夏日油頭洗髮技巧！局部乾洗是重點　清爽蓬鬆沒有頭皮味

文／美人圈

很多人明明早上才剛洗完頭，不到半天瀏海就開始塌陷、泛油，甚至還會出現頭皮味。其實針對油性頭皮，髮型師們早就有一套專屬的「乾洗技巧」，不但能延長出油時間，還能讓頭皮維持清爽舒適，一起來看看這些專業推薦的洗護祕訣、文末再加碼推薦油頭「清爽洗髮精」推薦，告別油頭困擾！

油頭洗髮技巧：至少準備兩款洗髮精交替使用

不論你的頭皮屬於哪種類型，選對洗髮精絕對是第一步。髮型師建議可以準備兩款洗髮產品交替使用：一款以深層清潔為主，另一款則針對髮質做修護（像是染後護色、乾燥髮尾等）。而對於油性頭皮來說「弱酸性洗髮精」是首選，因為pH值接近頭皮、不刺激；此外，透明質地的洗髮精通常更清爽，也較不容易造成負擔。

▲選對洗髮精是養護頭皮的第一步。（圖／IG@masill_a.r__p）

油頭洗髮技巧：降低出油洗髮步驟

針對容易出油的頭皮，傳統洗頭方式有時反而會清潔過度、導致油脂分泌更旺盛。這時可以試試看以下這套「乾洗步驟」：

減少出油、頭皮味「乾洗髮」1：用寬齒梳先將頭髮理順，接著使用噴霧瓶局部噴濕髮根，不需要整頭沖水，重點是讓頭皮處保持半濕狀態。

減少出油、頭皮味「乾洗髮」2：將洗髮精倒在掌心，加水搓出泡泡後再塗抹至髮根。這時候在半濕狀態下乾洗，可以避免過度清潔，也不會讓頭皮一下子失去保護油脂。

減少出油、頭皮味「乾洗髮」3：用指腹輕輕按摩頭皮，最後再讓泡沫順帶滑過髮尾，最後以清水沖淨即可。

▲降低出油洗髮步驟。（圖／IG@juliartofficial，下同）

油頭洗髮技巧：洗頭水溫不過燙

太燙的水不僅會讓肌膚乾癢，對頭皮來說也是一種刺激，容易讓油脂分泌更加旺盛。建議洗頭水溫控制在體溫左右，大約37～38°C最為適合。

油頭洗髮技巧：頭皮定期去角質

油性頭皮常常伴隨老廢角質堆積，這些堆積物不僅會導致出油問題加重，還可能影響髮根健康。建議每1～2週使用一次頭皮去角質產品，幫助清理毛孔、促進代謝，還能改善頭皮氣味與落髮狀況。

油頭洗髮技巧：一定要吹乾

不分季節，頭髮洗完「一定要吹乾」！尤其是油性頭皮，更不能讓頭髮自然風乾或用毛巾包著。正確方式是先用毛巾輕壓吸去多餘水分，再從髮根開始吹乾，最後再吹整髮尾。這樣不但能預防頭皮悶熱出油，也能減少敏感與異味產生。

▲不分季節，頭髮洗完一定要吹乾。（圖／IG@chahong.official）

油頭推薦清爽型洗髮精：L'OCCITANE歐舒丹 草本淨涼洗髮乳

95%天然來源成分、98%可生物分解，這款無矽靈、無硫酸鹽配方的洗髮精，是溫和控油界的清爽代表！凝膠質地深入清潔、去除油膩與異味，使用時瞬間有感降溫，洗後頭皮透氣又不乾澀。結合普羅旺斯歐薄荷精油、鋅與維他命B5，還有五種草本精華，幫助長效平衡油脂。瓶身使用回收塑料，搭配補充包還能減塑超加分！

▲L'OCCITANE歐舒丹 草本淨涼洗髮乳，300ml／NT$1,060；500ml／NT$1,520。（圖／L'OCCITANE）

油頭推薦清爽型洗髮精：juliArt覺亞 希沛絲蘊髮洗髮精（油性頭皮）

洗完立刻感受到髮根蓬鬆、頭皮清爽有呼吸感，卻完全不乾澀，簡單吹乾就能打造光澤又好整理的秀髮！這款洗髮精添加專利NcPA皙玻酸，能強化髮根、穩定頭皮狀態，長期使用出油明顯減少，髮質更強韌、亮澤感也提升；再加上薄荷精油涼感十足，洗起來像頭皮開冷氣般超舒爽，草本香氣也非常放鬆療癒，控油養髮一次到位，是夏天油頭族值得投資的一瓶！

▲juliArt覺亞 希沛絲蘊髮洗髮精，220ml／NT$1,080。（圖／juliArt）

油頭推薦清爽型洗髮精：SABON 沁檸薄荷溫和淨化洗髮乳

連續三年熱賣的夏季限量款，不只是清爽控油的愛用款，今年配方再升級！添加死海礦鹽與植萃花瓣複方，為頭皮打造柔和卻有效的潔淨力。水薄荷萃取與薄荷醇帶來沁涼舒爽感，搭配檸檬、青蘋果與麝香的清新香氣，洗完不只頭皮透氣、髮絲也變得輕盈蓬鬆，像被夏日微風包圍一樣舒服。特別適合敏感、乾性或染後受損髮質使用。

▲SABON 沁檸薄荷溫和淨化洗髮乳，200ml／NT$980。（圖／SABON）

油頭推薦清爽型洗髮精：Fées Beauté法緻 控油抗屑髮浴

不只是洗髮精，更像一瓶頭皮保養品！Fées Beauté將醫美等級科技導入髮品，透過微脂囊包覆營養成分，協助強化頭皮微生態、穩定出油狀況。添加茶樹與雙重涼感薄荷，帶來清新舒緩感受，同時加入活性淨屑因子PO與Epinergy®，有效對抗油膩與頭皮屑。適合中性偏油、容易塌髮或有異味困擾的人使用。

▲Fées Beauté法緻 控油抗屑髮浴，520ml／NT$1,280。（圖／Fées Beauté）

油頭推薦清爽型洗髮精：Neogence霓淨思 超清爽控油蓬鬆洗髮精

如果你常常一早出門還蓬鬆，下午就油扁沒型，那一定要試試Neogence這款主打「控油＋蓬鬆」的洗髮精！植萃水楊酸結合綠茶萃取，有效調理頭皮油脂、改善悶熱感。搭配植物角蛋白提升髮絲彈性，蓬鬆度高達94.4%實測數據超吸睛。配方同時具備低敏、七大無添加，還採永續包裝設計，清爽洗髮也能環保無負擔。

▲Neogence霓淨思 超清爽控油蓬鬆洗髮精，500m／NT$450。（圖／Neogence）

油頭推薦清爽型洗髮精：TSUBAKI思波綺 瞬亮涼感洗髮乳

夏天洗頭就是要有感涼感！TSUBAKI這款涼感洗髮乳添加雙倍薄荷複合配方，洗起來涼度直衝99.9%體感，對抗黏膩頭皮有夠有感。能徹底潔淨髮根的油脂與汗垢，還能維持髮根蓬鬆、延緩扁塌，從早清爽到晚不是夢，超適合夏天頭皮容易出油的人。

▲TSUBAKI思波綺 瞬亮涼感洗髮乳，450ml／NT$300。（圖／TSUBAKI）

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