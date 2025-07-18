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吃芒果易上火、鳳梨不要空腹吃！夏季水果禁忌一次看

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▲▼夏季水果禁忌一次看。（圖／Unsplash）

▲芒果吃多容易上火、過敏。

記者曾怡嘉／綜合報導     圖／Unsplash

炎熱夏季讓人沒胃口，不少人喜歡吃水果補充水分與維生素，但也有一些「禁忌」需要注意，否則可能會引發上火、腹瀉、過敏等不適。以下是常見的幾項夏季吃水果的禁忌，你知道幾個？

#吃芒果易上火或過敏

芒果性溫，吃太多容易上火，出現喉嚨痛、痘痘、口破等症狀；另外，芒果含有天然酚類與樹脂，部分體質敏感者可能出現嘴唇癢、紅腫或皮膚過敏，建議空腹不吃、一次不要吃太多。

▲▼夏季水果禁忌一次看。（圖／Unsplash）

#西瓜吃太多恐致腹瀉或脹氣

西瓜水分多且糖分高，吃太多容易造成脹氣、消化不良、腹瀉，尤其是冰過的西瓜，對腸胃不好的人特別容易造成不適。建議室溫吃、不要配其他寒涼食物一起吃。

#荔枝、龍眼糖分高易「上火」

這兩種水果性熱、含糖量高，吃太多容易出現口乾舌燥、喉嚨痛、流鼻血等熱氣症狀，尤其是小孩與體質偏熱的人，更要少量食用，最好搭配綠豆湯、菊花茶等清熱飲品中和。

▲▼夏季水果禁忌一次看。（圖／Unsplash）

#空腹吃水果傷胃

有些水果不宜空腹食用，像是柿子、鳳梨、橘子等含鞣酸或果酸的水果，容易刺激胃酸、造成胃痛或消化不良，建議飯後1小時再吃水果較佳。

#寒性水果不宜吃過量

哈密瓜、奇異果、梨子、火龍果等偏寒性水果，吃多容易造成腹瀉、手腳冰冷或女性經期不適，建議體質虛寒者、經期女性要適量攝取，避免冰鎮後立即食用。

關鍵字：

夏季水果, 禁忌, 健康, 飲食, 警示

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