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資訊爆炸的時代！「篩選資訊」是避免時間與情緒的浪費

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文／人物誌

在現今的數位時代，資訊的獲取變得十分容易。隨著網路和社交媒體的興起，我們每天都會接觸到大量的資訊，從新聞報導到個人社交動態，再到廣告和娛樂內容，這些資訊猶如流水般湧入我們的視野。

然而，這種過量的資訊卻常常讓我們感到壓力與焦慮，因為我們被迫需要在極短的時間內篩選出有價值的內容。

▲（圖／《我們與惡的距離2》劇照，下同）

時間與情緒的浪費

我們花了大量時間去關注那些其實並不重要的訊息。例如，每天醒來後第一件事就是開啟手機，瀏覽社交媒體或新聞應用程式。無數的通知聲不斷打擾著我們的思緒，引導我們進入一個資訊汪洋的世界中。

在這個過程中，我們會接觸到無數無關痛癢的內容，卻忽略了真正對我們生活有所影響的資訊。這樣的行為不僅浪費了我們的時間，也消耗了不少情緒和精力，使我們難以集中注意力在更重要的事情上。

如何有效篩選資訊

面對資訊爆炸的現狀，我們有必要學會更高效的篩選技能。選擇對自己有用的資訊，並盡量避免那些瑣碎且無意義的訊息。

解決方法可以從個人習慣的方式開始。除了設定一些清晰的資訊需求，例如關注特定的新聞型別或主題領域，這樣能幫助我們在第一時間內找到所需的內容。而不必每一次都投入大量心力去瀏覽每個通知或事件。

其次，可以利用科技工具來幫助篩選資訊。許多應用程式和社交媒體平臺提供了演算法推薦功能，可以根據我們的興趣愛好和過去的閱讀行為，自動推送相關的內容。這樣一來，我們就能節省時間，放心地信任這些工具來幫助我們獲取資訊。

選擇性注意對情緒的影響

選擇性注意資訊不僅是為了提升效率，也可以讓我們的情緒得到改善。當我們選擇關注正面的、有益的資訊時，能幫助我們保持心情愉快，增強工作和生活中的動力。相對地，如果我們總是被負面或煩躁的資訊淹沒，則容易讓人產生消極情緒，進而影響到我們的日常生活和心理健康。

在資訊爆炸的時代，篩選資訊的重要性不言而喻。我們應該學會選擇有價值的訊息，避免對無意義內容的過度關注。這不僅能幫助我們提升時間利用效率，更能讓我們的情緒保持在一個良好的狀態。

我們該築起一個理性的資訊環境，讓重要的資訊成為我們生活的助力，而不是包袱。在這個過程中，靈活運用各種工具和策略，的確是我們意識清醒、生活有序的第一步。

延伸閱讀

「我們不同，但誰都沒錯」在溝通無效後才明白：最成熟的相處是尊重彼此的想法

生活越簡單越好，社群也是！拒絕無效資訊，不將時間變成別人的獲利

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 資訊, 情緒, 時間, 職場

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