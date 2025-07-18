清爽棉片保養正夯！康是美2025上半年熱賣Top 10棉片公開

記者曾怡嘉／綜合報導

夏天敷上棉片冰冰涼涼、舒緩又無負擔，簡直是清爽救星，盤點康是美2025上半年最熱銷的保養棉片TOP10，從韓妞愛用到好評款式詳細介紹棉片界的明星產品。現在就一起探索這場棉片浪潮，看看哪一款會成為你的保養新日常！

從去年就開始熱門的「保養棉片」，已悄悄成為新一代的保養主角，攻佔各大美妝網紅的愛用清單，從最初的濕敷鎮定功能，到現在各家品牌百花齊放，針對毛孔、痘痘、乾燥、暗沉等膚況推出多元款式，無論你是什麼樣的膚況，都可以找到最合適的選擇。

#第10名 HEALIC皙麗可 水潤亮白爽膚棉

以亮白與保濕雙效聞名，爽膚棉具有獨家Toning Effector™美白專利成分搭配傳明酸、水楊酸等鎖水成分，有效去除老廢角質、均勻膚色、淡化斑痕。棉片採用天然人造絲纖維製成，柔軟親膚且吸附力強，U型設計更貼合眼周與臉部曲線。





#第9名 CNP 蜂膠能量彈潤保濕棉

富含蜂膠萃取物與玻尿酸，能喚醒肌膚光澤、穩定膚況。雙面設計讓擦拭與濕敷都能發揮最大效益，使用後肌膚水嫩亮澤，妝感更服貼，尤其特別適合膚況不穩定或換季時使用。

#第8名 潔美淨 積雪草水楊酸毛孔緊緻淨膚棉

專為油敏肌設計，水楊酸等成分能溫和去角質、緊緻毛孔，而維他命B3與B5又能提供修護補水的功能，減少酸類造成的不適感。不僅透過鎮定成分保護敏感肌，棉片還採雙面設計，降低擦拭面帶來的摩擦感。



#第7名 Biodance 玻尿酸保濕鎮靜凝膠棉片

含冰川水、玻尿酸、神經醯胺與維他命B5等，一敷迅速補水、舒緩肌膚不適。獨特的凝膠質地，當精華被肌膚吸收完全後會由透明轉白，讓肌膚呈現由內而外的澎潤感。夏天在旅遊期間曝曬，後續作為急救保養再適合不過。

#第6名 DermaAngel 護妍天使 毛孔淨化爽膚棉

推出專為油痘肌設計的棉片，添加神經醯胺與水楊酸，能有效控油、疏通毛孔。顆粒面擦拭可拋光肌膚，柔膚面濕敷則幫助油水平衡，改善膚質粗糙。獨特的曲線設計讓棉片更貼合臉部輪廓，使用時更服貼不滑落。



#第5名 One-day's you 積雪草舒緩爽膚棉

積雪草搭配玻尿酸，有效舒緩泛紅、補水提亮。雙面設計的棉片具有兩種用途，壓花面可去角質，紗布面則適合清潔細節部位，如鼻翼與下巴。敏弱肌也能安心使用，是日常保養與旅行急救的好幫手。

#第4名 MEDI-PEEL 玻尿酸水潤保濕棉片（藍款）

以8種玻尿酸與Aquaseal專利成分打造全天候補水力，超薄透的棉片材質能吸附大量精華液，濕敷五分鐘即可感受肌膚水潤飽滿，後續底妝更服貼不浮粉，敷感清爽不黏膩。

#第3名 Abib 玻尿酸保濕棉片（藍）

結合玻尿酸、PHA與琥珀酸，能在溫和去角質的同時深層補水，打造透亮柔嫩肌。布膜採用人造絲纖維製成，質地介於凝膠與純棉之間，親膚不摩擦，特別適合濕敷使用。





#第2名 Torriden 桃瑞丹 5D微分子玻尿酸多效保濕棉片

半月型設計貼合臉部輪廓，針對特別乾燥的眼下、雙頰與下巴等部位，更可穩穩貼合，一般擦拭或濕敷使用都很適合。此外，它的棉觸感也如絲般柔滑，不必擔心擦拭時傷及敏感肌膚。

#第1名 Sungboon Editor 綠番茄去角質棉片

以綠番茄萃取為核心，針對緊緻毛孔與油脂分泌問題一次解決，搭配PHA果酸與毛孔潔淨複合物，有效清除老廢角質並改善膚質粗糙；五重玻尿酸成分能同時補水舒緩。壓紋面適合擦拭清潔，光滑面則可濕敷使用。