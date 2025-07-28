每天滑手機引發焦慮？5個科技成癮跡象　用「數位排毒」找回自己的步調

文／人物誌

你是否曾經因為在手機上刷了好幾個小時，卻對自己看了什麼一無所知而感到困惑？是否曾在深夜點開手機，發現手機使用時間已佔去你大半部分的休息時間？是否因為網路上大量的碎片化訊息，而陷入焦慮和煩躁情緒？如果以上情況精發生在你的的生活中，這可能是「數位過量」造成的隱藏危機，今天就來談談幫助遠離科技成癮的「數位排毒 Digital detox」，一起找回被數位科技搶走的寶貴時間，幫自己的生活數位降噪吧！

▲資訊爆炸時代，人人都有科技成癮。（圖／Pexels）

什麼是數位排毒Digital detox ？

現代生活中人們越來越常使用數位科技，使多人感到十分有壓力、注意力不集中、甚至沉迷於這些電子設備等問題。數位排毒（Digital detox）是指為了減少對數位設備和數位媒體的依賴，特別是智慧型手機、平板、電腦等等的電子設備，這可能包括減少社交媒體使用、降低數位訊息通知量、遠離數位娛樂等等。

數位排毒的主要目的是讓你擺脫數位裝置的干擾與依賴，而獲得更好的生活平衡和心理健康、促進更深度思考、改善人際關係，並提高生活質量。這可能包括暫停使用社交媒體、限制對電子郵件和通訊應用的使用，甚至完全遠離數位設備一段時間。

▲現代生活中人們越來越常使用數位科技，而感到十分有壓力、注意力不集中（圖／Unsplash）

為什麼要做數位排毒Digital detox？

我們可以先想一下，數位工具究竟佔用了我們多少時間？坐捷運時習慣打開手機觀看社交媒體、吃飯時總會打開影片觀看、休息時總會漫無目地的逛著各種網站；反之當你手機沒電時，你的感受如何？等車時你可能無聊的發呆等待、上洗手間時你可能會拿起洗漱用品看著上面的產品資訊打發時間，你可能會覺得時間過得很慢、無所適從、全身不自在，就算身旁有書本，你有辦法專注地閱讀下去嗎？

若你有上述的感受也就說明我們越來越依賴電子設備，幾乎已經快到無法離開電子產品的地步了！這種無法自拔的依賴狀態可能會使你對其他事物的興趣與注意力大大降低，因此陷入數位成癮的循環中。所以對於現代人來說，數位排毒 Digital detox 是一個打破嚴重依賴的方式，找回自己的時間與注意力，去完成更多對身心有益的事情。

▲數位排毒是一個打破嚴重依賴的方式。（圖／Pexels）

5個需要數位排毒的跡象

了解了什麼是數位排毒與為什麼要進行數位排毒後，透過一個簡單的自我測試表來測試看看自己是否有數位成癮的跡象，如果你發現下面敘述有超過三個符合你的日常狀況的話，建議你嘗試進行數位排毒：

1. 當沒帶手機或找不到手機時感到焦慮或緊張。

2. 無目的刷著短影音，不知道自己究竟看了什麼。

3. 多次關注社交媒體上的點讚數、留言數、追蹤數。

4. 害怕錯過任何通知訊息因此一直查看通知。

5. 依賴電子設備帶來的娛樂資源像是遊戲、影片，而非親自體驗。

▲科技成癮跡象你中了幾個？（圖／Pexels）

數位過量的生活影響



過度依賴使用數位產本很可能會使你使用數位過量，這對生活的影響將會涉及到多個層面，包括身體健康、心理健康、社交互動、專注能力和生活品質。以下是一些可能的影響：

– 身體健康：長時間使用數位設備可能導致眼睛疲勞、頭痛和睡眠等問題，影響生理正常節奏。而過多時間坐著使用數位設備可能對姿勢和肌肉造成壓力、痠痛，影響身體健康。

– 心理健康：過度使用社交媒體可能引發焦慮、抑鬱和社交上的相互比較導致負面情緒，而不斷受到來自電子設備的通知和訊息可能導致信息量過載增加心理壓力狀態。

– 社交互動：長時間沉浸在社交網路上可能減少面對面社交的機會，因此可能會影響真實世界的人際關係。若長期對虛擬社交互動依賴可能會使人遠離實際社交活動，反而增加孤獨感。

– 專注能力：過度接收並習慣碎片化訊息與短影音的二手資訊，可能會降低注意力與專注力，並失去獨自判斷學習探究的能力，影響工作效率和學習成果。

– 生活體驗：沉迷於數位化的訊息與電子設備可能會使你忽略現實生活中的體驗與更多不一樣的可能性，導致錯過與真實與親友共度時光和身邊的美好事物。

▲沉迷於數位會使你忽略現實生活中的體驗。（圖／Pexels）

現代人的數位降噪法：數位排毒



如果你不知道該如何進行數位排毒，下一個段落中列出幾個簡單容易執行的日常數位排毒建議，可以挑選幾個適合你的項目來嘗試看看，降低數位設備對身心的影響：

建議一：關閉不必要的App、訊息通知，減少接收雜亂訊息，只選擇自己真正所需要的通知訊息即可。

建議二：整理自己的社交媒體關注帳號，盡可能減少不需要、無效、負面的訊息，讓自己專注在有用的資訊上。

建議三：睡前與起床後不立即接觸手機，睡前讓自己好好放鬆，可以選擇做瑜伽、冥想、閱讀等靜態活動讓自己舒壓休息；起床後讓自己先是完成所需完成的事向並利用精神好的時候學習完成更多對身心有意義的事。

建議四：找到自己的興趣愛好，讓空閒時間並不只是浪費在無意義的滑手機上，並多參與社交與實體活動體驗新事物。

如果你想試試數位排毒可以參考Josh Misner的10年Digital detox經驗，他分享了他過去10年間嘗試在每週六設定Digital detox ，遠離數位產品來改變生活方式。推薦讀者也可以制定自己的數位排毒計畫，哪怕從關掉不必要的通知、不帶手機進臥室、以手錶來取代用手機看時間等小習慣開始改變，慢慢改變相信你也能從中發覺你的狀態改變！

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