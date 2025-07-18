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A＆F台灣首家獨立店亮點一次看！鳳小岳詮釋輕度假風、超美試衣間公開

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▲A＆F台灣首家獨立店 。（圖／品牌提供）

▲來自美國的時尚品牌 Abercrombie & Fitch（A&F）近日在台北東區正式插旗 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

來自美國的時尚品牌 Abercrombie & Fitch（A&F）近日在台北東區正式插旗，於人來人往的東區街頭打造全台首家概念店，開幕當天特別邀請男星鳳小岳出席，他身穿粉色針織上衣搭配直筒休閒長褲，展現品牌一貫的輕度假風格。鳳小岳受訪時表示，他在店內從小逛變成大逛，最喜歡身上的針織衫單品，直呼「就是我的衣服」，並特別稱讚店內更衣間空間寬敞、體驗舒適，讓人不知不覺試穿好多套。

▲▼ 鳳小岳Abercrombie & Fitch Getaway 台北忠孝假日概念店開幕 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 鳳小岳Abercrombie & Fitch Getaway 台北忠孝假日概念店開幕 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 鳳小岳Abercrombie & Fitch Getaway 台北忠孝假日概念店開幕 。（圖／記者黃克翔攝）

▲鳳小岳受訪時表示，他在店內從小逛變成大逛，最喜歡身上的針織衫單品 。（圖／記者黃克翔攝）

A&F繼兩年前於台中開設首間Getaway假日概念店後，這次選址於東區打造台灣首家獨立店門市，以渡假酒店為靈感，從兩層樓的空間設計、香氛到照明皆展現鬆弛氛圍，試衣間則以酒店客房為靈感，打造舒適概念。除了品牌標誌性POLO衫、襯衫與裙裝，另外在新門市中亦打造了Your Personal Best（YPB）專區，時下流行的極簡運動套裝也能夠在店內找到。

▲A＆F台灣首家獨立店 。（圖／品牌提供）

▲A＆F台灣首家獨立店 。（圖／品牌提供）

▲A＆F台灣首家獨立店 。（圖／品牌提供）

▲A＆F台灣首家獨立店 。（圖／品牌提供）

▲A＆F本季推出的「On the Road」與「Date Night」系列服飾，亦打造了Your Personal Best（YPB）專區，時下流行的極簡運動套裝也能夠在店內找到 。（圖／品牌提供）

為呼應這股精神，本季推出的「On the Road」與「Date Night」系列服飾，以天然材質結合柔和剪裁的亞麻裙裝，或以飄逸連身裙游走夜色間。店內也獨家販售多款夏日限定單品，例如印有航海圖騰的針織開襟衫與Cape Cod印花T恤，充滿東岸海灘度假風情。還有限定Pride彩虹包裝的經典Fierce香水，結合木質與海洋調性，喚起每個人記憶中的假日氣息。

▲A＆F台灣首家獨立店 。（圖／品牌提供）

▲A＆F台灣首家獨立店 。（圖／品牌提供）

▲A＆F台灣首家獨立店限定單品。（圖／品牌提供）

同場加映

▲▼ JanSport快閃店收韓星同款「後背包」。（圖／品牌提供）

▲ARTIFACTS x MIRA MIKATI獨家快閃店繽紛登場，2025年7月10日至2025年8月21日。（圖／品牌提供）

▲▼ JanSport快閃店收韓星同款「後背包」。（圖／品牌提供）

▲▼ JanSport快閃店收韓星同款「後背包」。（圖／品牌提供）

▲▼ JanSport快閃店收韓星同款「後背包」。（圖／品牌提供）
以繽紛色彩與童趣設計聞名的英國品牌 MIRA MIKATI 在2015年進軍倫敦時尚圈備受矚目，更成為G-Dragon權志龍（GD）愛牌之一，此次與 ARTIFACTS 攜手合作將 2025 秋冬「慶典」系列呈現於店內，本季延續標誌性的「繽紛手繪」美學，帶來如手工塗鴉外套、繽紛貼布毛衣、以及將彩虹、爆米花、煙火等童趣元素刺繡在 Oxford 男友襯衫或 牛仔拼接罩衫上的設計。現場陳列如藝術裝置般的展示空間，特別展出限量聯名 BE@RBRICK、糖果色陶瓷杯盤，以及童趣風格家居，讓人宛如走入一場繽紛展演。

關鍵字：

時尚, Abercrombie&Fitch, 鳳小岳, 台北東區, 概念店

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