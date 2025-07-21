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迎大暑星巴克今「大杯以上買一送一」　連兩天都能多賺一杯

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

▲大暑將至，星巴克推買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

明天7／22就是「大暑」節氣，代表將邁入一年中最炎熱的日子，星巴克為了邁向大暑日，從7／21起一連兩天推出「大杯以上買一送一」優惠，陪大家一起度過炎夏，記得揪咖享受咖啡小確幸，伯朗咖啡館7月每周一也針對會員，推出特定2款飲品買一送一優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

星巴克7／21、7／22連續兩天推出「大暑一起相約喝咖啡 好友分享日」優惠，活動期間從上午11點到晚上8點期間，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

折購品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請看文後列表。

▲星巴克買一送一,伯朗咖啡。（圖／翻攝伯朗咖啡館官方粉絲頁）

伯朗咖啡館7月底前，每周一在特定門市持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

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