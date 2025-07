學會「以時間換取空間」　讓心情放鬆更有力量做重要的事

文/羅希特.巴加瓦、班恩.杜龐 圖/達志示意圖、幸福文化

以時間換取空間

就在世上最偉大的某位導演,理當開始為歷來票房最高的電影拍攝其轟動續集之際,他反而坐在一個小潛水艇裡,首度隻身潛入全球海洋的最深點——馬里亞納海溝。

要到四年後,詹姆斯.卡麥隆(James Cameron)才再度展開那部續集電影的製作⋯⋯但這也不令人驚訝,因為他的「阿凡達」(Avatar)系列電影拍了十二年才殺青。當然,如果有人能以十二年的時間拍電影,擁有這種權利的人也非卡麥隆莫屬。

他是世上唯一一位,拍過三部票房皆超過二十億美元電影的導演:1997年的《鐵達尼號》(Titanic)、2009年的《阿凡達》與2022年的《阿凡達:水之道》(Avatar 2: The Way of Water)。待續集殺青,「阿凡達」的史詩系列將橫跨他的生涯三十年,達到百億美元以上的票房。卡麥隆顯然沒有急躁的必要。

我們大多數人,可不像這位著名的好萊塢導演這麼能呼風喚雨,把工作時程拉到這麼長,但我們仍能從他的例子中學到一點教誨。儘管外界希望他快點拍片的壓力不斷,卡麥隆仍先花了四年時間修改五部預定拍攝的電影劇本,才去拍下一部片的其中一幕。

想像你能否以同樣的思維面對人生中的緊要大事。戴爾.卡內基(Dale Carnegie)的《人性的弱點》(How to Win Friends and Influence People)也許是世上最家喻戶曉的自助類著作,但這本書卻是一位文學代理人多年來費盡脣舌,才好不容易說服卡內基出版的。

這本書在1936年出版時,卡內基開設公開演講與人際關係的經典課程,已有二十四年。上市之後,它旋即轟動一時,最後在全球各地賣出三千多萬本,成為史上最暢銷的書籍之一。

練習以時間換取空間,有助於避免總是感覺自己被催促,或被期限壓得喘不過氣來。

作家簡.麥戈尼格爾(Jane McGonigal)教導人們以更迫切的樂觀態度面對未來。依她的描述,以時間換取空間是指「感覺放鬆並擁有力量,相信自己有足夠時間去做真正重要的事」。

以時間換取空間,就像拿出更多耐性一樣,有時是一項挑戰,因為那需要我們忽視世人加諸在我們肩上的某些壓力。給自己更多時間,要從心開始,要肯放慢腳步,而不認為自己的刻意暫停是一種敗筆。

那個無形時鐘不僅時時催促我們盡快達到個人與專業上的成功,也催促我們要迅速思考,而這往往造成了維持現狀的顯見思考。為使自己的最佳點子發酵,使意料之外的關聯浮現,請從按掉那個時鐘開始。

當你允許自己擁有更多時間思考,就能協助自己創造空間,讓你的最佳點子光芒四射。

.如何以時間換取空間?

拒絕不必要的期限

學習區分外界加諸而無法變動的期限(如大學入學申請期限),以及自我任意施加的最後期限(如三十歲之前一定要買房子)。

你愈是能消除自己創造的期限,就愈能創造新思維與新點子所需的空間。矛盾的是,當你做到了這點,你所創造的空間反而能給你力量,使你能以具體的步驟邁向那個最後期限,因為你不再對它窮追不捨。

當個旅人,而非觀光客

事先規劃旅遊,是讓你能在短時間內安排眾多景點的絕佳辦法。可惜的是,你會因此很難真正體驗到目的地的魅力。

搭二十五分鐘的渡船,匆匆掠過雪梨歌劇院旁邊,和花一下午坐在歌劇院外的港邊酒吧品嚐美酒,觀看兩個陌生路人在那經典建築外互動,是不同的體驗。這就是你願意花時間投入新體驗時所會帶來的感受。

請當個旅人,而非觀光客。