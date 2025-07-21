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比香水更誘人！淡雅溫柔的髮香噴霧　絕對是七夕心機曖昧助攻手

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

不喜歡明顯的香水味，或是怕噴香太過濃郁，髮香噴霧會是很棒的選擇，淡淡的香氣只有靠近才會聞到，而且有些更是不含酒精、還有護髮的功效，絕對是每個女生隨身必備的香香好物，以下就分享多款近期推出的髮香噴霧，不只日常很撩人，更是七夕心機曖昧助攻手。

＃DIOR MISS DIOR髮香噴霧，30ml、售價2300元

DIOR,Maison Francis Kurkdjian,Diptyque,髮香噴霧,髮香,香水,香氛,噴霧,。（圖／品牌提供）

身為全球時髦精品的迪奧期下擁有眾多具有代表性的香水，其中，MISS DIOR一直都是亞洲地區女性最愛的冠軍香味，帶有浪漫的玫瑰花果香調，不管什麼年紀使用，都能喚醒內心可愛少女的一面，不僅香氣有淡香水、香氛與香精三種層次，髮香噴霧也同樣延伸出3款不同的味道，無酒精配方使用「玫瑰水精萃」製作，帶來迷人香味的同時，更能修護髮絲乾燥。

＃Maison Francis Kurkdjian 愛戀玫瑰髮香噴霧，70ml、售價2980元

DIOR,Maison Francis Kurkdjian,Diptyque,髮香噴霧,髮香,香水,香氛,噴霧,。（圖／品牌提供）

玫瑰是香氛市場中，歷久不衰的經典香氣，「香水天才」Maison Francis Kurkdjian融合400多種玫瑰香氣，並以大馬士革玫瑰與千葉玫瑰為主旋律，打造出宛如置身在法式玫瑰花園，從玫瑰枝葉飄散在風中的綠意、沿著層層花瓣深入花芯的甜蜜，讓人聞到瞬間就擁有滿滿的幸福感。

＃Diptyque 希臘無花果髮香噴霧，30ml、售價2300元

DIOR,Maison Francis Kurkdjian,Diptyque,髮香噴霧,髮香,香水,香氛,噴霧,。（圖／品牌提供）

Diptyque希臘無花果香氣一直是很受到歡迎的香水，在2025年夏季終於首次推出髮香噴霧，將希臘皮利恩山上整片的野生無花果樹林濃縮在其中，盎然翠綠的樹木、飽滿多汁的果實與淡淡的奶香，充滿綠意酸甜的香氣，是夏季最舒涼的一抹記憶，髮香噴霧更蘊含山茶花精油，能夠滋養髮絲，重現絲滑柔順。

關鍵字：

DIOR, Maison Francis Kurkdjian, Diptyque, 髮香噴霧, 髮香, 香水, 香氛, 噴霧

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