避免夏日臭氣熏天！5大類食物少吃　牛奶、手搖飲都是惡臭來源

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖、AI

夏天炎熱，人體出汗量大，若飲食選擇不當，容易導致汗液混合皮脂後產生異味，尤其在高溫潮濕的環境下，部分食材可能加重體味，甚至讓狐臭、口氣或汗味更加明顯，若想維持清爽無味的體質，可適度避免下列幾類食物，幫助改善夏日體味問題。

【避免異味飲食】

➨高油脂食物：炸雞、薯條、肥肉



高油脂食物經人體代謝後，容易增加皮脂腺的分泌，當皮脂與汗水結合，在細菌分解後會產生明顯氣味，尤其容易集中在腋下、腳底等處，加重狐臭與體味困擾。

➨辛香刺激物：蒜頭、洋蔥、咖哩



這些食材含有硫化物成分，經消化後會經由汗腺排出，帶有特殊氣味，長時間殘留在身體上甚至衣物中都不易去除，會讓體味變得刺鼻、不易親近。

➨紅肉類與內臟：牛肉、羊肉、動物肝臟



高蛋白與高嘌呤含量的紅肉和動物內臟，經代謝後會釋放含氮化合物，這些物質可能經皮膚或尿液排出，形成刺鼻氣味，還可能讓尿味更濃烈。

➨乳製品過量：牛奶、起司、奶油



部分人對乳糖不耐症反應較強，攝取後腸道會產生發酵氣體，不但容易脹氣，也可能引起腸胃異味，甚至讓口氣加重。

➨酒精與含糖飲品：啤酒、調酒、手搖飲



酒精會促進血管擴張與排汗，而高糖飲品則容易養成皮膚表面的壞菌，讓異味加劇，過量飲用會讓身體的代謝負擔變大，從體味到口氣都可能變得明顯。

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