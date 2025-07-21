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話題女王Kylie Jenner詮釋Miu Miu全新秋冬包款！光澤感手提包必收

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記者鮑璿安／綜合報導

擁有極大影響力的話題女王凱莉詹娜（Kylie Jenner），近期驚喜出鏡Miu Miu 2025 秋冬形象廣告，以極具態度的演繹成為焦點之一。這組形象大片延續品牌一貫的實驗精神與時尚哲學，透過豐富多元的跨界陣容，向當代女性的多重身分與自我表達致敬。除了Kylie外，本季還邀來音樂人Towa Bird、演員Lou Doillon與Myha’la等人共同參演，以肖像攝影為基底，搭配絲緞質地背景與濃郁色調，交織出強烈視覺張力。

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲Kylie Jenner在廣告中展現三種造型面貌 。（圖／品牌提供）

Kylie Jenner在廣告中展現三種造型面貌，她一身俐落黑紅配色針織衫與灰色寬褲造型，搭配黑色亮面皮革包款與多層金屬手環，展現摩登女性的幹練與不羈；另一套粉色鱷魚壓紋包搭配黑色緞面風衣，映照出她柔中帶剛的時尚氣場；最後一套則以墨綠針織裙裝混搭皮草與刺繡長襪，詮釋內斂的性感。透過服裝與包款的細節安排，完美詮釋Miu Miu對於「性感」重新定義的設計語彙。

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

品牌此次強調的風格焦點包括經典男裝剪裁、柔軟羊毛、緞面與亮片材質間的衝突融合，以及傳統與現代的時尚對話。系列中的Aventure經典包款換上嶄新的皮革材質，打造出秋冬時節溫潤可口的焦糖色澤，在造型中扮演畫龍點睛的關鍵角色，進一步體現品牌對實穿性與風格態度的堅持。整體廣告呈現出「自信、態度、自由」的Miu Miu式女性精神，而Kylie的加入，更賦予此一形象前所未有的當代氣息。

同一時間，韓團BLACKPINK 的Jennie這次成為CHANEL 2025/26秋冬前導系列全新形象照的主角，身著系列新裝漫步巴黎街頭，完美詮釋本季靈感核心，90年代美式浪漫喜劇女主角與蕾絲元素所激盪出的詩意風格。而今年的矚目包款之作CHANEL 25 也化身後背包，更增添看點。Jennie以一襲黑色皮革長外套搭配寬鬆牛仔褲登場，展現率性與高雅並存的風範，頭戴黑色貝蕾帽、手提香奈兒經典大包款，營造復古卻現代的女性氣場。另一套造型中，Jennie以針織感黑色套裝與寬版長褲搭配小香包出鏡，將街頭與都會風格巧妙融合，襯托CHANEL本季在柔軟質感與美學之間的探索主題。

▲▼ jennie 。（圖／品牌提供）

▲▼ jennie 。（圖／品牌提供）

▲▼ jennie 。（圖／品牌提供）

▲韓團BLACKPINK 的Jennie這次成為CHANEL 2025/26秋冬前導系列全新形象照的主角 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

時尚, 凱莉詹娜, MiuMiu, 形象廣告, 時尚品味

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