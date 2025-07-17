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日麥當勞神級「起司培根馬鈴薯派」回歸了！口感濃郁爆漿超過癮

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記者鮑璿安／綜合報導

日本麥當勞人氣限定點心再度來襲！今年夏天，備受粉絲期待的「起司培根馬鈴薯派」將於7月9日（週三）起期間限定回歸，這款結合酥脆口感與濃郁餡料的經典品項，每次推出都引發搶購熱潮，堪稱「派界霸主」。

▲▼日本麥當勞 。（圖／翻攝自官網）

▲日本麥當勞必吃的「起司培根馬鈴薯派」回來了 。（圖／翻攝自官網）

這次的主角「起司培根馬鈴薯派」，外皮選用經典金黃酥脆派皮，咬下瞬間便能感受到喀滋作響的聲音與香氣四溢的酥鬆口感。內餡則由綿密馬鈴薯泥搭配煙燻風味十足的培根丁，完美融合濃郁牽絲起司，每一口都鹹香滑順、層次豐富。高溫現炸出爐時香氣四溢，熱熱吃更是誘人，冷掉後也不減風味。

這款「培根馬鈴薯派」其實並非頭一遭出現，1990年代初期就曾推出過，口感就像是可樂餅所以非常受歡迎，之後成為期間單品不定期回歸，且每日供應數量有限，提醒粉絲務必把握機會。無論是作為下午茶點心、宵夜嘴饞，或搭配套餐享用，都是令人回味無窮的絕佳選擇。

▲▼日本星巴克 。（圖／翻攝自IG）

▲日本星巴克帶來夏季麝香葡萄系列飲品 。（圖／翻攝自IG）

同時，日本星巴克帶來夏季麝香葡萄系列飲品 ，麝香葡萄星冰樂（Grand Muscat Frappuccino®）主打果肉感與果香的雙層細節，飲品中搭配濃郁清新的葡萄汁和帶有微妙香氣的接骨木花（Elderflower），呈現出華麗但不過甜的口感層次感。隨之點綴的是彈潤的葡萄果肉與果凍風味的味覺觸感，伴隨冰涼的清爽口感，完美忠於夏季需求！

關鍵字：

美食, 日本, 麥當勞, 培根, 夏季

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