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Rosé世巡瘋狂唱跳不脫妝！大讚腮紅「我好愛」狂自拍表情超萌

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記者李薇／台北報導　圖／roses_are_rosie IG、品牌提供

BLACKPINK從7月開始展開世界巡演，4人久違合體讓粉絲都超HIGH，日前到洛杉磯站開唱，現場狂吸10萬人次進場觀看，人氣超強！在舞台上長時間瘋狂唱跳，團員Rosé更在個人IG公開當天超強持久神妝的幕後功臣，更大呼「我好愛我的腮紅」！

BLACKPINK,Rosé,YSL,benefit,彩妝,底妝,粉底,世界巡演,。（圖／品牌提供、IG）

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面對世界巡演的大場面，還要扛住Rosé長時間的爆汗唱跳，妝容當然一定要夠強！她就自己在後台拍攝了這次使用的單品，出自YSL熱賣的超模光感精華水氣墊，一拍就可以打造出韓妞般的水光肌膚，更是可以完美遮蓋瑕疵，即使後續需要補妝也絲毫不會顯厚重。

BLACKPINK,Rosé,YSL,benefit,彩妝,底妝,粉底,世界巡演,。（圖／品牌提供、IG）

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而讓Rosé自己都愛到不行的腮紅，同樣也是出自YSL的恆久完美持久暈染唇頰露，運用#69獨角獸紫色幫助臉部肌膚提亮，創造出飽滿的幼態感，再搭配#66純欲櫻桃打造出可愛紅潤氣色，直接美出新天際；而現在官網兩色都是大缺貨狀態，一支難求。

BLACKPINK,Rosé,YSL,benefit,彩妝,底妝,粉底,世界巡演,。（圖／品牌提供、IG）

想要夏日不脫妝，毛孔專家benefit也發表全新嘖嘖稱齊持久零毛孔粉底液，將經典嘖嘖稱齊毛孔系列再次發揚光大，極致霧面的妝容效果，可以修飾肌膚毛孔，即使一點用量也可以創造無瑕感妝容，而且可以持續一整天完美狀態、零暗沉。

BLACKPINK,Rosé,YSL,benefit,彩妝,底妝,粉底,世界巡演,。（圖／品牌提供、IG）

關鍵字：

BLACKPINK, Rosé, YSL, benefit, 彩妝, 底妝, 粉底, 世界巡演

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