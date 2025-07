權恩妃水炸彈妝同款公開　espoir粉底韓國超火、定妝噴霧網狂敲碗

文/美人圈

韓國「水炸彈女神」權恩妃今年三度登上WATERBOMB 2025舞台,不只火辣身材引爆全場討論,網友們也注意到,權恩妃就算在舞台上妝容不斷被水潑濕,竟然依舊超級完整,一點都沒有掉!這次妝容的關鍵彩妝品也由化妝師親自公開,快來看看權恩妃的「水炸彈妝」到底用了哪些秘密武器吧!

權恩妃水炸彈妝容:底妝

〈espoir〉BE VELVET FLUID FOUNDATION

能在WATERBOMB舞台上又唱又跳、全身被水潑到濕,還維持超完美底妝的關鍵就是它!這款來自espoir的人氣粉底在韓國超級火紅,主打控油與持妝效果,是混油肌夏天的命定底妝。妝效呈現柔霧奶油肌,輕盈不厚重,就算上妝好幾個小時後,底妝依舊服貼又透亮。

▲espoir絲絨粉底液。(圖/IG@ayyounging、espoir官方網站)

權恩妃水炸彈妝容:底妝

〈資生堂〉超聚光活膚粉底精華

資生堂這款粉底精華主打「養膚型底妝」,是肌膚不穩定時的首選!質地水潤、延展性高,特別適合乾肌,還能當作液態打亮,與其他粉底液混合使用可調整色調,增加光澤感,輕鬆打造自然水光肌妝效。

▲資生堂超聚光活膚粉底精華。(圖/IG@silver_rain.__、資生堂官方網站)

權恩妃水炸彈妝容:定妝噴霧

〈LAURA MERCIER〉鎖妝柔霧定妝噴霧

在韓國,如果想要保有水光肌又不想用蜜粉定妝,「定妝噴霧」就是關鍵!權恩妃在WATERBOMB台上表演時,就是靠這款定妝噴霧撐住全場!就算被水不停噴灑,妝容依舊服貼不脫妝。難怪網友們立刻敲碗詢問:「到底是哪一牌?」

▲權恩妃後台補妝。(圖/IG@silver_rain.__)

後來由化妝師親自揭密,權恩妃使用的定妝噴霧正是LAURA MERCIER的鎖妝柔霧定妝噴霧!雖然這款新品目前尚未正式開賣,但品牌表示台灣已緊急訂貨,預計將於八月上市,讓眾多粉絲都超期待!

▲LAURA MERCIER鎖妝柔霧定妝噴霧。(圖/IG@silver_rain.__、LAURA MERCIER)

權恩妃水炸彈妝容:眼影

〈M.A.C〉柔礦迷光腮紅 #HUMOUR ME

眼影的部分呼應最近韓國流行的簡約妝感,化妝師選擇以一顆腮紅打底,再搭配一顆偏綠色系的打亮作點綴。MAC這款腮紅粉質細緻、服貼度高,低飽和的裸色不只能當作修飾輪廓的腮紅使用,塗上臉還能瞬間有小臉效果,也很適合拿來當眼影使用,幫助消除泡泡眼!

▲M.A.C柔礦迷光腮紅 #HUMOUR ME。(圖/IG@silver_rain.__、MAC官方網站)

權恩妃水炸彈妝容:打亮

〈OFRA〉激光打亮盤 #Out of this World

OFRA這款新品打亮,帶有偏綠又微微泛黃的光澤,擦在臉上有種視覺降溫的清涼感,超適合夏天!這顆打亮在小紅書和Threads上都超多人推薦,雖然價格稍高,但無論是粉質還是光澤度表現都超優秀,上臉後整個像打了聚光燈一樣閃閃發亮,不用水光棒就能打造出超閃水光肌!

▲OFRA激光打亮盤 #Out of this World。(圖/IG@silver_rain.__、OFRA官方網站)

權恩妃水炸彈妝容:眼線

〈Piccasso〉 PRO 8 CHEONGDAM Liquid Define Liner #棕色

Piccasso在網路上最有名的就是他的刷具,但他的眼線液的防水性跟持久力也是一級棒,他的液體偏黏稠,不容易暈開、也不會亂流,但因為刷頭不太容易勾出俐落尖尾,如果想畫細長眼尾,建議控制好用量,乾的速度也比較快,會比較適合化妝老手或專業化妝師使用喔!

▲Piccasso PRO 8 CHEONGDAM Liquid Define Liner #棕色。(圖/IG@silver_rain.__、Oh My Glow HK官方網站)

權恩妃水炸彈妝容:腮紅

〈DIOR〉超完美亮妍腮紅 #100杏仁烤奶

DIOR這顆腮紅超有名!淡淡的杏粉色不僅百搭又日常,還能瞬間提升氣色,無論是偽素顏妝還是韓系妝感都超適合。這款色號不挑膚色,黃皮、白皮都能駕馭,拿來當作收縮色或氛圍色都沒問題。粉質細緻、融膚度高,就算多刷幾層也不會過重,超適合新手入手!

▲DIOR超完美亮妍腮紅 #100杏仁烤奶 。(圖/IG@silver_rain.__、DIOR官方網站)

權恩妃水炸彈妝容:腮紅

〈LAURA MERCIER〉玫瑰光燦腮紅 #shimmer dirty rose

彩妝師疊擦了另一款腮紅,LAURA MERCIER是偏粉的裸杏色,上臉後展現溫柔又有氣質的氛圍,自帶細緻珠光,讓臉頰自然透出光澤感。最厲害的是,雖然帶珠光,卻完全不顯毛孔!除了當腮紅,也能少量疊擦在顴骨、鼻梁等部位提亮使用,腮紅+打亮一盤兩用,超級實用!

▲LAURA MERCIER玫瑰光燦腮紅 #shimmer dirty rose。(圖/IG@silver_rain.__、LAURA MERCIER HK官方網站)

權恩妃水炸彈妝容:口紅

〈TONYMOLY〉 Shocking Lip Tint #7burnt rose

這款水光唇釉雖然討論度不高,卻是不少彩妝師的心頭好!質地輕盈不黏膩、顏色飽滿又超持久,還主打防水達100小時。刷頭設計貼合唇形,更能輕鬆打造水潤嘟嘟唇。色號選擇從冷調、中性到暖調通通有,全新N14、N15更與迪士尼瑪麗貓聯名,包裝夢幻可愛,完全讓人忍不住想收藏!

▲TONYMOLY Shocking Lip Tint #7burnt rose。(圖/IG@silver_rain.__、TONYMOLY官方網站)

