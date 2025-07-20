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三得利HOROYOI推限定餐飲體驗　蘇格登深焙工藝吸眼球

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▲三得利HOROYOI推限定餐飲體驗。（圖／品牌提供）

▲三得利HOROYOI推限定餐飲體驗。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

三得利旗下低酒精飲品品牌HOROYOI，攜手台北兩家店家打造期間限定微醺餐飲體驗，主打療癒與放鬆感；蘇格登則以全新「深焙16年單一麥芽威士忌」結合台灣焙茶文化，於大稻埕舉辦品酩會，訴求味覺與文化的深度融合。無論是輕盈果香或深層醇順，各有適合的享用情境。 

▲三得利HOROYOI推限定餐飲體驗。（圖／品牌提供）

HOROYOI 微醉今夏與台北兩家人氣餐飲店合作，展開為期一個月的「Horoyoi Moment」活動。自7／19起至8／17，於早午餐品牌Waku+和「CRO#FEE咖啡井」推出一系列聯名餐飲，將產品風味延伸至餐點創意，主打輕酒精搭配多層次風味體驗。  

Waku+提供多道結合HOROYOI風味的餐點，包括以梅酒沙瓦入味的「微醉梅酒醬燒雞翅」與「搖曳梅醬板栗炸雞堡」，甜點部分則有以白桃風味打造的果凍生乳酪蛋糕。

▲三得利HOROYOI推限定餐飲體驗。（圖／品牌提供）

飲品方面推出三款限定特調，包括融合白葡萄沙瓦與QQ寒天的「雙葡萄果實沙瓦」、加入可爾必思奶蓋的「白色沙瓦氣泡飲」以及混合乳酸沙瓦與台灣包種茶的「多多奶蓋包種茶」。現場另提供搭配微醉飲品的開胃菜組合，並設有拍貼機與打卡活動。 

▲三得利HOROYOI推限定餐飲體驗。（圖／品牌提供）▲三得利HOROYOI推限定餐飲體驗。（圖／品牌提供）

「CRO#FEE咖啡井」則推出限定飲品「HOROYOI 搖曳了梅」，將梅酒沙瓦與冷萃咖啡結合，帶出果香與咖啡苦韻的交融感。活動期間，追蹤HOROYOI官方Instagram帳號可現場兌換試飲杯，並有打卡贈送限定TO-GO杯的活動，敦南店活動至8／10，復興店則延續至8／17。 

▲三得利HOROYOI推限定餐飲體驗。（圖／品牌提供）

與主打輕盈微醺不同，蘇格登近期推出的「深焙16年單一麥芽威士忌」，則訴求成熟醇順口感，並特別選擇台北大稻埕的新芳春茶行舉辦品酩會，呼應酒款所融入的東方焙茶文化。採用歐洲橡木桶經188秒深焙工藝處理，使酒液呈現香草、花果與烘焙香調的細膩層次，口感回甘持久，售價2,450元，酒精濃度為40%。 

▲三得利HOROYOI推限定餐飲體驗。（圖／品牌提供）

「蘇格登深焙16年品酩會」自8／2起至9／20（9／13停辦一次），於每周六下午在新芳春茶行舉辦，共計14場，每場需付報名費680元，含現場試飲與品牌互動，並可折抵當日購酒400元。活動搭配三道精緻小點，包括茶香燻梅番茄鑲肉、烏魚子干貝與壓軸的深焙威士忌烏龍茶蛋黃酥，並透過不同酒杯設計，分別凸顯酒款香氣與回甘感。活動報名詳情與席次預約可洽詢指定網址或官方LINE。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

飲品, 餐飲, 台北, 限定活動, 酒精

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被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

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