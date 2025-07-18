星巴克台灣首間旗艦店登場　錫製BE＠RBRICK限量開賣1880元起

▲星巴克錫製BE＠RBRICK限量開賣。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

為迎接台灣首間星巴克旗艦店「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」開幕，星巴克推出與潮流品牌BE＠RBRICK及馬來西亞錫器工藝品牌ROYAL SELANGOR三方聯名的限量典藏商品系列。以錫製材質凸顯聯名商品的細節，搭配木盒包裝，呼應「典藏」關鍵字。

▲「100%典藏BE@RBRICK套組」售價1,880元。

聯名系列包括兩款400%尺寸的「錫典藏BE@RBRICK ROYAL SELANGOR」與「錫典藏24K BE@RBRICK ROYAL SELANGOR」。其中24K版本在熊身LOGO處，採用99.9%純金鍍金處理，並搭配質感木盒包裝，每一件均刻有編號，彰顯收藏價值。此外還推出較小巧的「100%典藏BE@RBRICK套組」，內含展示用的典藏杯設計盒，適合作為日常擺設與收藏使用。

▲「400%錫典藏BE@RBRICK」售價79,000元。

▲頂級「400%錫典藏24K」版本售價199,999元。

此次聯名系列以星巴克臻選烘焙工坊為設計靈感，特別強調鑄錫紋理與玫瑰金色的搭配，呼應咖啡烘焙工藝的細膩與溫潤。ROYAL SELANGOR百年錫器製造技術，為商品提供穩定材質與視覺光澤，也增添時間淬鍊後的收藏風味。

「400%」兩款大尺寸產品將自7／18至7／22於全台30間指定門市開放預購，僅能至「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」門市取貨；「100%套組」則將於7／25限量販售，建議消費者留意開賣日避免向隅。購買特定品項還可於取貨當日於旗艦店享有指定飲品與甜點優惠，強化開幕慶典氛圍。

「100%典藏BE@RBRICK套組」定價1,880元；「400%錫典藏BE@RBRICK」為79,000元；而頂級「400%錫典藏24K」版本則定價199,999元。因屬金屬製品，部分商品表面可能有細紋，為工藝特性之一。商品隨附品牌編碼卡，不提供選號服務。

原為誠品信義店的DREAM PLAZA，經統一收回租約後自行經營，日前首度揭開內部樣貌。最受矚目的亮點包括將開出星巴克首間「戶外座＋天窗」的旗艦店，還有博客來第一家實體書店面對面進駐，配合整體外牆、公共區域一致採用的紫色系裝修，刻意做出與鄰近百貨截然不同的識別。DREAM PLAZA 將在 7／25 對外開幕。