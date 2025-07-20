提亮蜜粉、控油蜜粉怎麼用？一次搞懂3種蜜粉用法與推薦　底妝乾淨持久

文／美人圈

悶熱的季節，底妝後的「蜜粉定妝」步驟相當重要，除了常見的透明控油蜜粉，近年像是提亮感的紫色蜜粉、打亮感的高光蜜粉、偏光蜜粉也爆紅，到底不同蜜粉色調要怎麼選？根據不同色調、質地與光澤感，還能針對提亮膚色、柔焦毛孔或修飾暗沉等問題精準調整，下面一次搞懂蜜粉怎麼選、怎麼用，針對不同妝感需求精準選對蜜粉色調與類型，讓妝容質感再升級！

提亮蜜粉怎麼選？肌膚平整更膨潤

用法：可以全臉使用，或是局部上在面中凹陷部位

像是近期爆紅的紫色蜜粉、藍色蜜粉等，通常不會有珠光、或是僅有極為細膩的偏光感，上臉不會明顯，主要是透過「紫色或藍色調」帶來提亮感，特別針對蠟黃、暗沉的問題可以有很好的修飾效果！亞洲膚色多帶些黃調，這類型的蜜粉上臉會有很好的提亮效果，同時也有一定的柔焦磨皮感，可以讓底妝更通透、加強臉部平整度。

▲提亮蜜粉可使肌膚平整更膨潤。（圖／IG@luna_makeup_official）

提亮蜜粉推薦：YSL恆久完美持久柔霧蜜粉

YSL全新柔霧蜜粉延續霧黑皮革外型，裡面附帶訂製天鵝絨粉撲，小巧的圓形粉撲上臉柔軟細緻，立即柔焦毛孔！四款色選中首推去黃提亮的神仙色#04 柔嫩紫、快速提升透明感與肌膚細緻度的#05 冰川藍，呈現白淨透亮的自然光澤感。

▲YSL恆久完美持久柔霧蜜粉，NT$2,950。（圖／YSL）

提亮蜜粉推薦：SUQQU晶采定妝蜜粉餅

SUQQU這款蜜粉餅不僅粉質極為細膩，零粉感薄紗配方一壓馬上輕薄又服貼、加強柔焦肌膚紋理，共有兩款色調可以選擇，輕霧（紫色）是霧面質地，可以很好的針對提亮、修飾肌膚油光，另一款光透（藍色）則含有些冷色珠光，可以讓肌膚更有透明感，底妝散發通透細緻的光澤，掃黃提亮有感。

▲SUQQU晶采定妝蜜粉餅，NT$2,100（蕊）。（圖／SUQQU）

提亮蜜粉推薦：植村秀 無極限幻光蜜粉餅

植村秀推出超美幻光蜜粉餅！首創水凝粉體，另外加入胺基酸成分，造就奶油般絲滑柔膚質地，上臉輕拍服貼肌膚，定妝同步為肌膚深層保濕。這款蜜粉妝感是非常細緻的緞光，有明顯的明亮感，可以完美填溝平凹陷、柔焦毛孔瑕疵，以及凸顯立體五官輪廓，呈現出澎彈飽滿的顯嫩透明肌！

▲植村秀 無極限幻光蜜粉餅，NT$2,300。（圖／植村秀）

控油、柔焦毛孔首選「透明蜜粉」，肌膚柔焦像開濾鏡

用法：可以全臉使用，或是局部加強易出油部位

如果是油肌或混合肌想要加強控油、柔焦感，首選質地輕盈細緻的透明蜜粉。上臉後是透明的妝感，不只有效抑制油光、更能柔焦毛孔與細紋，讓整體妝容看起來更乾淨、細緻又服貼，特別適合想維持原生妝感、又追求長效控油的人，無論是定妝、補妝都超實用！

▲控油、柔焦毛孔首選透明蜜粉。（圖／IG@toocoolforschool_official）

透明柔焦蜜粉推薦：PRADA BEAUTY 原生霧光定妝粉餅

PRADA這次顛覆對蜜粉的想像！全新蜜粉融合了乳霜與粉末的雙重質地，還添加高親膚性的植物性角鯊烷，一邊定妝還能一邊保養，單看粉體是標誌性的PRADA GREEN，但上臉是輕盈透明的柔霧妝效，粉體細緻滑順，內含珍珠岩成分能吸附多餘油脂、調節油水平衡，同時帶來保濕感，妝感像是套上薄霧濾鏡般乾爽持久，連夏天出油也不怕脫妝！

