料與立體剪裁為主，提供舒適又具個性的夏日穿搭解方。