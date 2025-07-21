fb ig video ETtoday search mobile

學會「以時間換取空間」　讓心情放鬆更有力量做重要的事

>

文／羅希特．巴加瓦、班恩．杜龐　圖／達志示意圖、幸福文化

以時間換取空間

就在世上最偉大的某位導演，理當開始為歷來票房最高的電影拍攝其轟動續集之際，他反而坐在一個小潛水艇裡，首度隻身潛入全球海洋的最深點——馬里亞納海溝。

要到四年後，詹姆斯．卡麥隆（James Cameron）才再度展開那部續集電影的製作⋯⋯但這也不令人驚訝，因為他的「阿凡達」（Avatar）系列電影拍了十二年才殺青。當然，如果有人能以十二年的時間拍電影，擁有這種權利的人也非卡麥隆莫屬。

他是世上唯一一位，拍過三部票房皆超過二十億美元電影的導演：1997年的《鐵達尼號》（Titanic）、2009年的《阿凡達》與2022年的《阿凡達：水之道》（Avatar 2: The Way of Water）。待續集殺青，「阿凡達」的史詩系列將橫跨他的生涯三十年，達到百億美元以上的票房。卡麥隆顯然沒有急躁的必要。

我們大多數人，可不像這位著名的好萊塢導演這麼能呼風喚雨，把工作時程拉到這麼長，但我們仍能從他的例子中學到一點教誨。儘管外界希望他快點拍片的壓力不斷，卡麥隆仍先花了四年時間修改五部預定拍攝的電影劇本，才去拍下一部片的其中一幕。

想像你能否以同樣的思維面對人生中的緊要大事。戴爾．卡內基（Dale Carnegie）的《人性的弱點》（How to Win Friends and Influence People）也許是世上最家喻戶曉的自助類著作，但這本書卻是一位文學代理人多年來費盡脣舌，才好不容易說服卡內基出版的。

這本書在1936年出版時，卡內基開設公開演講與人際關係的經典課程，已有二十四年。上市之後，它旋即轟動一時，最後在全球各地賣出三千多萬本，成為史上最暢銷的書籍之一。

生活,成長,歷練。（圖／達志示意圖、幸福文化）

練習以時間換取空間，有助於避免總是感覺自己被催促，或被期限壓得喘不過氣來。

作家簡．麥戈尼格爾（Jane McGonigal）教導人們以更迫切的樂觀態度面對未來。依她的描述，以時間換取空間是指「感覺放鬆並擁有力量，相信自己有足夠時間去做真正重要的事」。

以時間換取空間，就像拿出更多耐性一樣，有時是一項挑戰，因為那需要我們忽視世人加諸在我們肩上的某些壓力。給自己更多時間，要從心開始，要肯放慢腳步，而不認為自己的刻意暫停是一種敗筆。

那個無形時鐘不僅時時催促我們盡快達到個人與專業上的成功，也催促我們要迅速思考，而這往往造成了維持現狀的顯見思考。為使自己的最佳點子發酵，使意料之外的關聯浮現，請從按掉那個時鐘開始。

當你允許自己擁有更多時間思考，就能協助自己創造空間，讓你的最佳點子光芒四射。

生活,成長,歷練。（圖／達志示意圖、幸福文化）

．如何以時間換取空間？

拒絕不必要的期限

學習區分外界加諸而無法變動的期限（如大學入學申請期限），以及自我任意施加的最後期限（如三十歲之前一定要買房子）。

你愈是能消除自己創造的期限，就愈能創造新思維與新點子所需的空間。矛盾的是，當你做到了這點，你所創造的空間反而能給你力量，使你能以具體的步驟邁向那個最後期限，因為你不再對它窮追不捨。

當個旅人，而非觀光客

事先規劃旅遊，是讓你能在短時間內安排眾多景點的絕佳辦法。可惜的是，你會因此很難真正體驗到目的地的魅力。

搭二十五分鐘的渡船，匆匆掠過雪梨歌劇院旁邊，和花一下午坐在歌劇院外的港邊酒吧品嚐美酒，觀看兩個陌生路人在那經典建築外互動，是不同的體驗。這就是你願意花時間投入新體驗時所會帶來的感受。

請當個旅人，而非觀光客。

生活,成長,歷練。（圖／達志示意圖、幸福文化） 

書名：發掘洞見

作者：

羅希特．巴加瓦（ROHIT BHARGAVA）

他的使命是教導世人如何成為非顯見思考者，進而成為心胸更開放的人。他是非顯見公司（Non-Obvious Company）創辦人，之前十五年任職於李奧貝納（Leo Burnett）與奧美（Ogilvy）兩大廣告公司，曾為大型全球品牌主持其品牌策略。

班恩．杜龐（BEN DUPONT）

他是查特萊資本合夥公司（Chartline Capital Partners）共同創辦人與合夥人，此創投基金公司從事企業對企業（B2B）的軟體公司投資。他也是成立於1999年的開放創新公司Yet2的共同創辦人。

出版社：幸福文化

關鍵字：

幸福文化, 發掘洞見, 生活, 成長, 歷練

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

迎大暑星巴克今「大杯以上買一送一」　連兩天都能多賺一杯

迎大暑星巴克今「大杯以上買一送一」　連兩天都能多賺一杯

星巴克7／21起大杯以上買一送一　連兩天揪咖喝起來

星巴克7／21起大杯以上買一送一　連兩天揪咖喝起來

摩納哥王妃15萬櫻桃裝好亮麗　慶老公即位20周年喜氣洋洋

摩納哥王妃15萬櫻桃裝好亮麗　慶老公即位20周年喜氣洋洋

權恩妃水炸彈妝同款公開　espoir粉底韓國超火、定妝噴霧網狂敲碗 2025童玩節宜蘭美食攻略！6間超人氣店家吃貨必訪 歐米茄潛水錶黑橘配吸睛　不只好看也為安全性 用電迷思大公開！5件「用電風險」7成民眾每天都踩雷 7個特質顯示你很無趣　只是大家不好意思告訴你 憂鬱、焦慮不斷循環！5招擺脫情緒內耗：課題分明、有行動力都是關鍵 人生「適可而止」的4個生活小練習　給找不到快樂的人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面