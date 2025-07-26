無印良品「涼感好物」夏天必備　身體用噴霧秒降溫、網狂推超親膚涼被

文／美人圈

台灣夏天濕熱又悶黏，想要清爽一點，選對降溫好物真的很重要！MUJI無印良品推出多款夏季涼感好物，從涼感床包涼被、洗澡超有感的涼感沐浴系列，到在外也用得到的涼感濕巾、涼感噴霧，幫你從頭到腳都涼一波！本文精選無印良品「夏天必備涼感好物」推薦，讓你輕鬆打造清爽涼夏日常，告別悶熱黏膩感！

無印良品「涼感好物」推薦

涼感薄被

無印良品的「涼感薄被」選用觸感涼爽又細緻的纖維，摸起來柔軟又親膚，夏天蓋著超舒服！顏色有米色、淺灰、藍色三種，尺寸則分成S（140×190cm）和D（180×190cm），可以依需求挑選。剛上架時在Threads上被網友狂推，甚至一度全網缺貨！不過Beauty編實際走訪幾家實體門市，發現現貨都還算充足，強烈推薦大家去門市摸摸看，真的會被它的柔軟圈粉！

▲涼感薄被S，NT$1,590／D，NT$1,790（圖／MUJI，下同）

涼感床包

有了涼被怎麼少的了床包？無印的涼感床包也是夏天必收好物之一！有清爽的藍色和低調的灰色兩款可選，表面採用特殊涼感布料製成，躺上去立刻有降溫感，特別適合悶熱的夏夜。材質親膚又不黏膩，睡起來既舒服又透氣，不少網友表示用了之後就回不去了，想讓床鋪變得更涼爽，這款真的很值得入手！

▲涼感床包S，NT$1,190／D，NT$1,290。

涼感多用途靠枕

涼感靠枕內裏使用蓬鬆柔軟的鋪棉，抱起來非常療癒，外層布料具伸縮性，搭配涼感材質，同樣超級親膚，讓你在夏天靠著也不悶熱。顏色有淺灰、淺藍和淺綠三種，清爽又百搭，無論放在沙發、床上或辦公椅都超適合，當抱枕、靠墊或午睡枕都OK，是夏日提升舒適感的小幫手。

▲涼感多用途靠枕，NT$399。

涼感多用途靠枕（大）

如果嫌上一個太小，則可以選擇大款的，同樣有淺灰、淺藍和淺綠三種顏色，柔軟度和外層摸起來也都和小的一樣。大款的不管是放在床頭、沙發，還是辦公椅上都超實用，是炎炎夏日裡提升居家或辦公舒適感的好選擇。

▲涼感多用途靠枕（大），NT$699

涼感多用途靠枕／長型

而長型的抱枕則是夏天側睡族的福音！採用觸感涼爽的布料，搭配長型設計與適度彈力，不論是夾著睡還是環抱都超舒服，特別適合習慣側睡、喜歡抱枕入眠的人使用。除了能提升睡眠舒適度，也能當作沙發長抱枕或午睡枕使用，實用度滿分。顏色同樣有淺灰、淺藍與淺綠三款，讓你一靠就涼爽一整晚。

▲涼感多用途靠枕／長型，NT$1,190。

涼感腰墊

無印良品新推出的「涼感腰墊」是久坐族的夏季救星！藍色部分採用接觸瞬間涼感的布料，搭配內部複合凝膠的聚氨酯內芯，坐起來不只清涼還很舒適。Beauty編實際使用後也認證，腰部支撐力表現不錯，特別適合長時間坐在辦公室的人，不只提升坐姿舒適度，還能減緩悶熱感，夏天工作效率也默默提升了！

▲涼感腰墊，NT$699。

強效清涼版（身體用）

日本無印良品2025夏天必買！繼去年推出大受好評的涼感噴霧，日本無印良品今年推出強效清涼版，讓涼感效果更加明顯，這款標榜百分之百天然成分，並帶有些許薄荷清香，也因添加些許酒精，能為肌膚帶來涼感、降溫，無論放在辦公室隨時補充、或放在家中出門前使用都適合。

▲涼感噴霧 強效清涼版150ml，¥990円（約NT$198）

涼感身體噴霧

買不到前面的日本無印良品版？台灣無印良品也有進涼感身體噴霧！100ml的大小，方便隨身攜帶、甚至帶上飛機，可直接噴在身體上，瞬間感受到清新舒爽，同時不感受到薄荷的刺激感，一解夏天的黏膩高溫，尤其推薦可噴在「後頸」，穿露背衣的人也可以直接噴在背部，降溫與涼感持續感受會更長。

▲涼感身體噴霧100ml，NT$290。

極涼身體噴霧

嫌上面的涼感噴霧不夠涼？不妨試試全新「極涼身體噴霧」的這款是全新品，將涼感大大提升，直接噴在身體上，瞬間感受到清新舒爽，一解夏天的黏膩高溫，且帶有清新柑橘香氣，舒爽不刺鼻！若肌膚相對敏感的人，更推薦噴在衣物、織品上，會更舒服。

▲極涼身體噴霧100ml，NT$290。

涼感沐浴乳

喜歡連洗澡也要涼涼的？無印推出的涼感沐浴系列必收！包裝沁涼感十足，不僅擁有輕盈舒適的涼感，還非常容易起泡，帶來舒服的沐浴感受，加上無添加酒精、矽靈、礦物油，屬於非常溫和的涼感沐浴，肌膚敏感的人可先局部測試看看。

▲涼感沐浴乳400ml，NT$390。

涼感洗潤合一洗髮精

除了沐浴乳，涼感洗潤合一洗髮精也很不錯！洗起來涼感十足，能有效潔淨頭皮與秀髮，一瓶就搞定洗＋潤，省時又方便。成分上也走溫和路線，不含合成香料、色素、礦物油、苯甲酸酯類防腐劑、酒精及矽靈，對頭皮友善，連敏感頭皮也能安心使用！

▲涼感洗潤合一洗髮精400ml，NT$390。

USB桌上型風扇

覺得辦公室冷氣不夠強？缺的就是一台小型的桌上型風扇！無印的USB桌上型風扇採用二重反轉扇葉設計，風力集中又涼爽，同時選用低噪音扇葉，運轉時幾乎靜音，不打擾工作或休息。且USB供電方式超方便，不論插行動電源、筆電或插座轉接都OK，也非常省電。顏色有白色、淺藍和淺粉三種，簡約又療癒，放在桌上不只實用也好看。

▲USB桌上型風扇，NT$599。

攜帶用拭汗濕紙巾

夏天絕對少不了的紙巾系列，無印良品也通通有！常見的拭汗濕紙巾通常都帶有味道，而無印良品這款是沒有氣味的，加上紙巾本身的面積很大，能輕易將汗擦拭乾淨，絕對是爆汗族、討厭汗流浹背黏膩感的人的夏天救星，不僅女生，許多日本上班族的男性也會隨身攜帶，隨時清潔擦拭，減少汗臭味的出現。

▲攜帶用拭汗濕紙巾30張，NT$135／12張，NT$55。

涼爽身體濕紙巾

除了拭汗濕紙巾，日本無印良品還有夏天必須的「涼爽版」身體濕紙巾！無印良品標榜這款由100%天然成分製成，並含有薄荷醇作為清涼成分，有明顯的沁涼感，絕對是高溫溽暑的神級救星，加上價格超親民，且紙巾面積大，一張就能擦全身，難怪成為日本網友每年夏天的心頭好之一，也是不少台灣網友表示去日本都會一次買好幾包的好物！

▲涼爽身體濕紙巾12張，¥290円（約NT$59）。

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