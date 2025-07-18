衣物發黃、汗臭洗不乾淨？3招必學清洗技巧　重現潔白如新

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

夏季衣服總是容易出現異味、汗漬甚至發黃，加上台灣天氣潮濕炎熱，衣服若是沒有徹底曬乾，還會出現類似發霉的味道，因此，清潔絕對是非常重要的環節，以下就分享針對不同狀況，可以幫助解決的小Tips，讓衣物重回乾淨清新。

【衣物常見問題處理】

➨泛黃處理

像是白色T恤、襯衫最容易在領子處出現泛黃的狀況，可以使用「小蘇打粉」或是「檸檬汁」加入溫水之中，將衣物浸泡在水裡大約6到8小時，再用清水清洗；當然也可以將小蘇打粉與少量水混合，均勻覆蓋在發黃處，直到乾掉之後再輕輕刷洗即可。

➨異味處理

通常運動過後、襪子或是貼身內衣，很常出現異味洗不掉的狀況，這時可以運用「小蘇打粉」或是「白醋」在清洗的時候加入，達到中和異味的功能；但是洗完之後不應長時間放在洗衣機，建議要快點拿出來晾曬，最好可以曬太陽，透過紫外線達到殺菌效果，需要曬到「全乾」再收起。

➨衣物染色

在日常生活，難免會遇到醬汁滴落、原子筆畫到，尤其是孩童的衣物更是經常沾上顏料、塵土等各種髒污，通常遇到顏色鮮明或是難以清洗的液體，建議在「當下」就要先立刻處理，可以隨身攜帶去漬筆，當衣服沾到醬料或是咖啡時，先用去漬產品快速噴灑之後用乾布擦乾，可以避免回家之後才清潔的時間過長，導致髒污染進衣料纖維之中。

【推薦單品】

＃Act of Caring 織品泡沫去污劑，150ml、售價980元

有別於快時尚的腳步，瑞典人更注重「長期主義」，讓居家、穿搭甚至生活用品都能長久使用，避免過度浪費製造更多垃圾；來自北歐的Act of Caring以環境友善與專注生活細節的視角出發，設計出多款天然配方又具有效果的單品，其中，織品泡沫去污劑從椰子中萃取出天然的界面活性劑，可以溫和去除衣料髒污，溫和無香配方不易破壞衣料結構，更是對敏感肌膚友好的展現。

＃BONDI WASH 桂花及桉樹精緻衣物洗衣精－BEAST聯名版，500ml、售價850元

來自澳洲的BONDI WASH擅長以天然植物精油，打造出各種居家清潔用品，透過蛋白酵素、纖維酵素、澱粉酵素等成分，幫助衣物分解油污醬汁，中性pH值更是羊毛、絲綢、亞麻等精緻面料養護的必備聖品，首次與花藝品牌BEAST聯名合作，特別選用東方氛圍的桂花香氣搭配澳洲原生桉樹木精油，能讓洗完的衣料散發柔和木質香氣。

＃Goodies&co. 超淨力除臭洗衣膠囊，60入、售價750元

同樣注重生活品質的Goodies&co.繼發表廚房餐食清潔單品之後，再度將主題延伸到衣物清理，設計了全新超淨力除臭洗衣膠囊，特別針對台灣潮濕炎熱的天氣設計，讓無法曬太陽的市內晾曬族群，也可以穿上無異味的衣料，選用咖啡渣與柿單寧植萃，加強除臭力，更結合7種酵素可以深層洗淨髒污臭味。