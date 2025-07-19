日本必買「Jellycat平替」扭蛋爆紅！關東煮、御飯糰變娃娃只要銅板價

文／美人圈

包包掛件風潮在2025年依舊火熱！不只泡泡瑪特還在霸榜，最近日本又有新寵登場啦！日前有款由Qualia株式會社推出的爆紅扭蛋被網友被稱為「最強Jellycat平替」，不僅融入日本特色元素，招牌笑臉十分可愛，讓人看了心情都跟著大好，重點價錢只要¥400（約NT$80），錢包完全不心痛。

▲Qualia株式會社推出的扭蛋掛飾爆紅。（圖／IG@niccolino_offl）

認識爆款扭蛋製造機：Qualia株式會社

說到最近在日本社群爆紅的扭蛋掛飾，就不能不提背後的品牌ーQualia株式會社！這家來自日本的玩具設計公司，雖然規模不算大，卻以獨特創意與高完成度的扭蛋商品在迷你玩具界殺出重圍。他們主打「療癒、幽默、可愛」風格，擅長將日常小物變得超有梗，特別受年輕族群與扭蛋愛好者喜愛。不少系列因為太可愛、太好拍，直接在IG、推特和小紅書上爆紅，像近期被稱為「Jellycat平替」的絨毛掛件系列，就是出自Qualia之手！再加上扭蛋那種「轉一次就上癮」的驚喜感，每次轉出不同角色都讓人忍不住想蒐集全套，根本是一場荷包危機呀。

▲Qualia推出的絨毛掛件系列被稱「Jellycat平替」。（圖／Qualia，下同）

Qualia株式會社推出的每款扭蛋，幾乎都有自己的一個小宇宙，設計主題千奇百怪又超有創意！像是他們家旗下最有人氣的微笑絨毛「Smile Uno」玩具系列，居然把日本飲食文化必備的關東煮、居酒屋串燒、高中生便當盒常見的御飯糰等食材都變成Q萌絨毛公仔，之前還有像是大便作「馬桶娃娃」扭蛋、還原美術課日常的文具扭蛋、可愛版愛馬仕柏金包等，每一款都自帶療癒能量，不論你是可愛掛還是搞怪掛，總能找到一款對味的角色！

相比Jellycat每隻動輒破千的價格，Qualia株式會社的扭蛋絨毛掛件不只可愛度不輸，性價比更是高到爆表。小資族、學生黨也能輕鬆入坑，一轉就有驚喜，想蒐集整套也毫無壓力，真的是最強平替代表！想找Qualia株式會社的扭蛋，這裡幫你整理好幾個熱門的入手管道，無論你人在日本還是台灣，都能輕鬆追到療癒小物。

▲Jellycat先前爆火的開心果娃娃Qualia也有平替版，可愛度完全沒在輸。

日本現場轉蛋地點

各大轉蛋專門店：如連鎖扭蛋店Gashapon百貨、Capsule Toy Shop等

百貨公司／車站／便利商店前扭蛋區：Big Camera、Loft、Tokyu Hands、TSUTAYA等大型店內也常設櫃

玩具連鎖店：如Toys"R"Us、日本玩具反斗城、Village Vanguard等

小技巧：可上Qualia官網查看【取扱店一覧】確認哪裡有鋪貨。

台灣購買方式

誠品／動漫店／地下街轉蛋機台：台北地下街、高雄夢時代、台中三井LaLaport等地常見有Qualia扭蛋機

網購平台（適合想整組收）：蝦皮搜尋「Qualia 扭蛋」、「Smile Uno」、Yahoo拍賣、露天、Pinkoi、樂淘

日代平台：Buyee、FROM JAPAN、樂淘Letao（可整組預購）

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