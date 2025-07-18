痘痘冒不停？5個「致痘壞習慣」趕快改掉　飲食不當也有關

▲油炸食物會加速皮脂腺的活性。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

在日常生活中，許多不經意的壞習慣都可能成為「冒痘元兇」。痘痘的產生與皮脂分泌過多、毛孔阻塞、細菌感染、荷爾蒙變化等有關，但若再加上錯誤的生活與保養習慣，問題只會更嚴重，盤點常見的致痘壞習慣，現在調整還來的及！

#作息不規律

經常熬夜會讓體內荷爾蒙失調，進而刺激皮脂腺過度分泌，造成毛孔阻塞與發炎。皮膚的新陳代謝主要在夜間進行，若長期晚睡，肌膚無法正常修復，自然就容易冒痘。

#飲食不當

經常攝取高糖、油炸、辛辣或乳製品等食物，會加重皮脂腺的活性，容易使毛孔堵塞並加劇痘痘發炎。另外，飲水不足也會導致皮膚代謝變慢，使毒素堆積，進一步誘發痘痘。

#清潔不當或過度清潔

若卸妝不徹底或睡前不洗臉，髒污與油脂會在肌膚堆積，容易滋生痘痘；但若一天洗太多次臉或使用刺激性洗面產品，反而會破壞皮脂膜，導致油水失衡，讓肌膚陷入惡性循環。

#愛摸臉、擠痘痘

手上帶有大量細菌，摸臉容易將細菌帶入毛孔；擠痘痘則可能破壞毛囊組織，導致痘痘反覆發炎，甚至留下痘疤與色素沉澱。

#不適合的保養品與化妝品

含有致痘成分的產品會阻塞毛孔，特別是粉底、遮瑕、粉餅等彩妝用品若未徹底卸除，更會讓肌膚狀況惡化。