▲PRADA BEAUTY 原生霧光定妝粉餅，NT$2,700。（圖／BEAUTY美人圈、PRADA BEAUTY）

透明柔焦蜜粉推薦：肌膚之鑰 光采柔焦蜜粉

肌膚之鑰明星級蜜粉重磅升級！全新導入光紗透采配方，輕盈絲滑的細緻粉體為肌膚披上一層隱形濾鏡，輕拍瞬間柔焦瑕疵、毛孔與細紋，卻不遮掩原生光澤，妝感自然無粉痕、不厚重！升級配方更結合輕感鎖妝薄膜與智慧控油粉體，達成控油提亮、長效持妝零暗沉的理想狀態，同時添加胺基酸與維他命E潤養精華，兼顧妝效與保濕修護。從服貼度、細緻度、光澤度到保養力全面升級，輕拍即實現柔焦又透亮的高級肌膚質感。

▲肌膚之鑰 光采柔焦蜜粉，NT$3,950。（圖／肌膚之鑰）

透明柔焦蜜粉推薦：BOBBI BROWN大理石粉嫩蜜粉餅

BOBBI BROWN全新推出超美「大理石蜜粉餅」，獨特的粉白雙色大理石蜜粉，透明白提供長達12小時的控油定妝效果，而晶透粉則蘊含細緻珍珠粉末，瞬間提亮膚色，使肌膚煥發自然光澤，這款蜜粉最特別的就是實際上看真的是霧中帶光的感覺，柔焦效果高、同時又有細緻的光澤，還可以霧化瑕疵及毛孔，呈現自然的通透感。

▲BOBBI BROWN大理石粉嫩蜜粉餅，NT$1,900。（圖／BOBBI BROWN）

透明柔焦蜜粉推薦：MAKE UP FOR EVER粉無痕光圈蜜粉餅 #小仙紫

MUF全新推出「#小仙紫蜜粉餅」在社群上話題超高！全新HD SKIN粉無痕光圈蜜粉餅一次推出6色，包含自然膚、健康膚、小麥膚、深膚色、透明色，以及這款專為亞洲膚色特調的去黃提亮色#小仙紫，沒有添加珠光或細閃，純霧面的質地對於毛孔肌來說柔焦感更強，一壓好像開啟磨皮濾鏡，底妝是乾淨又通透的狀態，太美！

▲MAKE UP FOR EVER粉無痕光圈蜜粉餅，NT$1,500。（圖／IG@makeupforeverjapan）

透明柔焦蜜粉推薦：蘭蔻零粉感超持久柔焦蜜粉餅

蘭蔻全新零粉感柔焦蜜粉餅，表面還有細緻玫瑰花壓紋、真的太美！宛若AI一鍵精修細微瑕疵，完美呈現持久柔焦妝感，同時完全不犧牲保濕力，全天長效保濕不卡粉、不顯紋，底妝質感飛升！這款蜜粉特別的在於粉質細膩、上臉服貼像是貼近肌膚，透過光線折射達到微校色效果，膚色更顯明亮細緻。

▲蘭蔻零粉感超持久柔焦蜜粉餅，NT$2,000。（圖／蘭蔻）

高光蜜粉是什麼？偏光感打亮太美

用法：建議局部用在高光部位，像是蘋果肌、顴骨處即可

今年話題度超高的高光蜜粉、極光打亮，結合藍色與紫色偏光，會隨著光線角度反射出細緻又夢幻的光澤感，像極了極地極光般神秘高級，輕鬆替妝容注入冷感仙氣。其實高光蜜粉不只是視覺加分，還有實際修飾膚色的效果，像是可以中和蠟黃感的「藍色偏光」，讓肌膚看起來更清透乾淨；「紫色偏光」則可以提亮蠟黃暗沉，讓底妝更有立體感。

▲今年話題度超高的高光蜜粉。（圖／IG@mude_official）

高光蜜粉推薦：YSL恆久完美立體高光餅 #69 幻境薰紫

喜歡獨角獸霓虹光感的一定要試試YSL恆久完美立體高光餅，細緻奶霜質地一抹即融，帶出奢華緞面光澤。添加玻尿酸與甜香檸精萃，上妝同時保濕不乾卡。特別推薦 #69 幻境薰衣紫，冷調紫光能修飾暗沉、提亮眼下與眉骨，讓整體妝感自帶高級仙氣。

▲YSL恆久完美立體高光餅，NT$2,950。（圖／BEAUTY美人圈）

高光蜜粉推薦：DIOR超完美持久亮采餅 #05 冰透藍

DIOR超完美持久亮采餅#05 冰透藍擁有藍銀偏光的微晶珍珠粒子，上臉是細緻又通透的仙氣光感，自帶冷感濾鏡效果！質地輕盈服貼，添加玻尿酸保濕精華不易卡粉，無論用手點壓或刷具掃過都能打造高級透明光，仙女系妝容必收。

▲DIOR超完美持久亮采餅，NT$2,200。（圖／DIOR）

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