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權恩妃水炸彈妝同款公開　espoir粉底韓國超火、定妝噴霧網狂敲碗

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文／美人圈

韓國「水炸彈女神」權恩妃今年三度登上WATERBOMB 2025舞台，不只火辣身材引爆全場討論，網友們也注意到，權恩妃就算在舞台上妝容不斷被水潑濕，竟然依舊超級完整，一點都沒有掉！這次妝容的關鍵彩妝品也由化妝師親自公開，快來看看權恩妃的「水炸彈妝」到底用了哪些秘密武器吧！

權恩妃水炸彈妝容：底妝

〈espoir〉BE VELVET FLUID FOUNDATION  

能在WATERBOMB舞台上又唱又跳、全身被水潑到濕，還維持超完美底妝的關鍵就是它！這款來自espoir的人氣粉底在韓國超級火紅，主打控油與持妝效果，是混油肌夏天的命定底妝。妝效呈現柔霧奶油肌，輕盈不厚重，就算上妝好幾個小時後，底妝依舊服貼又透亮。

▲舞台妝單品 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲espoir絲絨粉底液。（圖／IG@ayyounging、espoir官方網站）

權恩妃水炸彈妝容：底妝

〈資生堂〉超聚光活膚粉底精華

資生堂這款粉底精華主打「養膚型底妝」，是肌膚不穩定時的首選！質地水潤、延展性高，特別適合乾肌，還能當作液態打亮，與其他粉底液混合使用可調整色調，增加光澤感，輕鬆打造自然水光肌妝效。

▲舞台妝單品 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲資生堂超聚光活膚粉底精華。（圖／IG@silver_rain.__、資生堂官方網站）

權恩妃水炸彈妝容：定妝噴霧

〈LAURA MERCIER〉鎖妝柔霧定妝噴霧

在韓國，如果想要保有水光肌又不想用蜜粉定妝，「定妝噴霧」就是關鍵！權恩妃在WATERBOMB台上表演時，就是靠這款定妝噴霧撐住全場！就算被水不停噴灑，妝容依舊服貼不脫妝。難怪網友們立刻敲碗詢問：「到底是哪一牌？」

▲舞台妝單品 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲權恩妃後台補妝。（圖／IG@silver_rain.__）

後來由化妝師親自揭密，權恩妃使用的定妝噴霧正是LAURA MERCIER的鎖妝柔霧定妝噴霧！雖然這款新品目前尚未正式開賣，但品牌表示台灣已緊急訂貨，預計將於八月上市，讓眾多粉絲都超期待！

▲舞台妝單品 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲LAURA MERCIER鎖妝柔霧定妝噴霧。（圖／IG@silver_rain.__、LAURA MERCIER）

權恩妃水炸彈妝容：眼影

〈M.A.C〉柔礦迷光腮紅 #HUMOUR ME 

眼影的部分呼應最近韓國流行的簡約妝感，化妝師選擇以一顆腮紅打底，再搭配一顆偏綠色系的打亮作點綴。MAC這款腮紅粉質細緻、服貼度高，低飽和的裸色不只能當作修飾輪廓的腮紅使用，塗上臉還能瞬間有小臉效果，也很適合拿來當眼影使用，幫助消除泡泡眼！

▲舞台妝單品 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲M.A.C柔礦迷光腮紅 #HUMOUR ME。（圖／IG@silver_rain.__、MAC官方網站）

權恩妃水炸彈妝容：打亮

〈OFRA〉激光打亮盤 #Out of this World

OFRA這款新品打亮，帶有偏綠又微微泛黃的光澤，擦在臉上有種視覺降溫的清涼感，超適合夏天！這顆打亮在小紅書和Threads上都超多人推薦，雖然價格稍高，但無論是粉質還是光澤度表現都超優秀，上臉後整個像打了聚光燈一樣閃閃發亮，不用水光棒就能打造出超閃水光肌！

▲舞台妝單品 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲OFRA激光打亮盤 #Out of this World。（圖／IG@silver_rain.__、OFRA官方網站）

權恩妃水炸彈妝容：眼線

〈Piccasso〉 PRO 8 CHEONGDAM Liquid Define Liner ＃棕色

Piccasso在網路上最有名的就是他的刷具，但他的眼線液的防水性跟持久力也是一級棒，他的液體偏黏稠，不容易暈開、也不會亂流，但因為刷頭不太容易勾出俐落尖尾，如果想畫細長眼尾，建議控制好用量，乾的速度也比較快，會比較適合化妝老手或專業化妝師使用喔！

▲舞台妝單品 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Piccasso PRO 8 CHEONGDAM Liquid Define Liner #棕色。（圖／IG@silver_rain.__、Oh My Glow HK官方網站）

權恩妃水炸彈妝容：腮紅

〈DIOR〉超完美亮妍腮紅 #100杏仁烤奶 

DIOR這顆腮紅超有名！淡淡的杏粉色不僅百搭又日常，還能瞬間提升氣色，無論是偽素顏妝還是韓系妝感都超適合。這款色號不挑膚色，黃皮、白皮都能駕馭，拿來當作收縮色或氛圍色都沒問題。粉質細緻、融膚度高，就算多刷幾層也不會過重，超適合新手入手！

▲舞台妝單品 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲DIOR超完美亮妍腮紅 #100杏仁烤奶 。（圖／IG@silver_rain.__、DIOR官方網站）

權恩妃水炸彈妝容：腮紅

〈LAURA MERCIER〉玫瑰光燦腮紅 #shimmer dirty rose

彩妝師疊擦了另一款腮紅，LAURA MERCIER是偏粉的裸杏色，上臉後展現溫柔又有氣質的氛圍，自帶細緻珠光，讓臉頰自然透出光澤感。最厲害的是，雖然帶珠光，卻完全不顯毛孔！除了當腮紅，也能少量疊擦在顴骨、鼻梁等部位提亮使用，腮紅＋打亮一盤兩用，超級實用！

▲舞台妝單品 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲LAURA MERCIER玫瑰光燦腮紅 #shimmer dirty rose。（圖／IG@silver_rain.__、LAURA MERCIER HK官方網站）

權恩妃水炸彈妝容：口紅

〈TONYMOLY〉 Shocking Lip Tint #7burnt rose

這款水光唇釉雖然討論度不高，卻是不少彩妝師的心頭好！質地輕盈不黏膩、顏色飽滿又超持久，還主打防水達100小時。刷頭設計貼合唇形，更能輕鬆打造水潤嘟嘟唇。色號選擇從冷調、中性到暖調通通有，全新N14、N15更與迪士尼瑪麗貓聯名，包裝夢幻可愛，完全讓人忍不住想收藏！

▲舞台妝單品 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲TONYMOLY Shocking Lip Tint #7burnt rose。（圖／IG@silver_rain.__、TONYMOLY官方網站）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 權恩妃, 彩妝, 定妝, WATERBOMB 2025

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