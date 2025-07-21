fb ig video ETtoday search mobile

最能感受幸福的2種人　跟他們相處會更快樂

>

悲傷，難過，情緒。（圖／取自LibreStock網路）

▲心理學表示，有2種特質的人在生活中的幸福感較強烈。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

很多時候，快樂是「比較」得來的，不是指你比別人優越或者幸運，才會讓你感覺快樂，而是因為之前經歷了一些不快樂的過程，才讓你嚐到滿足與甘甜的滋味，而心理學更發現，通常具有2個特質的人最能感受幸福，而這些特質卻與一些「不確定」、「不自在」的因素有關，看看你的個性是否也擁有它們。

▲單身,兩性,示意圖。（圖／翻攝unsplash）

▲幸福感有時來自不安與不自在。

知道幸福的目標
如果你不知道做什麼事情會讓你快樂，自然幸福感就會離你更遠。沒有人生目標，就算過得再富足舒適，也毫無生活樂趣可言，天天喝下午茶不會讓你感到快樂，而是「想天天喝下午茶並達到這目標」這件事讓你快樂，真正會快樂的人清楚自己的目標是什麼，並為此而努力著。

▲單身,兩性,示意圖。（圖／翻攝unsplash）

▲知道自己想擁有什麼，反而能理解幸福來自何方。

願意去冒險
一直做自己喜歡的事，會讓你的情緒感到舒適，但不足以構成長久的「滿足感」，這就是為何人們會有好奇心，喜歡冒險是人類的基因，不停嘗試新的東西，滿足自己的好奇心，快樂感就是隨之而來。

這就是為何許多人喜歡旅遊，去開發新的世界，接觸不同的人們與文化，還有人喜歡接受挑戰，包括工作或者是跨出舒適圈，雖然緊張萬分，但卻很刺激，滿足自己的好奇感，之後就會產生「快樂」的福利。

▲單身,兩性,示意圖。（圖／翻攝unsplash）

▲離開舒適圈看似不安，但卻是開發新幸福感的來源。

當然，快樂有助於身體健康，但「追求快樂」這件事就截然不同，過度強調並想要自己快樂的人，常常會出現這種念頭「如果我生活可以有ＸＸＸ，那我就會更快樂」，往往會讓自己陷入「更不幸」的情緒中。

關鍵字：

心理學, 幸福感, 人生目標, 冒險, 快樂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

迎大暑星巴克今「大杯以上買一送一」　連兩天都能多賺一杯

迎大暑星巴克今「大杯以上買一送一」　連兩天都能多賺一杯

星巴克7／21起大杯以上買一送一　連兩天揪咖喝起來

星巴克7／21起大杯以上買一送一　連兩天揪咖喝起來

摩納哥王妃15萬櫻桃裝好亮麗　慶老公即位20周年喜氣洋洋

摩納哥王妃15萬櫻桃裝好亮麗　慶老公即位20周年喜氣洋洋

權恩妃水炸彈妝同款公開　espoir粉底韓國超火、定妝噴霧網狂敲碗 2025童玩節宜蘭美食攻略！6間超人氣店家吃貨必訪 歐米茄潛水錶黑橘配吸睛　不只好看也為安全性 用電迷思大公開！5件「用電風險」7成民眾每天都踩雷 7個特質顯示你很無趣　只是大家不好意思告訴你 憂鬱、焦慮不斷循環！5招擺脫情緒內耗：課題分明、有行動力都是關鍵 陸劇女神白鹿閃耀鑽石光　蝴蝶珠寶呼應走紅蛻變歷程

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面