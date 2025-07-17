餓得要死卻完全沒瘦？4個時間點輕鬆月降5kg

記者李薇／台北報導 圖／pexels

很多人瘦身都沒辦法掌握要領，餓得要死，體重卻一點都沒有下降，其實只要掌握最容易發胖的時間，熬過去就能瘦，只要記住這4個時間點，不僅不會胖，還會瘦得很快。

1.9點前：一定要吃早餐

早點吃早餐可以加速你的基礎代謝，除果超過9點還沒有吃早餐的話，那新陳代謝就會處在一個比較低迷的狀態，這就是很多肥胖的人為什麼每天只吃一餐，還是沒有瘦下來的關鍵，最大的原因就是新陳代謝沒有起來。

2.下午4點後：不要吃水果

水果裡面糖分很高，會帶給身體很大的負擔，特別是晚上絕對不要吃，就算是低糖的水果也不建議放到晚上去吃。

3.晚上7點前：提前吃完晚餐

7點之後距離睡覺的時間太短了，不好消化，各種零食也不建議再吃，這樣會加重腸胃的負擔，然後第二天量體重就會發現沒辦法瘦下來，可以說是很不好的習慣，餓的時候可以喝一點水，但不要喝撐，不然第二天會有水腫的狀況出現。

4.睡前3小時：任何食物不碰

睡前的3小時各種食物都建議不吃，因為需要腸胃消化的時間，吃了不但會加重負擔，更不容易瘦下來，美女都是要帶著飢餓感入睡的，睡前3小時不論吃什麼東西，身體會很難消化代謝，所以餓了就早點睡吧。