夏天髮量變多＆頭髮蓬鬆技巧公開　5類食物吃起來、加碼熱門頭皮精華

文／美人圈

台灣夏季潮濕悶熱，高溫環境下流汗後更是難受萬分，根據統計，高達9成台灣民眾，反映生活在濕熱氣候下，頭皮問題跟著找上門，其中以「頭皮出油」為最大宗，另外還有4成民眾指出自身有落髮困擾。恩主公醫院皮膚科主任王綺嫻醫師提醒，頭皮跟身體一樣需要定期健檢，並搭配正確日常護理，才能擺脫濕熱天氣引發的頭皮危機。以下分享正確的頭皮照顧、髮量變多的技巧與頭皮精華推薦，一起來看！

搞懂毛髮週期

王綺嫻醫師指出，針對頭皮問題，民眾病識感普遍低落，往往等到出現落髮、發炎等明顯症狀後，才前來門診求助，並說明正常毛囊都會在歷經生長期（佔85%）、退化期（佔1%）及休止期（佔14%）的生命週期後，可重新進入生髮循環，其中落髮患者有較多毛囊處於休止期。因而出現頭髮越長越細、頭髮易斷、甚至失去光澤，最終頭皮空洞明顯、開始有禿感。

▲毛髮生長週期示意圖（圖／juliArt覺亞）

那該如何維持豐盈髮量、或使髮量變多呢？其實，掌握以下日常就能做到的技巧即可！

髮量變多技巧1.洗髮精先在手上搓出泡沫

頭皮跟臉的肌膚一樣脆弱！直接將洗髮精抹在頭髮上，其實容易過度拉扯導致受傷、斷髮，甚至也可能導致過高濃度的洗劑刺激同一區塊導致受傷。因此，正確洗髮方式應是搭配少量水在手上搓揉出泡沫後，再抹到髮絲、頭皮上，並用指腹輕柔按摩即可。

髮量變多技巧2.水溫需保持在37℃左右

過高的水溫，會過度帶走頭皮上的油脂，使出油狀況更盛、頭飄異味外，還容易失去天然保護層，讓頭皮敏感、搔癢，髮質也變得乾澀，毫無光澤，甚至可能出現頭皮屑。因此，建議一年四季，洗頭的水溫都保持在與體溫相近的37℃即可，並要確實將洗髮精、護髮產品沖乾淨。

▲洗頭水溫保持在與體溫相近的37℃。（圖／IG@curlyshyll_official）

髮量變多技巧3.補充足量蛋白質

頭髮由胺基酸所組成，因此，每天需補充足量的蛋白質，為身體提供足夠的能量，減緩斷髮、掉髮、髮絲乾燥無光等困擾！但每日蛋白質攝取多少才算足量？可用體重計算出每日所需的「最低」攝取量，公式為【體重（公斤）× 0.8】，也就是說50公斤的人，每天至少需要攝取40g的蛋白質。底下同步附上「毛髮生長」必要營養素的食物表。

▲毛髮生長必要營養素食物表。（圖／juliArt覺亞）

髮量變多技巧4.用「梳子」按摩頭皮

當頭皮血液循環不夠順暢，就無法良好的將養分帶到毛囊當中，毛囊養分不足變得萎縮，長出來的頭髮就容易失去光澤、毛躁、甚至易斷。此外，頭頂與兩側沒有肌肉，血液循環就特別容易停滯，一旦繃得太緊，頭皮就會被拉扯，使毛囊與毛囊間的距離增加，就容易看起來稀疏、有禿感。因此，建議適當「梳子按摩」來促進循環，並挑選前端圓圓、齒梳密度低、面積大、有彈性回饋的梳子，一次按摩到較大的範圍，促進頭皮循環的同時，也不使頭皮受傷、拉扯到髮絲。

▲用梳子按摩頭皮。（圖／IG@curlyshyll_official）

髮量變多技巧5.搭配頭皮精華使用

預防甚於治療！壓力難免、環境的高溫與年紀的增加我們難以控制與復返，因此，除了正確的洗髮、水溫、按摩方式，還可藉由頭皮精華為頭皮補充養分、給予能量，減緩落髮速度，擁有豐盈髮量、蓬鬆髮質。

掌握以上技巧後，以下盤點多款拯救髮縫有感、髮量變多的頭皮精華，專櫃到平價通通有！

2025頭皮精華推薦：歐舒丹 草本豐蘊養髮精華

獨家雙重質地！使用99%天然植萃成分，蘊含高效能量，舒緩及活絡頭皮、強健髮根，網友分享：「髮縫真的有變小！」加上質地是流動性極高的水感，帶有舒適的清涼感，舒緩頭皮乾癢，因而相當推薦給油頭、敏感頭皮、髮根扁塌、夏季使用。可用於乾髮或洗髮後，使用前先搖晃均勻，取約2滴管量以小點方式均勻分布於頭皮上，用指尖採打圓方式按摩頭皮直至吸收。前1-2個月每晚使用1次，第3個月一週1-2次，因頭髮生長週期建議連續使用三個月效果更好。

