最能感受幸福的2種人　跟他們相處會更快樂

▲心理學表示，有2種特質的人在生活中的幸福感較強烈。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

很多時候，快樂是「比較」得來的，不是指你比別人優越或者幸運，才會讓你感覺快樂，而是因為之前經歷了一些不快樂的過程，才讓你嚐到滿足與甘甜的滋味，而心理學更發現，通常具有2個特質的人最能感受幸福，而這些特質卻與一些「不確定」、「不自在」的因素有關，看看你的個性是否也擁有它們。

▲幸福感有時來自不安與不自在。

知道幸福的目標

如果你不知道做什麼事情會讓你快樂，自然幸福感就會離你更遠。沒有人生目標，就算過得再富足舒適，也毫無生活樂趣可言，天天喝下午茶不會讓你感到快樂，而是「想天天喝下午茶並達到這目標」這件事讓你快樂，真正會快樂的人清楚自己的目標是什麼，並為此而努力著。

▲知道自己想擁有什麼，反而能理解幸福來自何方。

願意去冒險

一直做自己喜歡的事，會讓你的情緒感到舒適，但不足以構成長久的「滿足感」，這就是為何人們會有好奇心，喜歡冒險是人類的基因，不停嘗試新的東西，滿足自己的好奇心，快樂感就是隨之而來。

這就是為何許多人喜歡旅遊，去開發新的世界，接觸不同的人們與文化，還有人喜歡接受挑戰，包括工作或者是跨出舒適圈，雖然緊張萬分，但卻很刺激，滿足自己的好奇感，之後就會產生「快樂」的福利。

▲離開舒適圈看似不安，但卻是開發新幸福感的來源。



當然，快樂有助於身體健康，但「追求快樂」這件事就截然不同，過度強調並想要自己快樂的人，常常會出現這種念頭「如果我生活可以有ＸＸＸ，那我就會更快樂」，往往會讓自己陷入「更不幸」的情緒中。