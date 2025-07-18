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Jisoo穿Dior訂製蝴蝶結裙甜炸全場　GD演唱會換四套Valentino極繁新裝

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記者鮑璿安／綜合報導

韓流與時尚圈緊密連結，身為Dior品牌大使的Jisoo不愧是「品牌的親女兒」，在BLACKPINK「DEADLINE」全球巡演洛杉磯場中，穿上了Dior 新上任創意總監Jonathan Anderson 特別為她量身打造的舞台造型，一身粉色短裙夢幻至極。而韓流天王G-Dragon權志龍則是在台北場換上Valentino的標誌性元素，駕馭極繁美學新裝點燃全場。

▲Jisoo穿Dior訂製蝴蝶結裙甜炸全場　GD演唱會換四套Valentino極繁新裝 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo穿Dior訂製蝴蝶結裙甜炸全場　GD演唱會換四套Valentino極繁新裝 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo穿Dior訂製蝴蝶結裙甜炸全場　GD演唱會換四套Valentino極繁新裝 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo穿Dior訂製蝴蝶結裙甜炸全場　GD演唱會換四套Valentino極繁新裝 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo穿Dior訂製蝴蝶結裙甜炸全場，幕後工藝圖片釋出。（圖／品牌提供）

Jisoo在全球巡演洛杉磯場中，驚喜換上一套量身訂製的粉色絲質造型震撼全場。該造型由Dior工坊耗時超過100小時精製打造，蝴蝶結造型上衣搭配縐褶迷你裙，柔和色調與閃耀質地交織出優雅甜美的舞台氣質，同時也呼應她一貫的高貴浪漫風格，並巧妙搭配Dior靴款，增添一抹率性。

▲Jisoo穿Dior訂製蝴蝶結裙甜炸全場　GD演唱會換四套Valentino極繁新裝 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo穿Dior訂製蝴蝶結裙甜炸全場　GD演唱會換四套Valentino極繁新裝 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo穿Dior訂製蝴蝶結裙甜炸全場　GD演唱會換四套Valentino極繁新裝 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo穿Dior訂製蝴蝶結裙甜炸全場　GD演唱會換四套Valentino極繁新裝 。（圖／品牌提供）

▲GD於2025年世界巡演《Übermensch》的雪梨與台北場換四套Valentino極繁新裝 。（圖／品牌提供）

G-Dragon則於2025年世界巡演《Übermensch》的雪梨與台北場，以一連四套由Valentino創意總監Alessandro Michele操刀設計的造型登場，再次印證他作為時尚潮流指標的地位。雪梨場他以緋紅絨布西裝結合率性墨鏡登台，展現搖滾王者氣場；而台北場則以墨綠寬褲、亮粉西裝與鏤空飾邊外套輪番亮相，將高訂與街頭、復古與未來感完美融合。

關鍵字：

dior, 韓流, Jisoo, G-Dragon, 造型

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