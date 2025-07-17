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雨傘王新品主打「隔熱12度C」　加碼涼感服飾優惠83折起

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記者蔡惠如／綜合報導

熱浪瞬間襲來的夏日體感高溫，加上炙熱陽光，雨傘成為上街必備，雨傘品牌「雨傘王」今夏推出「BigRed極輕薄DARK安全自動折傘」，標榜其技術能將布的表面溫度，降溫可達12度C，此外今年再加碼一系列涼感衣與配件新品，讓消費者跑一間夏日降溫全買齊。

▲雨傘王2025年新品。（圖／品牌提供）

業者表示，「BigRed極輕薄DARK安全自動折傘」通過TTRI台灣紡織綜合研究所檢測，能有效降低傘下溫度，關鍵來自內層的黑膠隔熱塗層與格紋布料反射技術，可大幅阻絕熱輻射與紫外線，達到UPF50+防曬效果。傘骨採用碳纖維材質，全傘重量256克，主打日常隨身攜帶也不成負擔。傘面展開達110公分，今年推出新款與新設計，在傘骨長度雨傘面大小再微調升級，售價990元。

▲雨傘王2025年新品。（圖／品牌提供）▲雨傘王2025年新品。（圖／品牌提供）

而雨傘王今年也首度進軍夏季機能服飾市場，推出涼感衣、防曬外套、帽款與墨鏡等全套裝備，從上半身到眼部遮陽全都有。涼感衣系列三款包括「BigRed極冰絲滑UV外套」，有UPF50+防曬力與可拆式帽簷設計，售價980元；「BigRed瞬涼冰絲T恤」主打透氣不悶熱，定價490元；「BigRed冰絲涼感衣」則提供V領與圓領選擇，售價390元。

▲雨傘王2025年新品。（圖／品牌提供）

服飾系列目前同步推出多件套組優惠，例如冰絲T恤4件組原價1,960元，優惠價1,750元、涼感衣4件組原價1,560元，優惠價1,300元；外套兩件組原價1,960元，特價1,700元。此外再推2款配件，「BigRed輕摺疊UV帽」方便收納，售價590元。墨鏡系列標榜可阻擋99%紫外線、主打輕量與亞洲臉型適配設計，提供方框、摺疊與近視族專用套鏡等多款，全部，售價990元起。

▲特力屋降溫單品。（圖／業者提供）

特力屋近期針對居家降溫，也有相關建議，窗戶作為熱能主要進入點，去年熱賣的「USii 液態隔熱紙」延續口碑，今年成為熱銷冠軍，主打高透光奈米薄膜技術，不影響採光卻能有效隔絕紫外線與熱能，經實測平均降溫可達 4 至 6 度。操作簡單、可自行塗擦，加上近年 DIY風潮帶動，銷量較去年同期成長超過 40%，成為居家隔熱熱門選擇。

業者表示，針對夏季降溫主題也推出多項優惠商品，例如隱形吊扇 LED 吸頂燈原價 15,990元，特價 8,990 元、USii 液態隔熱紙原價 990 元，特惠價 890元、DC 循環風扇現折後特價 3,790元，以及多款涼感寢具、麻將蓆與遮陽網等，也都可依居家需求靈活搭配，提升夏季居住舒適度。

關鍵字：

雨傘, 夏日, 降溫, 服飾, 涼感

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