IG爆紅「Hello Kitty美甲」範本　貓眼、曬黑Kitty指定率最高

文／美人圈

可愛又帶點童趣的Hello Kitty美甲風格，不只是回憶殺，更是近年韓妞與日妞超愛的可愛指彩選擇！從個性豹紋、蝴蝶結元素，到立體設計，每一款都萌度爆表又不失時髦感。這篇就幫你一次整理最熱門的Hello Kitty美甲靈感範本，想走甜美路線、個性狂野，還是Y2K鮮明風格通通有，一起把指尖變成Kitty的伸展台吧！

▲Hello Kitty美甲。（圖／IG@nail_jisu、@low.nail）

貓眼Hello Kitty美甲

指定率超高的貓眼美甲融合可愛Hello Kitty意外超搭！利用磁粉營造出立體光澤感的貓眼紋理，搭配經典Hello Kitty元素，都能瞬間從甜美升級成「甜酷感」。還有韓國美甲師設計出指尖沾到水，Hello Kitty的臉就會抹上害羞紅暈，超有創意。光影流動的質感加上卡通圖案的反差萌，讓指尖既可愛又有質感，怎麼拍都超上鏡！

▲貓眼美甲融合可愛Hello Kitty意外超搭。（圖／IG@gnal_nail、小紅書＠lido.nail穿戴甲定制）

立體Hello Kitty美甲

不得不佩服美甲師們的超強功力，這回直接把Hello Kitty「本人」搬上指尖！利用凝膠堆疊技術打造出微凸的立體耳朵與蝴蝶結造型，從側面看也栩栩如生，超級Q萌。無論是整隻Kitty坐鎮大拇指指尖，還是小巧點綴在跳色款上，都能讓人忍不住多看兩眼。立體造型配上卡通靈魂的組合，根本是指尖上的療癒小擺飾，每次看心情都好好。

▲（圖／IG@fever.nail）

▲（圖／IG@ss.i_nail）

▲（圖／IG@jininailstudio、@low.nail）

▲（圖／IG@jininailstudio）

▲（圖／IG@nail_ownmood、@pochit_nail）

波點Hello Kitty美甲

說到Hello Kitty美甲怎麼能少了經典的波點元素？這款美甲完美融合復古女孩風與童趣感，跳色美甲注入吸睛波點，並在一兩隻指甲上加入立體Hello Kitty或是超夯曬黑版本Hello Kitty，可愛又不會太幼稚，反而多了一點俏皮小女人味，是非常適合拍照，或跟閨蜜一起做的夢幻款式！

▲（圖／IG@low.nail）

▲（圖／IG@low.nail、@nail.so.o）

▲（圖／IG@nail_thestar、@oddarchive__）

▲（圖／IG@low.nail）

豹紋Hello Kitty美甲

甜美Hello Kitty也能走叛逆路線？這款豹紋Hello Kitty美甲就是把甜美與野性玩到剛剛好！將經典豹紋圖案融入美甲設計，再搭配可愛的Hello Kitty頭像、蝴蝶結或立體裝飾，形成超有衝突感的視覺反差萌，可甜可辣，超適合想要個性又不失少女感的你。另外亦有不少美甲師會搭配個性狂野的豹紋圖騰，讓經典法式指甲多出滿滿態度，吸睛度超標！

▲（圖／IG@jininailstudio、@riyu__nail）

▲（圖／IG@sokkup__nail、@ousque__）

▲（圖／IG@gnal_nail）

法式Hello Kitty美甲

喜歡低調又想偷偷放點可愛？那你一定要試試這款法式Hello Kitty美甲！以經典的法式微笑線為基底設計，點綴迷你Hello Kitty頭像、蝴蝶結、愛心元素，整體看起來優雅又不失少女感。比起整片圖案風，法式款更適合上班族或喜歡精緻感的你，乾淨俐落又帶點童趣，是一款很耐看、怎麼搭配都不出錯的Kitty美甲風格。不管是方形甲還是圓形甲型都很好駕馭，讓妳舉手投足都多一點甜味與高級感。

▲（圖／IG@gnal_nail、小紅書＠SamaYu）

▲（圖／IG@queennailspa_vitruvio43）

▲（圖／IG@nail_jisoo）

曬黑Hello Kitty美甲

近期很流行的曬黑版Hello Kitty也能做成美甲！直接把Kitty化身成陽光女孩，一秒變身夏日沙灘辣妹。以小麥膚色或古銅色系重新描繪Kitty頭像，搭配墨鏡、泳衣、棕櫚樹等元素，可愛又超有個性，瞬間讓人眼睛一亮。這種反差萌風格不只好玩，更能展現你的獨特審美，拍照、分享絕對會被身邊朋友狂問：「指甲哪裡做的！」。

▲（圖／IG@nail_ownmood）

▲（圖／IG@low.nail）

▲（圖／IG@pochit_nail）

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