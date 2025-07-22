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肌膚降溫就能減少出油！涼感小物大集結：身體噴霧、保濕凝膠通通有

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

夏天需要各種涼感的小物，不僅僅只是讓體感更加舒服，膚溫降低其實更可以減少出汗與出油的狀況，可以延長乾爽的狀態，近期就有不少涼感好物，多款搭配起來使用，讓夏天沒冷氣也能輕鬆過。

＃AHRES 沁涼身體香氛噴霧，45ml、售價780元

AHRES,L`OCCITANE,嘉丹妮爾,SEA BREEZE,La CASTA,蕾珂詩,涼感,保養,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

在東京表參道興起的「療娛系品牌」AHRES以獨具特色的設計，以及重視成分配方的細節，上市之後立刻擄獲時尚集團LVMH的心，不需要任何代言人，以細膩到骨子裡的職人精神，近期更是在百家爭鳴的新宿開設快閃店，是美妝圈備受關注的新興品牌！2025年於台灣上市全新的沁涼身體香氛噴霧，宛如柔霧般的輕盈水珠，附著在肌膚透過天然薄荷醇展現沁涼感受，搭配千島矢竹萃取更能吸附肌膚油脂，重現清爽。

＃L'OCCITANE 沁涼馬鞭草身體凝乳，250ml、售價1360元

AHRES,L`OCCITANE,嘉丹妮爾,SEA BREEZE,La CASTA,蕾珂詩,涼感,保養,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

馬鞭草清新的草本植物香氣，一直是夏季熱門經典，充滿綠意的味道不只是從嗅覺給人解膩感，這次更是限量推出身體凝乳，以保濕凝膠的質感賦予肌膚水感的養護體驗，搭配普羅旺斯的有機馬鞭草及薄荷萃取，塗抹到肌膚瞬間會像是果凍一樣瞬間融化，加強保濕之餘還能讓體香散發迷人清新。

＃嘉丹妮爾 超清爽・身體防曬噴霧，60ml、售價820元

AHRES,L`OCCITANE,嘉丹妮爾,SEA BREEZE,La CASTA,蕾珂詩,涼感,保養,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

天然植萃品牌嘉丹妮爾以年輕文青質感設計的美妝單品，提供台灣女孩質感的養膚選擇，在夏日更發表全新身體防曬噴霧，非氣霧式細緻噴霧，可以均勻釋放防曬液體，微涼感設計不只是可以幫助肌膚降溫，7種植萃複合因子更能舒緩肌膚敏感，而且不沾手噴霧補防曬更快速舒適。

＃SEA BREEZE 臉&身體兩用涼感濕巾，售價145元

SEA BREEZE,GATSBY,濕巾,涼感,保養,Bioré。（圖／品牌提供）

在日本超熱銷的SEA BREEZE臉&身體兩用涼感濕巾也在台灣上市，一包30張，每張大小200mm x 250mm的尺寸，不僅擦臉很夠用，身體更是一張搞定，一次推出沁涼柑橘、馬鞭草清香、清新皂香，都是很適合夏季使用的清涼感香味，而且一擦就涼的配方，更是讓人在戶外也像吹冷氣。

＃La CASTA蕾珂詩 沙龍級沁涼淨化精油洗髮精，300ml、售價820元

子瑜,TWICE,La CASTA,蕾珂詩,思波綺,AHALO,myO2,護髮,髮型,造型,染髮,燙髮,保養。（圖／IG 品牌提供）

來自日本長野縣的La CASTA蕾珂詩，是東京頂級沙龍指定愛用的髮品，其天然的植物萃取精華與療癒香氣，用過的人都回不去，這次針對夏季燥熱的高溫，推出全新的限定單品沙龍級沁涼淨化精油洗髮精，以日本北阿爾卑斯山脈融化的雪水為基底，搭配西洋薄荷油、葡萄柚果皮油、薰衣草油、大鼠尾草油、苦橙花油等天然植物配方，搓洗瞬間的細密泡沫，讓洗頭成為最放鬆的饗宴。

關鍵字：

AHRES, L’OCCITANE, 嘉丹妮爾, SEA BREEZE, La CASTA, 蕾珂詩, 涼感, 保養, 美妝

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