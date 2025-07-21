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同框不輸LE SSERAFIM！天后蔡依林「6大瘦身心法」一次看

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▲▼蔡依林瘦身心法。（圖／翻攝自FB/蔡依林IG）

▲蔡依林狀態之好，全靠好的生活與飲食習慣。（圖／翻攝自IG/jolin_cai）

記者曾怡嘉／台北報導

韓女團LE SSERAFIM來台開唱，天后蔡依林受邀出席，44歲的她同框女團，外型狀態根本不輸，其實她不僅只在舞台上精益求精，連私下對身材管理也超自律，看看她如何透過生活習慣管理搭配均衡飲食，維持完美體態，天后的六大瘦身心法一次看。

#保持均衡飲食

不追求「單一食物、零油」的極端節食，保持均衡飲食，吃得營養才能健康瘦身。

#維持充足睡眠

她曾透露晚上11點前就寢，至少睡滿7小時，讓身體有時間修復代謝。

#攝取足夠水分

每天建議喝2800c.c.的水 ，但要記得「分次喝」幫助吸收。

#適量攝取好油脂

適量食用堅果、酪梨、橄欖油，補充好的油脂，能幫助內分泌平衡、膚況維持與促進代謝。

#持續運動鍛鍊

不用追求高強度運動，持續做有氧運動。

#做瑜珈修飾線條

透過伸展與呼吸調節，保持身材曲線。

▲▼天后蔡依林「6大瘦身心法」一次看 。（圖／翻攝自FB/翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#同場加映 蔡依林的三餐食譜

• 早餐：燕麥粥＋青菜＋雞肉＋拿鐵

高纖搭配蛋白質有助穩定血糖、提升飽足感，可延緩飢餓、啟動代謝力。

• 午餐：白飯＋青菜＋魚＋菇類＋水果

均衡攝取碳水、蛋白質、膳食纖維與抗氧化營養素，可穩定血糖、減少脂肪囤積且幫助排便順暢。

• 晚餐：饅頭＋根莖類青菜＋豬排＋菇類

碳水與蛋白質，搭配高纖蔬菜，可增強飽足感。

關鍵字：

女團, 蔡依林, LESSERAFIM, 瘦身, 身材管理

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