▲歐舒丹 草本豐蘊養髮精華 50ml，NT$1,580。（圖／歐舒丹）

【同場加映】

歐舒丹美妍美體中心全新中山二店正式開幕！將源自南法普羅旺斯的生活藝術與台灣在地匠人精神完美融合，打造結合感官療癒與永續理念的靜謐空間。館內配置三間獨立美療室，並邀請台灣藝術家陳于安創作療癒壁畫，為繁忙生活注入一抹詩意，最棒的是，同步推出全新療程靜謐舒活頭皮蘊養護理，從頭皮到肩頸全面舒壓，深度喚醒微循環。

▲全新療程靜謐舒活頭皮蘊養護理，從頭皮到肩頸全面舒壓。（圖／歐舒丹）

2025頭皮精華推薦：juliArt覺亞 沛絲蘊髮養髮液（油性頭皮）

油頭皮救星！使用專利蘊髮成分NcPA皙玻酸，有效活絡強化髮根及滋養頭皮，減緩頭皮老化，同時添加甘草次酸複合物，漸進式控油及調理頭皮，軟化老廢角質，改善毛孔阻塞問題，並藉由5α-酯化鱷梨油、鋸棕櫚、地衣抗菌複合物等改善頭皮出油問題及減少頭皮細菌孳生。在「乾髮」狀態使用，以指腹輕柔按摩，想加強效果可早晚使用。

▲juliArt覺亞 沛絲蘊髮養髮液（油性頭皮） 115mL，NT$2,000。（圖／juliArt覺亞）

2025頭皮精華推薦：AVEDA 蘊活煥欣豐盈菁華

AVEDA明星級頭皮精華富含有機認證印度鵝莓、有機認證薑黃、人蔘可活絡頭皮環境，強化髮絲直徑，提升髮根支撐力！同時，透過獨家核心賦活科技針對髮絲生長核心，高效維持健康的頭髮生長週期，頭皮與髮質養護效率大大提升，質地好吸收、味道舒心、清新的香氣。

▲AVEDA 蘊活煥欣豐盈菁華 150ml，NT$3,000。（圖／AVEDA）

2025頭皮精華推薦：DAiFU 蘊育賦活晶萃

大家熟悉的HAPPYHAIR母公司快樂麗康企業與臺灣領導級生技公司訊聯細胞智藥共同研發的突破性頭皮養護方案！以修護能量強大的外泌體為重要成分，專為髮量稀疏、產後落髮、細軟扁塌等困擾而設計一系列的相關療程與居家保養。這款居家頭皮精華結合1050億高濃度外泌體與精選生物活性成分，滲透力強、吸收快速，針對脆弱毛囊進行深層修復與喚醒。

▲DAiFU 蘊育賦活晶萃 30mL，NT$2,800。（圖／HAPPY HAIR）

【同場加映】

DAiFU蘊育系列推出全新杏林之春賦活療程，以現代生技概念為核心，精選高純度外泌體與多重基礎成分，打造出媲美醫美級的頭皮專業療程，打造健康頭皮環境，調理頭皮狀態。透過環環相扣的專業沙龍級體驗設計療程從頭皮檢測開始，搭配芳香覺醒、深層淨化，到外泌體精華導入與居家護理建議，並在舒適的沙龍環境打造多元感官沉浸式頭皮SPA流程 。

▲DAiFU蘊育系列推出全新杏林之春賦活療程。（圖／HAPPY HAIR）

2025頭皮精華推薦：deBalets小巴黎 免沖洗頭皮活化豐盈精華液

主打是「給頭皮吃的益生菌」！主成分為含有豐富益生菌的二裂酵母，擁有強修護能量，能幫助肌膚維持最佳微生態，提高自我的防禦。更添加玻尿酸、加拿大柳蘭萃取、積雪草取液與神經醯胺，提升保濕、舒緩頭皮、修護乾燥。特別推薦在頭髮擦乾、吹頭髮前的「濕髮」使用，按摩幫助吸收，豐盈髮量、蓬鬆有感。

▲deBalets小巴黎 免沖洗頭皮活化豐盈精華液 40ml，NT$1,480。（圖／​​​​​​​deBalets小巴黎）

2025頭皮精華推薦：艾瑪絲 草本強健養髮精華液

貼心推出有涼、無涼版本！透過山葵萃取專利成分與甘草次酸3%等植萃複方，強化頭皮防禦、控油與去屑舒癢，三效合一，回應日常刺激，由內而外穩定狀態，同樣在乾髮時候使用，噴灑之後，以指腹畫圈按摩幫助吸收。今年夏天，艾瑪絲即日起至9月30日，艾瑪絲官網也推出獨家「根本療癒三部曲」，從養護到清潔，一次擁有。

▲（左）艾瑪絲 草本強健養髮精華液 40ml，NT$320。（圖／艾瑪絲）

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