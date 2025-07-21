學會「以時間換取空間」　讓心情放鬆更有力量做重要的事

文／羅希特．巴加瓦、班恩．杜龐 圖／達志示意圖、幸福文化

以時間換取空間

就在世上最偉大的某位導演，理當開始為歷來票房最高的電影拍攝其轟動續集之際，他反而坐在一個小潛水艇裡，首度隻身潛入全球海洋的最深點——馬里亞納海溝。

要到四年後，詹姆斯．卡麥隆（James Cameron）才再度展開那部續集電影的製作⋯⋯但這也不令人驚訝，因為他的「阿凡達」（Avatar）系列電影拍了十二年才殺青。當然，如果有人能以十二年的時間拍電影，擁有這種權利的人也非卡麥隆莫屬。

他是世上唯一一位，拍過三部票房皆超過二十億美元電影的導演：1997年的《鐵達尼號》（Titanic）、2009年的《阿凡達》與2022年的《阿凡達：水之道》（Avatar 2: The Way of Water）。待續集殺青，「阿凡達」的史詩系列將橫跨他的生涯三十年，達到百億美元以上的票房。卡麥隆顯然沒有急躁的必要。

我們大多數人，可不像這位著名的好萊塢導演這麼能呼風喚雨，把工作時程拉到這麼長，但我們仍能從他的例子中學到一點教誨。儘管外界希望他快點拍片的壓力不斷，卡麥隆仍先花了四年時間修改五部預定拍攝的電影劇本，才去拍下一部片的其中一幕。

想像你能否以同樣的思維面對人生中的緊要大事。戴爾．卡內基（Dale Carnegie）的《人性的弱點》（How to Win Friends and Influence People）也許是世上最家喻戶曉的自助類著作，但這本書卻是一位文學代理人多年來費盡脣舌，才好不容易說服卡內基出版的。

這本書在1936年出版時，卡內基開設公開演講與人際關係的經典課程，已有二十四年。上市之後，它旋即轟動一時，最後在全球各地賣出三千多萬本，成為史上最暢銷的書籍之一。

練習以時間換取空間，有助於避免總是感覺自己被催促，或被期限壓得喘不過氣來。

作家簡．麥戈尼格爾（Jane McGonigal）教導人們以更迫切的樂觀態度面對未來。依她的描述，以時間換取空間是指「感覺放鬆並擁有力量，相信自己有足夠時間去做真正重要的事」。

以時間換取空間，就像拿出更多耐性一樣，有時是一項挑戰，因為那需要我們忽視世人加諸在我們肩上的某些壓力。給自己更多時間，要從心開始，要肯放慢腳步，而不認為自己的刻意暫停是一種敗筆。

那個無形時鐘不僅時時催促我們盡快達到個人與專業上的成功，也催促我們要迅速思考，而這往往造成了維持現狀的顯見思考。為使自己的最佳點子發酵，使意料之外的關聯浮現，請從按掉那個時鐘開始。

當你允許自己擁有更多時間思考，就能協助自己創造空間，讓你的最佳點子光芒四射。

．如何以時間換取空間？

拒絕不必要的期限

學習區分外界加諸而無法變動的期限（如大學入學申請期限），以及自我任意施加的最後期限（如三十歲之前一定要買房子）。

你愈是能消除自己創造的期限，就愈能創造新思維與新點子所需的空間。矛盾的是，當你做到了這點，你所創造的空間反而能給你力量，使你能以具體的步驟邁向那個最後期限，因為你不再對它窮追不捨。

當個旅人，而非觀光客

事先規劃旅遊，是讓你能在短時間內安排眾多景點的絕佳辦法。可惜的是，你會因此很難真正體驗到目的地的魅力。

搭二十五分鐘的渡船，匆匆掠過雪梨歌劇院旁邊，和花一下午坐在歌劇院外的港邊酒吧品嚐美酒，觀看兩個陌生路人在那經典建築外互動，是不同的體驗。這就是你願意花時間投入新體驗時所會帶來的感受。

請當個旅人，而非觀光客。