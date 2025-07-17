父親節優惠遠百滿5千送400　宏匯廣場滿2千送餐飲百元抵用券

記者蔡惠如／綜合報導

隨著父親節將至，不少百貨業者紛紛推出優惠活動搶攻送禮商機。遠東百貨與宏匯廣場各自祭出滿額贈券與熱門商品折扣方案，從服飾、家電到餐飲回饋都有不同程度的優惠，讓消費者在選購父親節禮品之餘，也能掌握撿便宜時機。

▲高雄大遠百Hilltop山頂鳥超潑抗UV彈性輕量外套建議售價6,980元，特價4,588元。。（圖／各業者提供）

遠東百貨 買千送百、家電保健回饋高達千元

遠百「88節爸氣登場」活動自7／23至8／10登場，主打「買千送百」回饋。活動期間，百貨服飾類別7／23日至8／3日首12日，當日累計滿5,000元送300元，遠百APP會員還可額外獲得100元；整檔活動則提供HAPPY GO Pay刷卡滿5,000元送100元。

若選購保健器材，單筆滿5,000元贈500元；大家電則滿10,000元贈1,000元，適合入手降溫清涼類家電、按摩椅等實用商品。此外，台南大遠百自7／23至8／31還推出交通憑證兌換100元餐飲券活動，加碼吸引外地客群。

▲遠百板橋中山OGAWA奧佳華AI芯實力智能大師椅，建議售價25,8000元，特價208,000元，再享百貨保健器材滿千送百贈送活動。

業者表示從7／23至7／27，指定據點如信義A13、板橋、桃園、竹北、新竹大遠百，刷指定信用卡單筆滿1萬元、並分期可得500元回饋（台中大遠百送300元）；全館7／23至7／29，刷滿5萬元可得最高2,000元贈券。數位3C及Apple產品也在回饋範圍內，指定期間單筆刷滿1萬元送500元。

▲台南大遠百Dior迪奧Sauvage曠野之心淡香水，推薦價3,350元。

各地遠百分店也規劃系列親子與文化活動，從竹北的「超能偶爸」滑啤酒、呼拉圈競賽，到高雄舉辦的防災與消防闖關遊戲、新竹的夏令營與畫展，皆提供消費者過節以外的多元體驗。

宏匯廣場 滿額回饋最高13%

宏匯廣場則自7／24至8／1推出「全館滿3,000元贈200元」優惠，搭配玉山宏匯聯名卡刷滿6,000元再加贈100元，最高回饋可達13%。若鎖定名品、健康器材、3C或大家電，單筆滿1萬元可獲500元抵用券，LG與集雅社加碼再送300元。平日單筆消費滿2,000元，還能獲得主題餐廳100元抵用券／兌換日韓展購物金。

▲宏匯日本展於8／1~8／17，重現去年熱銷破百萬的熱門商品。

暑假同步登場的日韓展也為商場增添熱度。8／1開始的「日本展」將展出抹茶點心、日式燒烤與酒類飲品；韓國展則從8／21登場，主打煎餅、小菜、燒酒與追劇零食。活動期間消費滿888元即可參加抽獎，有機會獲得千元購物金或日韓好物。

▲宏匯韓國展以韓流文化為主軸接續於8／21~9／7回歸。