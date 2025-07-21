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芒果控吃起來！BAC爆量芒果餡、星巴克奶香波士頓登場

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記者蔡惠如／綜合報導

今夏芒果產量減，市面上仍有多家品牌推出以當季芒果為主角的蛋糕產品，從果餡爆量的爆漿蛋糕，到清新百香果融合的熱帶風味，各自主打不同口感與造型設計。BAC選用三重芒果內餡打造夏日限定蛋糕；星巴克則以波士頓派形式呈現芒果滑順奶香；亞尼克則推出結合芒果與百香果的可愛造型款，三家品牌各有風格，滿足夏日甜點控的多元選擇。

▲BAC、星巴克、亞尼克同推夏日芒果蛋糕。（圖／各業者提供）

BAC三重芒果內餡堆疊爆漿口感
BAC逆勢推出的「夏日爆芒果餡蛋糕」，主打使用當季鮮切芒果、芒果甘納許與鮮果流心三種不同型態的芒果餡料組合。蛋糕體為鬆軟的巧克力湯種戚風，內層夾有綿密的芒果雲朵甘納許，中間再包裹濃滑的新鮮芒果流心，整體層次豐富，甜香交錯，視覺與口感同步強烈。

▲BAC、星巴克、亞尼克同推夏日芒果蛋糕。（圖／各業者提供）

該款蛋糕目前於BAC全台門市與官方網站限時販售至8／17，提供6吋（990元）、8吋（1,900元）、10吋（2,990元）三種尺寸。每顆蛋糕表面鋪滿新鮮芒果塊，主打切開時內餡流心湧出，適合聚會分享或節日慶祝。

▲BAC、星巴克、亞尼克同推夏日芒果蛋糕。（圖／各業者提供）

星巴克滑順奶油×芒果丁的經典波士頓派
星巴克今年父親節主打的「芒果波士頓派」，選用台灣夏季在地芒果，搭配鮮奶油夾層與柔軟蛋糕體，整體呈現波士頓派的經典口感。蛋糕外層點綴新鮮芒果丁，提供清爽水果香與奶香交織的風味。

芒果波士頓派為6吋規格，售價1,000元，自7／2起開放預購，至7／31為止。預購期間單件享9折優惠，購買兩件（含）以上則享88折優惠，並隨商品附贈好友飲料分享券。實體通路與星巴克線上門市皆可預購，取貨日自7／5起。

▲BAC、星巴克、亞尼克同推夏日芒果蛋糕。（圖／各業者提供）

亞尼克熱帶系「翹鬍子公爵」融合百香果果凍
亞尼克推出的父親節限定蛋糕「翹鬍子公爵」，以泡芙蛋糕為基底，內餡包含芒果奶霜與百香果凍，外層使用北海道奶霜與芒果醬裝飾，整體造型結合金黃色「捲髮」設計，視覺吸睛，風味則融合清爽酸甜。

「翹鬍子公爵」提供6吋（950元）與8吋（1,580元）兩種尺寸，自即日起至7／30開放預購，購買單顆享88折，兩顆以上享85折優惠。

關鍵字：

芒果, 甜點, 蛋糕, 夏日, 限定, BAC, 星巴克, 亞尼克

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