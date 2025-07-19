相處起來壓力山大！「最顧人怨」星座排行榜Top 5

▲有時太過於自我或直接，容易讓人討厭。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者曾怡嘉／綜合報導

有些星座個性鮮明、態度強勢，雖然不見得有惡意，卻常因講話過度直接或自我，讓人感到難以相處、甚至「顧人怨」。以下是五個常被認為最容易「顧人怨」的星座，看看誰上榜了！

#第1名 處女座

處女座對人對己要求都很高，凡事講求完美，常愛挑剔與糾正別人。雖然出發點是為了幫助對方變得更好，但說話太直接、不留情面，讓人覺得壓力大、難以親近。加上他們天生神經緊繃、控制欲強，容易讓人覺得相處起來不輕鬆。

#第2名：天蠍座

天蠍座容易讓人有心機重、不好惹的印象。他們防備心強、說話藏玄機，一不小心就讓人覺得被針對或算計。而當他們生氣或記恨時，冷暴力或報復手段更會讓人敬而遠之。

#第3名：雙子座

雙子座點子多，但情緒與立場變化快，給人善變、不夠誠懇的感覺。朋友可能會因為他們忽冷忽熱或說話跳針而感到困擾，久而久之就會被貼上「嘴巴很毒」或「表裡不一」的標籤。

#第4名 獅子座

獅子座自信爆棚，習慣主導一切，講話容易帶有命令語氣。他們常自以為是別人靠山，卻忽略他人感受，久了會讓人覺得被壓迫或被看不起。若別人不認同他們的想法，還可能惹來獅子的不爽，關係變得緊張。

#第5名 摩羯座

摩羯座重視原則與現實，說話常過於冷靜理性，給人一種「不近人情」的印象。他們凡事講求效率，對感性表達興趣缺缺，可能讓情緒豐富的人覺得自己被忽視或看輕，久而久之相處就產生距離。