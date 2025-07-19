85度C指定飲品「第二杯半價」　 7／19起限時兩天喝起來

▲85度C推第二杯半價。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

為迎接一年中最炎熱的節氣「大暑」，85度C推出為期兩天的「大暑涼感季」活動。從7／19至7／20期間，全台門市將針對8款指定職人特調系列飲品推出「大杯任選第二杯半價」優惠，讓消費者在酷暑中也能用一杯沁涼飲品解渴消暑。

此次優惠商品以夏季消暑為概念，主打茶飲與水果、草本、花果融合的風味組合。其中包括新上市的「仙楂雪芽綠」，以七窨雪芽茉莉花茶為基底，搭配仙楂的自然果酸，呈現出清新平衡的酸甜風味；另一款「苦瓜爆檸茶」則使用新鮮青苦瓜與檸檬片，搭配綠茶後經手工搗打，口感不僅保留果粒層次，也帶來與印象中苦瓜不同的甘爽感。

對不習慣苦瓜風味的消費者，85度C也提供多種其他選擇，如「爆檸慢熟紅」、「爆檸雪芽綠」、「檸檬烏龍」與「初露多多綠」等，皆以果香茶為基底，主打爽口、清香。「蘋香淺焙青」則加入蘋果果粒，喝起來有咀嚼感；另有無咖啡因的「冬檸小紫蘇」，以冬瓜檸檬為主調，搭配小紫蘇種子，適合想補充纖維或避免咖啡因攝取的消費者。

8款飲品均提供大杯尺寸，售價單杯從55元至75元不等，可購買任兩杯指定飲品，其中一杯享半價折扣（以價低者計），僅限門市現場購買，外送與電話訂購不適用。以單杯75元的「苦瓜爆檸茶」為例，兩杯原價150元，折扣後為112元，等於75折。