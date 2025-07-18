為什麼越摳越窮？貪小便宜、愛嚐鮮都是套牢錢包的陷阱

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

很多人都會有省錢的意識，但為什麼常常遇到的問題，就是越省越窮、越摳越窮？因為某種程度上，你陷入了消費主義的陷阱，被套牢卻不自知，只有改變這些消費習慣，才有機會擺脫貧窮，走上致富的道路。

1.停止貪小便宜的心態

首先是要先停止喜歡占小便宜的習慣，比如一件單品原價可能200多元，現在特價99元，就立刻覺得自己不買不行，買了才會賺到，結果發現自己一年累積下來的錢可能上萬，都是這種貪小便宜買下的東西，很多更是買回來了用都不會用，或是根本沒辦法用，浪費錢的小物。

2.停止非需要的購買

網路上鋪天蓋地的購物慾，總是會有打中你的文案，很多人就因此掉入了陷阱，甚至受到大數據影響，越看越多，讓你不買好像都不行，這時候遠離這些3C工具，靜下來想想這些是否是真正的需求，而不是一時興起的喜歡，因為喜歡歸喜歡，真的需要才是入手的重點。

3.不要當嚐鮮的人

很多人看到有新事物推出、上架，就馬上想搶當第一個、朋友圈裡面搶先去的人，在網路拍照炫耀，但其實真正聰明的人就是等到熱潮退了，網路上有客觀評價出現，經過理智的觀望之後，再出手的人，往往會買得更精準、買得不後悔。