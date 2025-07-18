穿搭的盡頭不是流行色，而是輪廓！時尚造型師3招教你穿出高級感

▲穿搭的盡頭是輪廓！時尚造型師揭密高級感關鍵，3招輕鬆成icon 。（圖／翻攝時尚造型師葉璟毅IG）

記者王威智／綜合報導

❝小紅書說「包包的盡頭是Longchamp」，那穿搭的盡頭會是什麼？❞

當許多人還在為了今天該穿什麼顏色而煩惱，時尚造型師葉璟毅已經用一句話，點破時尚的終極命題「穿搭的盡頭，是輪廓。」

這不只是風格哲學，更是一種穿衣態度。葉璟毅指出，即使你熱愛 all black、或是one tone（單一色系）風格，只要抓對輪廓，穿搭依然能夠精彩且有態度。

❝輪廓，是服裝與身體之間的空間關係，也是讓人留下印象的關鍵所在❞

穿搭不只是顏色組合，而是線條的選擇

葉璟毅認為，現代穿搭的真正精髓，在於「結構、線條與材質的配置」。Oversize、裙褲混搭、不對稱設計，這些輪廓技巧，不只創造視覺焦點，也建立出個人風格的識別。

他以優雅風格為例，建議女性可以選擇薄透的襯衫搭配透視材質下著，讓身體的線條若隱若現，既性感又保有分寸。輪廓所帶來的視覺戲劇性，往往遠比印花圖案來得更高級。

▲即使你熱愛 all black、或是one tone（單一色系）風格，只要抓對輪廓，穿搭依然能夠精彩且有態度。（圖／記者王威智攝）

精緻感來自剪裁，而非複雜設計

近年吹起的「鬆弛感穿搭」，並不等同於隨便。葉璟毅建議，若要在舒適中穿出質感，應選擇設計俐落、材質高級但造型簡約的單品。例如針織上衣配合睡衣式西裝剪裁，搭上一件結構感褲裝，不僅有型，還保有實穿性。

他強調，選對輪廓，才能讓簡單的衣服不再普通，而是成為你氣場的延伸。

上班族也適用的「輪廓穿搭術」

許多職場女性擔心穿搭過於誇張，但其實，輪廓感並不代表浮誇。葉璟毅指出，只要在基本穿搭中加入一件有剪裁亮點的單品，例如設計感西裝外套、立體結構裙、或是非對稱袖型，就能悄悄提升整體氣質。

❝時尚不是大聲說話，而是在細節裡留下記憶點❞

想開始練習「輪廓感穿搭」？試試這三招：

●選擇俐落剪裁＋有結構的單品（如：硬挺布料的西裝、寬褲）

●運用異材質堆疊，在one tone中製造層次（如：薄紗、針織、羊毛）

●嘗試不對稱與Oversize比例，打破身形拘束，建立風格識別度

當流行變得模糊、潮流週期越來越快，能留下來的，往往不是logo與顏色，而是你與服裝之間的輪廓張力。穿搭的終點，從來不是穿得多誇張，而是你是否能用一件衣服，說出自己的樣子。